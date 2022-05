İstanbul arabeske doyacak

Arabesk aslında memlekette altın çağını 70'lerin sonu ve 80'ler döneminde yaşadı. O dönemin 'elini hayata bulamaktan' imtina eden, hatta bu türü 'gözlem' adına dinlemekten bile kaçınan sosyologları 'köyden kente göçün müziği' diyerek konuyu kapattıklarını sandılar. Ama zaman geçtikçe işin rengi değişti. Arabesk kentli bir müziğe dönüştü. Bugün artık müzikte bir post-arabesk dönemi yaşanıyor desek abartmış sayılmayız. Pek çok pop ve rock şarkıcısı, grubu arabesk cover'lar yapıyor. Kendi bestelerinde de arabeskten izler bulmak mümkün. Hatta rap'te arabeske göz kırkan bir alt dal oluştu bile. İşte İstanbul Arabesque Project grubu, henüz arabesk şehirli insanlar arasında bu kadar popüler olmadan 2000'lerin sonunda bu işe uyananlardan!Grup yıllardır arabeskin en seçkin örneklerini rock altyapısıyla çalıyor. Konserlerine yer bulmak zor. Gruba şimdi de, son dönemin en çok ses getiren gruplardan Rubato'nun on parmağında on marifet isimlerinden, telli çalgılar ustası ve muhteşem udi Fatih Ahıskalı katıldı. Önümüzdeki günlerde yeni albüm kaydına da girecek olan grubun repertuvarında yok yok... Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Neşe ve Gülden Karaböcek... Ve türün pek çok fenomen isminin şarkıları.İstanbul Arabesque Projeckt İstanbullu sevenlerini, Fatih Ahıskalı yeni kadrosuyla bu gece Kadıköy Dorock Sahnesi'nde selamlayacak... Müthiş bir konser 'yeni nesil arabeskçiler'i bekliyor. Grup "Gurur ve itina ile arabesk yorumlamaya devam ediyoruz ve edeceğiz" diyor.Atiye Türkiye'nin en özel kadın vokallerinden biri. Onun sesinde ve tarzında R&B'den hip-hop'a, rock'tan popa pek çok tat bulmak mümkün. Bir de üstüne, örneğini 70'lerde, 80'lerde pop-rock'ın kraliçesi Seyyal Taner'de gördüğümüz dansçı-şarkıcı ekolünün de bugünkü temsilcilerinden. Müthiş bir efor gerektiriyor onun sahnesi ve bunun hakkını başarıyla veriyor.Atiye 'Türkiye'nin ilk fusion pop albümü' dediği Deli İşi'ni, dokuz yıl aradan sonra yayınladı. Yine kendisine yakışır, evrensel standartlarda bir albüm Deli İşi... Dansa meylettiriyor yine... Albümün enerjik çıkış şarkısı Dalgana Bak ise 'deli işi', rengarenk, kıpır kıpır bir kliple huzurlarınızda... Klip Londra'da yaşayan yönetmen Irmak Altıner tarafından 8mm film kamerasıyla çekildi. Çekimleri üç gün süren klip için Londra metrosu özel olarak kapatıldı. Klip ayrıca Londra'da Hackney, Shoreditch, Bethnal Green ve Dalston'da çekildi...Atiye'nin klip için yapılan fotoğraf çekimi (Zendaya-Keira Knightley gibi ünlülerin portre fotoğrafçısı) Emily Hope tarafından gerçekleştirildi. Styling'de Ece Özel ile çalışan Atiye tamamı kadınlardan oluşan takım ile çalıştı. 'Özgürlük ve refah' hissiyatı aktarmaya odaklanan video ile Atiye "Dinleyicimi özgür hissetmeye davet ediyorum" diyor.Müzik tarihimizin efsanevi isimlerinden Özdemir Erdoğan'ın unutulmaz Aç Kapıyı Gir İçeri eserinin orijinal kaydı dünyaca tanınan Amerikalı sanatçılar Wiz Khalifa, Big K.R.I.T., ve Girl Talk'un yepyeni ortak albümleri Full Court Press içinde How The Story Goes isimli şarkıda 'sample' olarak kullanıldı. Aç Kapıyı Gir İçeri ilk defa 1974 yılında 45'lik plak olarak yayımlanmıştı. Yüksek tempolu ve zamansız bir rap albümü olarak tanımlanan Full Court Press albümünde 10 şarkı bulunuyor. Özdemir Erdoğan'ın onayıyla ve izniyle meydana getirilen yeni eser How The Story Goes şu ana kadar albümde en çok ilgi gören şarkıların başında geliyor.