7/24 şehirde yaşam

Dünyanın en ünlü kemancılarından Ara Malikian, The Ara Malikian World Tour turnesiyle 9 Haziran'da Zorlu PSM'de! İlk konserini 13 yaşında veren Ara Malikian'ın müziğe ve kemana olan tutkusu yıllar içinde onu dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden biri yaptı. Sahnede saçtığı ışıkla ve kendine has performanslarıyla izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürüyor ve repertuarı ile unutulmaz saatler yaşatıyor.Müziği ile ilham veren, özgün performanslarıyla tutkusunu kemanıyla anlatan Ara Malikian, bu sefer ilhamını kendi oğlundan aldı. Oğluyla birlikte geçirdiği zamanların büyüsüyle, unuttuğu duygularını tekrar canlandırdığı bu etkileyici yolu sahnelere taşıyor...Hollandalı senfonik metal grubu Epica, KüçükÇiftlik Bahçe'de, 9 Haziran 2022'de metal fırtınası estirmeye geliyor. Grubun yeni albümü Omega'nın lansmanı kapsamında yüzde100 Metal katkılarıyla gerçekleştirilecek konserde metal tutkunları görkemli bir gece yaşayacak. 2003 yılında gitarist ve vokalist Mark Jansen'ın After Forever adlı gruptan ayrılmasının ardından kurulan Epica, ilk albümü The Phantom Agony ile güçlü bir çıkış yakalayarak kısa sürede ününü Hollanda dışında da duyurdu. Epica, 2009 yılındaki Desing Your Universe albümü ile tüm dünya çapında zirveyi yakaladı. Bugün Simone Simons'un eşsiz vokalleriyle büyük beğeni toplamaya devam eden Epica, metal ve orkestrayı, koroyu ve oryantal enstrümanları bir araya getiren şarkıları ve iddialı sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.Adana'da Geko'da 30 Mayıs Pazartesi akşamı yemek ve sinema üzerine özel bir buluşma gerçekleşecek. Burhan İlkılıç ve Zeynep Şanlıer Tansuğ'un katılımıyla gerçekleşecek etkinliğe yönetmen Ümit Ünal'ın Sofra Sırları filmi ilham veriyor. Sofra ve mutfak kültürü üzerine bir sohbetin yapılacağı etkinlikte filmden ilham alınarak hazırlanan bir menü eşlik edecek. Etkinlik saat 19.00'da başlayacak. Ayrıntılı bilgi için: 0539 300 39 03İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasına eşlik eden FourSeasons Hotel Bosphorus, Koruncuk Vakfı ile 1 Haziran Çarşamba günü zarif bir öğle yemeği davetine imza atıyor. Gelirinin tamamının kız öğrencilerin eğitimine aktarılacağı davette ünlü moda tasarımcısı Arzu Kaprol 'K byKaprol İlkbahar Yaz Beachwear Koleksiyonu' ile sezonun sahil modasını özel bir performansla sergileyecek. Koleksiyonun, aralarında sürpriz isimlerin olduğu mankenler tarafından sunulacağı davetten elde edilen gelir daha fazla kız çocuğunun hayatında fark yaratmak için kullanılacak.EKAV/Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün yaptığı, farklı disiplinlerdeki sanatçıların bir araya geldiği "No:1 2022" isimli karma sergiye 28 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında Ekavart Gallery'de ev sahipliği yapıyor. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'nde yıllar önce yolları kesişen 10 sanatçı 21 eseriyle yeniden biraraya gelerek "No:1 2022" sergi serisini başlatıyor. Özgün üretim yapan sanatçılar karma sergide ilk kez bir araya gelirken, üniversite yıllarından gelen dostluklarını sanatın gücü ile buluşturuyor. Sanatçılar şöyle: Zeynep Öztürk, Refik Akyüz, Tıfak Arslan, Ertuğrul Berberoğlu, Sefa Çakır, Hüseyin Demirbaş, Rabia Kalyoncuoğlu, Seydi Murat Koç, Nurdan Likos.Yazın başlaması ile birlikte İstanbul'da şehrin kalabalığından bir nebze de olsa uzaklaşmak isteyenler, 11-12 Haziran tarihinde Şehirde Yazzz Festivali'nde buluşuyor! 11 Haziran Cumartesi günü Gazapizm, Sena Şener, Deniz Tekin, Melis Fis ve Rana Türkyılmaz'ın sahne alacağı Şehirde Yazzz Festivali'nin ikinci günü olan 12 Haziran tarihinde ise Ceza, Lvbel C5, Ahiyan, Eftalya ve Berto performans sergileyecek. Sahne performansları BKM Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek.