Assos’ta caz rüzgarı esecek

Geçtiğimiz yıl 'sıfırıncı sene' sloganı ile tek günlük bir programla ilk kez gerçekleşen ve cazseverlerce büyük ilgi ile karşılanan Assos Caz Maz, bu yıl 'birinci senesiyle' kapılarını iki günlük bir programla tekrar açıyor.1-2 Temmuz tarihlerinde Kozluyalı'da 247 organizasyonuyla gerçekleşecek festival, katılımcılara iyi ve çeşitli müzik, muhteşem deniz ve doğanın yanı sıra, bölgedeki diğer yan etkinlikleriyle eşsiz deneyimler sunmaya hazırlanıyor.Kendi müziğinin peşinde bir seyyah olan büyüleyici sesi ile Güneş Özgeç, besteci ve söz yazarı İdil Meşe ve multi enstrumantalist Jesper Poelke ve ülkemizin en önemli caz gitaristlerinden Bilal Kahraman ilk günün çok özel konukları olacak.Festivalin ikinci gününde ise, vokal, çello ve gitardan oluşan Asena Akan Contempo, kendine has vokal tavrı ve ses rengiyle Türkiye'de caz vokaline yepyeni bir soluk getiren Deniz Taşar ve piyanist Adem Gülşen, farklı tarzları bir arada barındıran vokaliyle dikkat çeken Özge Ürer ve setin başında Reggae üstadı C Fyah sahnede olacak. Assos'un muhteşem doğasına eşlik eden harika melodiler ve iki günlük ufak bir kaçış sizi bekliyor. Kısıtlı sayıdaki biletler satışta.Alternatif sahnenin en güçlü gruplarından Redd'in solisti, müzisyen, şarkı yazarı, besteci ve prodüktör Doğan Duru, Pasaj Müzik etiketiyle ikinci solo albümü Kafesine Uçan Kuş'un tamamını dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.Doğan Duru, bol ödüllü ve eleştirmenlerden tam not alan albümü Epoch sonrası ikinci solo albümü Kafesine Uçan Kuş'tan ilk şarkıyı 3 Eylül 2021'de yayımladı. Bugüne kadar kısa aralıklarla albümde yer alan 12 şarkıyı art arda yayınlayan Doğan Duru albüme adını veren şarkı Kafesine Uçan Kuş da dahil üç yeni şarkı yayını ile beraber geçtiğimiz günlerde yeni albümün tamamını yayınladı15 şarkının yer aldığı Kafesine Uçan Kuş; çok çeşitliliği barındıran, konsept dışı, parçalı bir müzikal ifadesi olsa da sound atmosferi ve sözel hikayesiyle bütünü ifade eden bir albüm. Doğan Duru'nun albümdeki özgürlüğü ve özgünlüğü, kendisini pandemi döneminin en üretken isimlerinden biri haline dönüştürdü.Kafesine Uçan Kuş, ilk solo albümü Epoch ile birlikte yakın bir zamanda plak formatında da müzik marketlerde yerini alacak.Daniska, konukları ve şarkılarıyla büyük beğeni toplayan çalışması Keşke Meyhanesi projesine kısa bir ara veriyor.Eylem Atmaca, Ümit Besen, Yaşar, Hüseyin Turan ve Hüsnü Arkan'ın konuk olduğu Keşke Meyhanesi yeni konuklarını beklerken Daniska boş durmuyor... Grubun yeni albümü Mazi Çıkmazı. Mazi Çıkmazı açılışını Emanet ile yaptı. Ardından büyük beğeni toplayan Gidenlerin Ardından'ı yayınladı. Daniska'nın geçmişte yazdığı şarkıları canlı seslendirdiği albümün üçüncü şarkısı Karanlık! Mazi Çıkmazı grubun akustik olarak icra ettiği, yalın ve samimi bir çalışma. Şarkılarını dost meclisinde meşk edercesine seslendiren Daniska her ay yeni bir şarkıyla karşımızda olacak.Grup albüm için şöyle diyor: "Mazi Çıkmazı geçmişini aklında tutanların, hatalarını hazineleri sayanların savrulduğu yer. Geçmiş yağmurlarında hâlâ ıslananların son durağı... Şemsiyeye ne hacet, bu davet-i efkar..."