Bırakın bulutlar pembe olsun ağaçlar mavi

Çocukların sosyalleşmesi, akranları ile bir arada olması, el becerilerini kullanarak çeşitli etkinlikler yapması onların gelişimi için oldukça önemli. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan çocuklar için rutinlerinin dışına çıkmak pek kolay olmuyor. Çalışan anne-baba, tekin olmayan sokaklar, okul saatlerinin günün büyük bölümünü kaplaması çocukluğu yaşamayı yaz tatillerine erteliyor maalesef. Bu sebeple şehirde yapılan etkinlikler, atölyeler, tiyatro oyunları, doğa gezileri gibi aktiviteler hem çocuk hem de ebeveynler için oldukça önemli.Geçtiğimiz hafta Galataport İstanbul'da gerçekleşen Sanat ve Çocuk Festivali'ne kızım Eylül ile birlikte katıldım ve uzun süre gözlem yapma şansım oldu. Başarılı bir etkinlik programıydı. Çok sayıda atölye vardı. Kızım hemen hemen her standa uğradı ve sıkılmadan dakikalarca oradaki eğlenceye ortak oldu. Tabii, biz annebabalara da onları bir kenarda beklemek düştü. Gözlemciydik, çocuklarımızın verdikleri tepkileri merak ediyor, tanımadığı yaşıtları ile iletişim kurma şekillerini dikkatlice izliyorduk. Yeni nesil ebeveynlerde gözlemlediğim üç şey vardı: Detaycı, müdahaleci ve mükemmeliyetçiler... Boyama yapan çocukları ağaçları maviye boyadıysa, yeşil yapması gerektiğini hemen söylüyorlar. Pizza yaparken seçtikleri malzemelere müdahale ediyor, atölye seçme konusunda kendi tercihlerine yönlendirmeye çalışıyorlar. Eğlenmek için gidilen bir etkinlikte, çocuklarımızı serbest bırakmak yerine en iyi resmi onun yapması için sürekli tetikte olmak inanın hem yorucu hem de çocuklarımızın hayal dünyasını kısıtlıyor.Sabah ve minikaÇocuk standında, harika bir insan tanıdım Esma Kahveci. Marmara Üniversitesi resim bölümü mezunu ve burada resim atölyesi yaptırdı çocuklara. Ama sadece ellerine boya verip "Haydi şu figürü boyayın" demedi. Çocuklara gözlerini kapattırarak hayaller kurdurdu. Onları kendi hayallerini genişletmeleri için yönlendirdi. Gözlemledi, doğru soruları sordu. Gözlerini yumup, kendi hayallerine dalan çocuklar, kolay kolay açmak istemedi gözlerini. Hayal etmenin, kendine doğru iç yolculuğa çıkmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu deneyimlediler.Ben de kızım Eylül'ün yaptığı resim ile ilgili biraz sohbet ettim Esma Hanım'la. Hayal dünyasının oldukça geniş olduğunu söyledi. "Çocukların hayal dünyası zaten hep geniş değil midir" dedim tebessüm ederek. Meğer öyle değilmiş, şu an en büyük sorunlardan biri çocukların hayal kurmamalarıymış. Hayal dünyaları da kısıtlıymış. "Bir çocuk bulutları pembe yapıyorsa, müdahale etmeyin. Bu onun hayal dünyasının geniş olduğunu gösterir" dedi.O an, çocuklarının resimlerine müdahale eden ebeveynler geldi aklıma. Anne-babalar 'doğrusu bu' dürtüsüyle büyüdükçe sınırlanan hayal dünyalarını 'mükemmelliyetçilik' adı altında çocuklarına empoze ediyordu. Oysa asıl yapılan, onların uçsuz bucaksız hayal dünyalarını daraltmak oluyordu. Bırakalım; özgürce kursunlar hayallerini, ağaçları mavi olsun, bulutları pembe... Varsın bizim gerçekliğimizle örtüşmesin, sınırsız hayal kuranlar olmasa, nasıl icat edilirdi uçak, ampul, televizyon ya da internet... Mutlu bir yetişkin olabilir mi hayal kurmayan çocuk!Bir çocuk festivali de 4-5 Haziran'da Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenecek. Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek Yaratıcı Çocuk Festivali'nde çok sayıda birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlik yer alacak. Bu etkinlikler ile çocuklar beceri ve yaratıcılıklarını keşfederken, aileleri de hafızalarından çıkmayacak eğlenceli anlar yaşayacaklar.Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul AKM'de oldukça güzel çocuk etkinlikleri bulunuyor. Bunlardan biri de ailelerin çocukları ile birlikte yarışacapı LEGO tasarım yarışması. 28 Mayıs, 3-11 haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan maratonda yarışmacılar legolarla İstanbul'u anlatacak. 4-12 yaş aralığında çocuklar birinci ve ikinci derecedeki akrabaları ile takım oluşturabilecek. Şimdiden iyi eğlenceler.