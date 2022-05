Türkiye’nin en iddialı kadın rap’çisi benim!

Hayli havalı ve iddialı bir genç kadın Melisa Taç... "Türkiye'de beğendiğim kadın rap'çi yok. Ben bu alanda tek olmaya geldim" diyor! Rap'in eğlenceli kanadında duruyor... 23 yaşının enerjisini gözlemek mümkün müziğinde. Diğer rap'çilerden aşina olduğumuz sosyal meselelerden değil, günlük hayatın neşeli tarafından bildiriyor... İlk teklisi Pembe Rolex'le bugünlerde adından sıkça söz ettiren Melisa Taç'la müziğini ve hayata bakışını konuştuk...- Bugüne kadar hayatımda sadece eğitimim oldu. Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi'nden bu sene mezun oldum. Diplomamı aldım, o cebimde, mimarlıkla müziği birlikte götürmek amacım ama ben hayallerimin peşinden gidip müzik yapmak istiyorum. Fransa, İtalya, Amerika olmak üzere yedi ülke gezdim. Dışarıdan farklı eğitimler de almaktayım. Hayat bir eğitim olduğu için kendime katabildiğim her şeyi öğrenmeyi ve araştırmayı çok seviyorum. Gezdiğim ülkeler farklı müzik türleriyle büyümemde bana eşlik etti ve etmeye devam ediyor.- Müzik evrensel bir dil. İlgim çocukluk yaşlarından beri hep vardı. Rap'te yurt dışındaki rap anlayışını Türkiye'de Z kuşağına endekslemek amacım.- Benimkisi daha çok hip-hop rap gibi. Yani sokak dili kullanılan sert rap'ten ziyade daha yumuşak benim tarzım. Şu an gündemde olan müzik türünü yapıyorum ve bundan büyük keyif alıyorum.- Türkiye'den daha çok Sefo, Ezel, ve Murda, dünyadan ise Card B, Niki Minaj, Doja Cat gibi ünlüleri takip ediyorum.- Açıkça söylemek gerekirse kadın rap'çilerden takip ettiklerim yok. Ve bu kulvardaki boşluğu da ben doldurmayı amaçlıyorum. Şu an kendimi tek görüyorum.- Daha yeni mezun oldum. Diplomamı aldım. Henüz mimari bir projede yer almadım. Her ikisi de zeka isteyen sanat dalları. Birinde hayal ettiklerinizi çizime döküyorsunuz, diğerinde ise içinizden gelenleri kelimelerle müzikle birlikte dışa vuruyorsunuz. Sonuçta her ikisi de sanatı barındırıyor.- Biraz aktif bir insanım. Gezmeyi, eğlenmeyi, değişik yerler görmeyi çok seviyorum. Spor yapıyorum. Şu an biraz açıkçası Pembe Rolex şarkıma gelen müthiş tepkilerden sonra hemen kolları sıvayıp stüdyoya girip ikinci şarkımı okumak istiyorum. Onu da inşallah haziran ayında dinleyecek herkes.- Kısa ve tek bir cümle ile özetlemek gerekirse, keyifli bir hayatı anlatıyor diyebilirim.- Yok hayır herhangi bir reklamla alakası yok. Ama karar verdim, reklam olsun diye şarkıdan sonra pembe Rolex almaya...23 yaşındayım. Bizim kuşak hayata daha gerçekçi bakıyor. Çalışkan ve aktif bir kuşağız. Z kuşağının gençleri bence iklim krizi ile beraber dünyanın geleceğinin sorgulandığı bir dönemin gençleri. Yaşadıkları en büyük rahatsızlığı ise "saygı görmemeleri" olarak yorumlayabilirim. Gelecekteki hedefim müzik dalında dünya çapında bir star olmak.