7/24 şehirde yaşam

Dünya ve Fransız müzik sahnesinde trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan Lübnan kökenli Fransız müzisyen İbrahim Maalouf, 29 Haziran'da Pozitif ve Pasion Turca iş birliğiyle Parkorman'da müzikseverlerle buluşacak. Müzik kariyerine klasik müzik eğitimiyle başlayan ve henüz 20 yaşındayken birçok uluslararası klasik müzik yarışmasını kazanan Ibrahim Maalouf, 2000'lerin başında pop, caz ve dünya müzik sahnelerinin önemli isimleri arasına adını yazdırmayı başardı. Yayımladığı birçok tekli ve albümle müzik listelerinde başı çeken Maalouf; Sting, Salif Keita, Amadou & Mariam, Lhasa de Sela gibi pek çok isimle de aynı sahneyi paylaştı. Şimdi de 16. albümü Capacity to Love turnesi kapsamında yeni parçalarını da İstanbul'da dinleyicileriyle buluşturacak.Ünlü metal gruplarının sahne alacağı Milyonfest Metal Kampı için geri sayım başladı. İlk kez gerçekleşecek kamp, İstanbul Sarıyer'deki Milyon Beach Kilyos'ta 1-2-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Müzikseverlerin üç gün boyunca metal müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracağı kampta dünyaca ünlü Brezilyalı metal grubu Sepultura'nın yanı sıra Hollandalı death metal grubu God Dethroned, Yunan thrash metal grubu Suicidal Angels, İsveçli death metal grubu Necrophobic, Tunuslu progressive metal grubu Carthagods, Türk metal gruplarından Pentagram, Black Tooth, Nekropsi, Sülfür Ensemble'ın da aralarında olduğu metal müziğin sevilen isimleri konser verecek.Ladino müziğinin sıradışı yorumcusu Yasmin Levy, Zorlu PSM ve Piu Entertainment organizasyonuyla 8 Haziran akşamı Turkcell Sahnesi'nde dinleyicileriyle yeniden buluşacak! Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol flamenkosuna, Arjantin tangosundan Portekiz fadosuna kadar dünyanın farklı coğrafyalarında müzikleri harmanlayan Yasmin Levy, Türk ezgileriyle de dinleyicilerini farklı bir müzikal yolculuğa çıkarıyor. Türk yaylı çalgılarının zengin tonları ile flamenko gitarının tutkulu sesini buluşturan Yasmin Levy, viyolonsel, piyano gibi batı müziği enstrümanlarıyla doğunun ritimlerini harmanlayarak benzersiz tarzını oluşturuyor. Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias, Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas, Montse Kortes, Kubat ve Ibrahim Tatlıses gibi birçok isimle çalışan Yasmin Levy, farklı müzik kültürlerini harmanlayarak "müzikal uzlaşma sağlamaktan gurur duyduğunu" ifade ediyor.The Beach of MOMO, bu yaz Çeşme'de beşini yılını kutluyor. Lüks bohem konseptiyle açıldığı günden farklılıklarıyla ilgi çeken ve son üç yıldır "Türkiye'nin en iyi plajı" seçilen plaj yaza hazır. MOMO'nun yaratıcısı Burak Beşer, çok beğenilen konsepti Haziran ayında Bodrum'un ruhuna uygun olarak ilk kez farklı bir lokasyona taşıdıklarının altını çiziyor. Her iki MOMO'nun da konsept tasarımı Ece Akbulut Beşer imzalı. Mutfak ise şef Mert Şeran'a emanet.Dünyanın en başarılı, ilk klasik crossover grubu İl Divo 21 Temmuz'da Türkiye'de. N Kolay Harbiye Açık Hava konserleri kapsamında İstanbul'da sahneye çıkacak olan İl Divo 21 Temmuz akşamı İstanbullularla buluşacak. İsviçreli tenor Urs Buhler, Fransız tenor Sebastien Izambard, Amerikalı tenor David Miller ve İspanyol bariton Carlos Marin tarafından kurulan Il Divo, 2021 yılında kaybettikleri Carlos Martin'in anısına çıktıkları Greatest Hits Tourdünya turnesine devam ediyor. İlk albümlerini 2004'de yayınlayan, 18 yıllık kariyerlerinde dört farklı dilde söyledikleri şarkılarla defalarca dünya listelerinin ilk sıralarında yer alan, tüm dünyanın tanıdığı şarkıcılar ile yaptıkları düetler ile de adından söz ettiren grup, gittikleri her yerde en prestijli salonlarda içlerinde global liderlerin de yer aldığı müzikseverlere konserler verdi. İl Divo, 33 farklı ülkeden aldıkları yüzlerce kariyer ödülünün de sahibi.