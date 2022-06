Birlikte uyumaktan vazgeçmeyin!

Flört döneminde her şey çok güzeldi, sürprizler, geziler, iltifatlar... Birbirine karşı bu duygularınız o kadar coşkulu ve yoğundu ki, her ikiniz de bunun her gün sürmesini istediniz ve evlilik kararı aldınız.Fakat evlendikten belli bir süre sonra tablonun beklediğiniz gibi olmadığını, bir şeylerin değiştiğini görmek hemen korkmanıza ve aklınıza şu sorunun gelmesine yol açtı: Acaba evlilik aşkı, heyecanı öldürdü mü?Evlendikten kısa bir süre sonra kadında ve erkekte bazı değişimler görülmeye başlanır. Bu durum çiftler arasında yoğun korku ve umutsuzluk duygusunu da beraberinde getirir. Ama şunu unuturuz:Evlilik zaten başlı başına bir değişimdir ve aynı kalınması evlilik ilişkisine zarar verir. Bundan dolayı ufak değişimlere ihtiyaç duyulur. Fakat korkulanın aksine zamanla bu süreçte eşler birbirlerine adapte olmaya başlar. Zaman onlara iyi gelir çünkü birbirlerini daha iyi tanımaya ve anlamaya başlarlar.Bazense yeni hayata adapte olma telaşı tam tersi tabloyu doğurabilir. Güzel değişimler yaşanacak diye beklenirken, bu durum olumsuz bir senaryoya dönüşebilir. Ancak bu durum sizi umutsuzluğa sürüklememeli. Henüz yolun başındasınız, bunun yeni bir hayata, insana adapte süreci olduğunun farkına varın. Belirli bir süre birbirinize bu yeni yaşama ve aynı evdeki iki insanın birbirine uyum çabasına zaman tanıyın.Her iki cinsiyet de evliliğe farklı umut, hayal ve beklentilerle başlıyor.Kadın belki eşi işinden geldiğindeki romantik yemeği hayal edip tüm gününü o masayı, yemeği hazırlamaya vermiş oluyor, Geldiğinde tüm emeklerinin görüldüğü güzel duygularını göreceği bir eş bekliyor. Fakat işinde kötü bir gün geçiren eş, hazırlanan yemeğin bile farkında olmadan hemen kendini koltuğa atıyor. Ya da erkek eve geldiğinde güzel bir yemek, sıcak bir karşılama ve bir yaşam düzeni bekliyor. Fakat eşi o kadar işine gömülmüş durumda ki, ne eşinin geldiğini görüyor, ne de suratına bakıp muhabbet ediyor.Özellikle evlenmeden önce birbiriyle yaşama deneyimi olmayan bir çift için durum biraz daha sürpriz olabiliyor. Yeni bir insan, yeni alışkanlıklar, beğenilen farklı yemekler, diziler, filmler... Farklılıklar her ne kadar insanları birbirine yakınlaştırır, heyecan yaratır desek de, bazen bu durumlar çok büyük problemlere sebep olur.Her ne kadar birbirinize delilerce aşık olsanız da bazı şeyleri görmezden gelebilseniz de bazı durumlar, belli zamanlarda görmezden gelemediğiniz bir hal alıp büyük sorunlar çıkarır. Evlilik her ne kadar çok güzel bir aşama olsa da her gelişim süreci gibi aşılması gereken zorluklar da var. Bu zamana kadar hep önceliğiniz kendi istek, hayal ve beklentilerinizdi.Evlilik belki sizin kendinizi ikinci plana attığınız, karşıdakini memnun etmeye çalışma durumuna dönüştü ve kendinizden uzaklaştınız veya omuzlarınızda artık çok büyük yükler varmış gibi hissediyorsunuz.İşte evliliklerin kötü gitmesinin en büyük sebepleri de tam olarak bunlar, yanlış beklentiler ve inançlar! Bazen sorun sadece eşinizde değil de üstlendiğiniz sorumluluklarda ve eşinizden beklentilerinizde olabilir. Eşimizi gerçekleştiremeyeceği beklentilere ve karaktere sokmak, hem onun hem sizin için zorlayıcı olacaktır. Bundan dolayı en önemli adım da birlikte değişmeye, büyümeye, gelişmeye açık olabilmek.Yaşanan sorunlar sonrası boşanmayı gündeme almadan önce birlikte şu soruları cevaplandırmalıyız: Evlendiğinizden beri neler farklılaştı? Siz ve eşiniz nasıl değişimler gösterdi? Olumsuz anlamda giden bu durumları nasıl değiştirebiliriz? Boşanmak artık belirli bir çözüm olmadığında ortak bir paydada buluşulmadığında alınması gereken en zor kararlardan. Peki ayrılık öncesi çaba gösterilmesi gereken şeyler var olabilir mi? Bu durum için yeterince fedakarlık gösterildi mi? Ya sadece sorunlu olan tek şey yanlış bakış açıları ve inançlarsa..İki yetişkin olarak ortak bir dünya kurarken sabır, anlayış ve çaba sözcüklerinin anlamı çok önemli. Yeni bir dünyayı meydana getirmek, karşılıklı mücadeleyi gerektirir. Bunun için her iki tarafın da birbirine zaman tanıması ilişkinin devam etmesi açısından hayati önem taşıyor.İlk önce aynayı kendimize çevirmemiz gerekiyor. Evlilik benim için ne anlama geliyordu? Bu beklentilerim gerçekçi mi ve yeterince karşılandı mı? Hiçbir şey beklediğiniz gibi gitmedi mi? Yoksa ufak tefek durumlar mı sıkıntı çıkarıyor?Evliliğinizde temel sorunlar nedir, bunu öncelikle kendiniz bulmaya çalışın. Şayet şiddet veya aldatma gibi durumlar yoksa bazı değişim ve dönüşümlerle evliliği kurtarabilmek mümkündür.Sağlıklı olmayan ilişkilerde en büyük eksiklik iletişimdir. Evlilikte en önemli noktadır iletişim halinde olmak. Temel yanlışımız kendi içimizde düşündüklerimizi eşimizin anlamasını beklemektir. Hissettiğimiz her duygu ve düşünceyi anlaşılmak için aktarmanız gerekiyor. Tabii bunu yaparken "Sen şöylesin, böylesin" şeklinde suçlayıcı bir dille değil de kendi açınızdan "Bu durum benim şöyle hissetmeme yol açtı" gibi bir dil daha çok anlaşılmanızı sağlar.Dönem dönem bireysel vakitlere ihtiyaç duyabilir veya arkadaşlarınızla ayrı planlar yapabilirsiniz. Bu korkutucu değil aksine sağlıklı bir durum. Herkes buna ihtiyaç duyar. Tabii birlikte yapmaktan keyif duyacağınız şeyler de bireysel yapmaktan keyif alacağınız şeyler de olacak. Karşılıklı saygı her şeyi çözer.Aldatma ve şiddet olmadıkça kavga ettiğinizde, sorun çıktığında ayrı uyumayı alışkanlık haline getirmeyin. Bu cezalandırıcı sistem ancak birbirinizden uzaklaşmanıza ve bazı durumların çıkmaza girmesine yol açar.Doğadaki her şey gibi insanlar da değişir ve dönüşür. Bu değişim olumsuz bir şey için değil de aslında canlılık için gereklidir. Bu durumu "Heyecanımız bitti, her şey değişti" şeklinde yorumlamayın. Tabii ki bu durumu canlandırmak adına arada heyecanlı etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Ama bu tür değişimler sizi umutsuzluğa sürüklemesin, bu olması gereken olağan bir değişimdir.Yaşadığınız durumun ismi evlilik değil de sevgililik olsun. Birbirinize sevgililik dönemindeki gibi davranın. O zaman neye karşı özenliyseniz şimdi de o şekilde hareket edin. Her şeyin başladığı günlere, mekanlara, etkinliklere dönmek size geçmişi hatırlatırken, aştığınız güçlükleri de fark ettirip birlikteliğinize olan inancınızı tazeleyecektir.