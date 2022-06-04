Havuz enfeksiyonları çocukları tehdit ediyor

Yaz geldi, havalar ısındı. Sitelerin havuzları açıldı. Okullarında tatil olmasıyla birlikte tatil bölgelerine gidişler de başlayacak. Tabii, çocukların en sevdiği şey havuzda yüzmek ve arkadaşları ile su oyunları oynamak... Ancak havuzlar pek masum değil. Çok sayıda kişi tarafından kullanıldığı için pek çok hastalık kapmak mümkün. Yaz dönemi özellikle çocuklarımızı bu hastalıklardan korumak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral ile konuştuk."Mikroplar havuz suyuna cilt, ter, idrar, dışkı, tükürük, açık yaralar, havuza giren kir, yiyecek ve diğer katı maddeler ile girebilir. Örneğin tuvalet sonrası ellerinizi çok iyi temizlemiş olsanız bile mikroplar hala cildinizde olabilir. Sonrasında yüzme havuzuna girerseniz, mikroplar cildinizden suya geçebilir. Ayrıca bebekler veya tuvalet eğitimi olmayan çocukların yüzerken suya kaka yapmaları olasıdır. Kakaları varsa, yüzücü bezleri giyseler bile mikroplar suya girebilir.""Yüzmeyle ilgili hastalıklar, insanların yüzdükleri (yüzme havuzları, kaplıcalar, su oyun alanları, göller ve nehirler gibi) su mikroplarla kirlenmişse bulaşabilecek hastalıklardır.""Yüzme ile ilgili hastalıkların neden olduğu en yaygın semptomlar ishal, deri döküntüleri, kulak ağrısı, öksürük veya tıkanıklık ve göz ağrısıdır." "Mikroplarla kirlenmiş sulardan su yutarsanız, temas ederseniz veya solunursa yüzmeyle ilgili hastalıklara yakalanabilirsiniz. Ayrıca suda bulunan veya sudan buharlaşıp havada gaza dönüşen kimyasallarla temas ederek de alabilirsiniz.""İshal, yüzme ile ilgili en yaygın hastalıktır. Halihazırda ishal hastası olan kişiler, eğlence amaçlı suya girdiklerinde hastalığı başkalarına bulaştırabilirler.""Deri, kulak, solunum, göz ve diğer enfeksiyonlar gibi yüzmeyle ilgili diğer hastalıklara, suda ve toprakta doğal olarak yaşayan mikroplar neden olabilir. Havuzlarda, jakuzilerde ve su oyun alanlarında mikropları öldürmek için kullanılan kimyasallar (klor veya brom) doğru seviyede tutulmazsa, bu mikroplar çoğalabilir ve yüzücüleri hasta edebilir."Çocuğunuz havuza girmeden önce bezinin temiz olduğundan emin olun.Çocuğunuza iyi oturan yüzücü bezleri kullanın, ancak bu bezlerin sızdırmaz olmadığını unutmayın. Dışkı ve mikropların suya girmesini geciktirebilir ancak durduramazlar.Bezlerini düzenli olarak değiştirin.Bez değişikliklerini havuz alanından uzak tutun. Sıçrayan su ile mikroplar havuza girebilir.Çocuğunuzu düzenli olarak tuvalete götürün. Havuzunuzda bir kaka kazası olursa, herkesi hemen dışarı çıkarın. Seyyar bir havuzsa, suyu boşaltın ve havuzu dezenfektanla temizleyin. Tekrar kullanmadan önce en az dört saat güneşte kurutun. Bu bir yüzme havuzuysa, havuz kimyasallarınızla birlikte gelen temizleme ve arıtma talimatlarına uyun.Yapılan araştırmalar, çalışan kadınların elde ettikleri gelirlerinin büyük bir bölümünü çocukları ve ev masrafları için harcadıklarını gösteriyor. Durum böyle olunca, kadına destek veren onların hayat mücadelesini kolaylaştıran kurum ve markaları takdir ediyorum. Malum, biz kadınların en fazla para harcadığı sektörlerden biri de güzellik. Bu yüzden ben; aldığım krem, ruj, fondeten, parfüm gibi malzemelerin de kadınlara destek veren markalar olmasına dikkat ediyorum. Geçtiğimiz günlerde katıldığım Sephora'nın basına özel düzenlediği yaza merhaba davetinde, KAGİDER'in destek vererek kozmetik sektöründeki girişimlerinde başarılı olmuş kadınların markaları dikkatimi çekti. Kadının ön planda olduğu güzellik sektöründe, kadına istihdam sağlayan kadın girişimlerine hep birlikte destek verelim. Biliyoruz ki, kadının kesesine giren her kuruş, bir çocuğun eğitimine beslenmesine gidiyor.