Moda dünyasının ikiyüzlülüğü

Hep derim, bir konu ne kadar global markalar tarafından benimseniyorsa çok büyük ihtimalle o konu onların yeni 'kazanç kapısıdır'. Reklam bombardımanı ve küresel kampanyalarla bir anda kendilerine en ters olması beklenecek trendlerin ve kavramların en büyük savunucusu ve avukatı oluverirler... "Yine uzun uzun anlatıyorsun, nedir bu hafta ki konumuz?" diye soranlara hemen söyleyeyim: Satış artırma stratejisinin bir parçası olarak sürdürülebilirlik... "Ama sürdürülebilirlik kavramıyla taban tabana zıt değil mi bu yazdığın?" diye sorduğunuza da eminim... Tabii ki zıt... Ancak daha düne kadar 'hızlı moda' kavramının baş savunucusu olan şirketler biliyorsunuz ki son birkaç yıldır sürdürülebilirlik kavramının baş avukatı olmuş durumda. Yani düne kadar yaptıkları, toplumlara daha fazla tüketmelerini söylemekken birçok hızlı moda markası gözlerimizin önüne çevreci bir duruş sergileyen, söylemleriyle sürdürülebilirliği destekleyen firmalara dönüştü... Ya da dönüşmüş gibi yaptı diyelim, daha doğru olacak sanırım bu söylem... Sonuç olarak 'tüketmek' üzerine kurulmuş içinde on binlerce insanın çalıştığı, milyonlarca dolar yatırım yapılmış firmaların bir anda çevreci olabileceğine inanmak saf, naif bir duruştan başka da bir şey değildi ne yazık ki... Bu dev yatırımların iflasla sonuçlanmaması için tüketimin sürmesi, artması gerekiyordu. Ve ne mi yaptılar? Küresel anlamda oluşan toplumsal çevreci duruşun rüzgarını arkalarına almaya karar verdiler. Sürdürülebilirlikten çok amaçları satışları sürdürmekti tahmin ederseniz... Ürünlere koydukları çeşitli etiketlerle ürünlerin 'çevreci' olduğunu, kullanılmış ürün kutularıyla sürdürülebilirlik prensibine göre çalıştıklarını gözümüze 'sokmaya çalıştılar'... Ve ne oldu? Biz yine çok alışveriş yaptık, çok üretim yapıldı, dünyaya çok zarar verdik en basitçe söylemiyle... "Peki madem 'yalan' söylüyorlar bize, neden herhangi bir kurum, kişi, dernek bu duruma bir 'dur' demiyor. Sonuçta insanlar yanlış bilgilendiriliyor öyle değil mi?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim... Bunun ilk örneği kısa süre önce yaşandı... Bir ilk olması nedeniyle hem çok vurucu hem de emin olun arkasından sayısız yeni dava gelecek demek...İlk davaya konu olan marka H&M... Ve marka sürdürülebilirlik konusunda bunun yalnızca yanıltıcı bir pazarlama tekniği olduğu iddiasıyla dava ediliyor. Davayı açansa uluslararası Quartz gazetesi tarafından yapılan bir araştırmayı ve hazırlanan raporu temel olarak alan ABD'li Chelsea Commodore... Açılan sahte reklam davasında markanın ürünlerinin 'çevre dostu olmağı' halde öyleymiş gibi pazarlandığı iddia ediyor. Aynı zamanda markanın çevre ve sürdürülebilirlik konusunda her yıl sunduğu raporlarda yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığı, yanlış ve yanıltıcı bir pazarlama taktiği olduğu iddia ediliyor. İlgili davanın konusunu oluşturan ve Quartz tarafından hazırlanıp sunulan rapora göre markanın ürettiği ürünlerin etiketlerinde kullandığı çevresel etki kartları üstünde bulunan veriler, gerçeği yansıtmıyor. Ünlü markanın bu verilerle oynadığı ve çevre dostu olmayan üretim şeklini çevre dostu üretim olarak yansıttığı belirtiliyor. Marka bu verilerin Sürdürülebilir Kıyafet Koalisyonu (SAC) tarafından geliştirilen Higg Index (Higg Endeksi) temeline dayandığını belirtse de dava ve çeşitli iddialar üzerine H&M'in yayınlanan kartları kaldırması dikkat çekici... "Anladık anladık ama daha somut örneklerle davacı ne iddiasında bulunuyor o tam gözümün önünde canlanmadı" dediğinizi duyar gibiyim... Davacı elindeki raporları baz alarak H&M'in ürünlerinin üretiminde yüzde 50 sürdürülebilir malzemeler kullandığı ifadesinin yalan olduğunu iddia ediyor. Markanın tamamen polyesterden oluşan toksik mikro lifleri tutan malzemeleri üretim için kullandığını ve kıyafet toplama programı ile 18 bin 800 ton tekstil ürününü toplayıp geri dönüştürdüğü beyanının gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulunuyor. Bunun da ötesinde Commodore, ABD'nin New York şehrinde açtığı davada İsveç markasının tüketici nezdinde güven uyandıran bir şirketin sahip olduğu gücü kullanarak tüketiciye belirli bir ürün grubunu daha pahalıya sattığını belirtiyor. Ve markanın daha bilinçli bir müşteri kitlesine sürdürülebilirlik, doğa ve çevre dostu ifadelerini haksız yere kullanarak diğer ürünleriyle aynı koşullarda ürettiği başka bir koleksiyonu iyi ve yeşil bir pazarlama ile daha yüksek meblağlarda satışa sunarak yapıyor iddiası oluşturuyor. Davada talep olarak ihtiyati tedbir ve parasal tazminatın yanı sıra Commodore, "Sürdürülebilirlik profili veya sürdürülebilirlik konusunda yanlış beyan" içeren H&M ürünlerini satın alan diğer tüketicilerin davaya katılmalarını sağlamak için toplu dava talebinin onaylanması için de talepte bulunmuş durumda.1998 doğumlu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Merve Abedan, kurduğu Cult Form isimli markayla şov dünyasının ve Hollywood starlarının kalbini çaldı. Mezun olmadan önce stajını Voo Store Berlin'de yapan aynı zamanda Nike Türkiye için birçok styling projesi üzerinde çalışan Abedan; Bella Hadid ve Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin giydiği bir markaya sahip. 2022 yılında mezun olan moda ve tekstille iç içe olan bir evde doğan genç tasarımcı, "En büyük ilham kaynağım moda tasarımcısı olan annemdir. Dedem iyi bir çanta üreticisiydi. Erkek kardeşim ise moda fotoğrafçısı olduğu için birçok projemin dijital içeriklerini erkek kardeşim ile birlikte üretiyorum" diye konuşuyorTiffany&Co., NFT dalgasında yerini alan lüks markalar arasına girdi. Pandemi etkisinde geçen iki yıl moda markalarının gelir modellerini yenilemesine yol açtı. Lüks moda markaları hatta mücevher markaları da bu nedenle fiziksel ürünlerini NFT biçiminde satma yolunu tercih etmeye başladı. Ünlü mücevher markası ilk NFT koleksiyonunu 5 Ağustos'ta piyasaya çıkardı. Huobi Araştırma Enstitüsü'nün son raporuna göre, Vogue Business Index'teki markaların yüzde 17'si işlerinde NFT'leri kullanmak için strateji geliştiriyor.Salvatore Ferragamo kısa süre önce yeni parfümünü piyasaya çıkardı. Parfüme ilham verense kahraman, genç ama kararlı, sert ama zarif, bağımsız ama romantik kadınlar. Signorina Ribelle isimli parfüm, modern genç kadının gerçek yaşamını yansıtıyor. Eşsiz kimliğini kutlayıp, niteliklerini geliştirerek ve kusurlarını her gün kucaklayarak hayatını dolu dolu yaşamaya kararlı. Bulaşıcı pozitif enerjisini dünyaya yayıyor; sıradan anları, yaşam boyu yolculuğunun yoldaşlarıyla ve sosyal medya çevresiyle paylaşılacak olağanüstü anılara dönüştürüyor.Son dönemin yükselen trendi kiralama, gelinlik sektörünü de büyük ölçüde etkilemiş durumda... Kiralama platformlarından Rentony, gelinlerin kiralık gelinlik için en sık kapısını çaldığı markalardan biri haline geldi. Markanın kurucu ortaklarından stil danışmanı Yasemin Eke, gelinlik fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle sektörde iddialı bir değişim yaşandığını ve gelin adaylarının tercihlerinin artık kiralamadan yana olduğunu belirtti. Eke, "Fiyatlarının çok yükselmesi gelinleri kiralamaya yöneltiyor. Gençler bütçelerini farklı yerlerde değerlendirmeyi tercih ediyor" diyor.