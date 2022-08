Ruhunuzu özşefkat duygusuyla kucaklayın

Özşefkat terimi, kelimeyi psikolojiye kazandıran kişi tarafından, "Kendini yargılamadan, cezalandırmadan yaklaşabilmek, zorlu yaşantıları kendimize indirgemeden insanlığın ortak paydası olarak görebilmek, acı verici duygu ve düşünceleri aşırıya kaçmadan içselleştirmek" olarak tanımlanmış. Yani aslında özşefkat; olduğumuz kişiye karşı anlayışlı ve nazik olmamızı, her şeyiyle mükemmel olamayacağımızı ve yaşamda var olan başarısızlıklarımız, hatalarımız, yetersizliklerimizin bize hayatı öğrettiğini anlatıyor. İçimizde belki de yıllardır hissettiğimiz küf tutmuş inançlarımızı değiştirmeye çabalamak yerine, aslında bakış açımızı değiştirerek, karşılaştığımız zorlu düşünce ve duyguları dizginlemeyi öğrenebiliriz. Bunu başarmanın en etkili silahı da özşefkat duygumuzu geliştirebilmek. Şimdi düşünün... Çok yakın olduğunuz biriyle bir seyahate çıkacaksınız. O kişiyle aranızın iyi veya kötü olması sizin için ne kadar önemlidir? Aranızdaki ilişkiyi olumlu seviyede tutmak için ne kadar fazla çaba gösterirsiniz? İşte bu, 'arkadaşla yolculuk' dediğimiz şey aslında bir ömür boyu kendimizle yaptığımız yolculuktur. Başkasıyla yaptığımız yolculukta o kişiyle aramızın iyi olması nasıl bizi huzurlu ve mutlu hissettirecekse kendimizle olan ilişkimizin de bu yönde olması bizi olumlu yönde etkileyecektir. Nerede olursak olalım, nereye gidersek gidelim içimizdeki ses hep bizimledir. En önemlisi bundan dolayı içimizle kurduğumuz bağdır. Özşefkatin üç bileşeni; öz nezaket, ortak insanlık hissi ve bilinçli farkındalıktır. Öznezaketi şöyle anlayabiliriz: Nasıl ki acı çeken bir arkadaşımıza kötü sözler söylemez ve ona sevgi ve nezaketle yaklaşırsak kendimize de öyle yaklaşmamız gerekir. Ortak insanlık hissi; yaşanan olumsuz deneyimler, acılar, talihsizliklerin aslında tüm insanlık için var olduğunu söyler. Bu durumları yaşayan tek kişinin siz olduğunu düşünmeniz ise büyük bir hatadır. Bilinçli farkındalık ise yaşamdaki deneyimlerin bizde yarattığı duyguları anlayabilmektir. Şimdiye, yani şu anda hissettiklerimize odaklanma becerisi özşefkat için en önemli adımlardandır. Bilinçli farkındalık, hissettiğimiz duygular ve aklımızdan geçen düşüncelere kendinizi anlamsız bir şekilde kaptırmanızın önüne geçerek onlara dışarıdan bir gözle bakıp, anlayıp, gelişmenize yol açar.Şu andan itibaren kendinizi ne yaşarsanız yaşayın, ne olursa olsun affedin: Hataların, başarısızlıkların, yenilgilerin her insanın yaşayabileceği durumlar olduğunu, mükemmel olmasanız da bulunduğunuz halinizle değer görmeyi ve sevilmeyi hak ettiğinizi bilmek, kendinizi affetmenin ve özşefkat gösterebilmenin en temel adımıdır.Karşınıza çıkan zorlukları engel olarak değil basamak olarak değerlendirin: Zorlukları ne şekilde görüyorsunuz? Asla aşılmayacak başınıza gelen talihsiz olaylar olarak mı, yoksa değişiminize, büyümenize, ilerlemenize yardımcı kaynaklar olarak mı? Yaptığımız hatalar, sahip olamadığımız şeyleri kendimize dert etmek ve kendimizi şanssız diye etiketlemek yerine sahip olduğumuz her şey için teşekkür etmek ve şükretmek kendimize karşı daha nazik olmamıza yardımcı olur. Bunun farkına varmak için yaşamda sahip olduğunuz tüm değerleri bir kenara yazıp unuttuğunuzda kendinize hatırlatabilirsiniz.Yardımcı olun ama kendinizi feda etmeyin: İnsanların her ihtiyacına koşmaya çalışmak, her koşulda yanlarında bulunmak bazen kendi ihtiyaçlarımızı yok sayıp kendimizi feda etmemize yol açabiliyor. Ölçülü oranda hem insanlara yardım etmek hem de kendi ihtiyaçlarımızı görmek dengeli bir biçimde yapıldığında zarar verici olmaz. Bu dengeli tutum hem bizi hem de ilişkilerimizi daha iyi yönde ilerletecektir.Anda kalın: Sürekli olarak geçmişe takılan veya gelecekte olan birisiyseniz bu durum muhtemel olarak sizi çok zorlayacaktır. Bundan dolayı bilinçli farkındalık teknikleriyle sadece o ana odaklanıp, düşünüp hissettiklerimizi daha iyi anlamaya çalışmak, kendimizi cezalandırıp eleştirmek yerine hissettiklerimize temas edip, bağ kurarak yaşadığımız duyguları kabul etmek iyi gelecektir.Özşefkat günlüğü tutun: Gün içinde yaşadığınız olayları ve duyguları değerlendirdiğiniz bir yazı defteri tutun. Bu durum hem yaşadığınız olayların üstünden geçip neler yaşadığınızı ve karşısında neler hissettiğiniz anlamanıza, düşünce sisteminizi çözmenize yarayacaktır. Bu durumla birlikte kendi duygularımızı anlayıp o duyguları fark etmek daha az zaman alacaktır. Ve böylece kendinizi zamanla daha hızlı ve iyi analiz edip, daha kolay yönlendirmeler sağlayabilirsiniz.Özşefkat yaşadıklarınız için kendinize acımak değildir. Aksine yaşadığımız tüm duyguları kabul edip, kendimize merhamet edip duygularımızı incelemektir. Yaşamda her ne yaşadıysak elbet bir gün geçip gidiyorsa duygular da böyledir, hissettiğiniz an kadar yoğun acı vermez. Duyguyla başa çıkabilmek, duyguyu yaşamak için kendinize alan açmak, duygunun hissettirdiği şeylere temas etmek, kendinize şu an neyin iyi geleceğini sormak, düştüğümüz yerden daha kolay kalkıp ilerlememizi sağlar. Şefkat iyileştiricidir.Özşefkat yaptığınız hatalı durumları yok sayıp görmezden gelmek değildir. "Kendimizi ne kadar ağır eleştirip, hatalarımızla ilgili kendimizi cezalandırırsak ders alırız" düşüncesi asla doğru değildir. Nasıl ki yaşamda başarısızlık ve hüsran duyguları yaşadığımızda sevdiğimiz birinin destek olması ve bize güvenmesi, motive etmesi bize iyi geliyorsa hata yaptığımızda da o sevdiğimiz kişinin bize davrandığı gibi davranmalıyız kendimize. Bizi destekleyen bir arkadaş gibi, daha iyisini yapabilmek için kendimize neye ihtiyacımız olduğunu sormak, kendimizi bu yönde motive etmek bize yapabildiklerimizin çok daha iyisini başarma fırsatı sunacaktır.Özşefkat sadece kendini düşünmek değildir. Diğer insanlar gibi hatalar yapıp, başarısız olabileceğimizi, yanlışlar yapabileceğimizi kabullenmek zorlu zamanlarda kendimize daha az yüklenmemizi sağlar. Eğer kendimize iyi bir şekilde davranmayı denersek diğer insanlara da aynı şekilde davranmaya başlarız. "Kendinizi yargılayıp kötü hissettiğiniz zamanlarda çevreye karşı ne kadar iyi davranabiliyorsunuz?" sorusunu analiz edip bunu doğrulayabilirsiniz. Özşefkat sadece bize iyi gelmekle kalmaz ilişkileri olumlu yönde değiştirir ve geliştirir. Özşefkat tutumu eş ile olan ilişkiyi geliştirir, insanlara karşı daha kabul edici, nezaketli ve destekleyici olmanızı sağlar.