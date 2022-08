7/24 şehirde yaşam

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, Kahta Kaymakamlığı tarafından ilk defa düzenlenen Kommagene Bienali'ne ev sahipliği yapıyor. 23 ülkeden 53 sanatçının katılımıyla düzenlenen bienalin açılış teması ise 'Hayali Bir Uygarlık' olarak belirlendi.20 Ekim'e kadar sürecek bienale 23 ülkeden 53 sanatçı başta Nemrut Tümülüsü olmak üzere, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia, Kahta Kalesi ve Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı sonrası oluşan beş adada eserlerini sergiliyor. İki ay boyunca çeşitli atölyeler, söyleşiler, konserler ve sergilerin yer aldığı bienalin küratörlüğünü Nihat Özdal üstleniyor.Güney Kore'den Yongduk Yi, Norveç'ten Hakon Erichsen, İspanya'dan Marisa Maeste, İtalya'dan Cristiano Carotti gibi çok sayıda yabancı sanatçının yer aldığı bienale Türkiye'den de Ebru Ceylan, Varol Topaç, İsmet Doğan, Dilan Köse, Doğukan Çiğdem gibi birçok sanatçı katılıyor.19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, bugün ve yarın akşam iki ayrı performansa ev sahipliği yapacak. Son yıllarda birçok disiplinde sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan Gümüşlük'ün festivali, bu defa iki gün ardı ardına iki farklı gösteriyi 'taşta' konseptiyle Bodrumlularla buluşturacak. Bu akşam Şatonun Altında adlı tiyatro oyunu, Antik Taş Ocağı'nda seyirci ile buluşacak. Yarın akşam ise Hollanda'nın Roterdam şehrindeki Codarts University for Arts'tan gelen sirk sanatçıları, yine tarihi taş ocağında izleyiciye unutulmaz bir sirk performansı sunacak. Her iki gösteri de saat 21.00'de başlayacak.İstanbul Concept'in her yıl ağustos ayında, tüm sene boyunca çalıştıkları sanatçıların en iyi eserleri ile düzenlediği yıl sonu seçkisi Ar(t) chive 3 Eylül'e kadar uzatıldı. Galeri kurucusu ve küratör Işık Gençoğlu'nun oluşturduğu seçkide, Türkiye'den ve dünyadan 30 sanatçının eserleri yer alıyor. "Tarihi güçlüler değil, haklılar yazsın diye sanat" mottosuyla hareket eden galerinin bu sene dördüncüsü gerçekleşen yıl sonu seçkisinde yer alan sanatçılar şöyle: Su Alara Acerol, Olga Alexopoulou, Martin R. Baeyens, Hariton Bekiaris, Banu Birecikligil, Yağızhan Çalışkan, Saygın Dura, Andrea Georgiadis, Işıl Gönen, Nihal Gündüz, Ersin Gürtel, Burak Karavit, Turgut Mutlugöz, Eyüp Öz, Semra Özümerzifon, Elena Papadimitriou, Tayfun Pirselimoğlu, Maria Roza, Belit Sak, George Saltaferos, Coşkun Sami, Gazi Sansoy, Yonca Saraçoğlu, Fatih Şimşek, Şerif Sümer, Ümit Ünal, Burcu Urgut, Özcan Uzkur, İpek Yeğinsü ve Katerina Zacharopoulou.Salt'ın 1990'lar Türkiyesi'ndeki kültürel ortamı ve sanat üretimlerini sahne ve performans kavramları üzerinden inceleyen yeni sergisi Sahnede 90'lar 15 Eylül'de Salt Beyoğlu'nda gerçekleşecek. 12 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek. Sahnede 90'lar, dönemin performans üretimlerine yoğunlaşarak kültür, sanat ve eğlence tarihine çok yönlü bir bakış getirmeyi amaçlıyor. 1988-1999 döneminden 2000'lerin başına uzanan sergi, bu dönemde parklarda, eğlence mekanlarında, tarihi yerlerde ve terk edilmiş yapılarda giderek görünürlüğü artan performans temelli üretimlerin kesişme noktalarının izini sürüyor. Bu noktalar arasında beklenmedik bağlantılar kurarak 'sahne'nin ne kadar geniş bir yelpazede ele alınabileceğini gösteriyor.Dijital performans platformu Musixen tarafından organize edilen, dünyanın ilk hibrit konser programı 28 Ağustos'ta Maximum UNIQ Açıkhava'da! Organizasyonun ilk bölümünde Oğuzhan Uğur'un sunduğu P!NÇ, Aşkım Kapışmak, Ümit Erdem, Ali Biçim, Mesut Can Tomay, Yüsra Geyik, Patron, Pera ve Ersay Üner konukluğunda gerçekleşecekken ikinci bölümdeki Oğuzhan Uğur ve Orkestrası'nın sahne alacağı konser canlı izlenebilecek ve online olarak yayınlanacak.