Elveda size yorucu trendler

Pandemide evde oturmak, ailede bulunanlar dışında kimsenin yüzünü görmemek, yapılacak bir iş olmadığı için giyinmekten ve alışverişten uzak kalmak... Sanki binlerce yıl önce yaşanmış gibi geliyor değil mi bu yazdıklarım.Peki ya giyinmek için çılgınca eşofman takımları satın aldığınız günleri hatırlıyor musunuz? 2019 yılının sonunda hayatımıza giren ve gücü azalarak şu an bile devam eden bu virüsün ve pandeminin üzerinden ne çok zaman geçmiş gibi hissediyoruz öyle değil mi?Neyse uzun lafın kısası bu pandemi süreci bizim psikolojimizi olduğu kadar giyinmekle, alışveriş yapmakla ve modayla olan ilişkimizi yeniden şekillendirdi. Sadece eşofman giyerek geçirdiğimiz, kendimize özen gösteremediğimiz bu pandemi döneminin ardından yeniden sokağa, ofislere, sosyal ortamlara yani bildiğimiz hayatımıza geri dönüşümüz moda konusunda oldukça çılgın oldu.Normal şartlarda belki de bir sezonda hayatımıza girmeyecek kadar çok ve iddialı trendler bir anda kendini gösterdi. Ve tabii ki tüm bu trendlerle başa çıkmamız da çok kolay olmadı... Neyse sonuç olarak bu sonbahar-kış sezonundan itibaren bazı trendlerin sonu geliyor. Hadi bakalım bu sezon, daha uzun bir süre görmeyeceğimiz ve moda arşivlerinde yer alacak trendlere şöyle bir göz atalım...2022 yılının Pantone rengi mor tonlarındaki veri peri rengiydi. Ancak onun yerine hep beraber Barbie pembesinin yükselişine şahitlik ettik. Barbie filmin çekiliyor oluşu, Margot Robbie'nin Barbie karakterinin kostümleri içindeki fotoğraflarının etrafımızı sarması da bu trendin hızlıca yayılmasını sağladı. Neyseki bu sezondan itibaren bu pembe hayatımızdan çıkıyor. Onun yerine fuşyalar, koyu pembeler yani daha olgun pembe tonları hayatımıza girecek.İnsan formunu bozan, kilolu olanı daha kilolu gösteren, herkesin boyunu kısaltan tarih kitaplarından fırlamış gibi görünen bu garip model elbiseler sonunda hayatımızdan çıkıyor. Bu modelin yerine ipek, vücudu saran düz kesimli elbiseler geçecek. Her türlü ayakkabıyla şık görünen bu elbiselerle hepimiz çok daha fit, elegan ve feminen bir görüntüye sahip olacağız.Son günlerde markalar birer birer yeni sezon koleksiyonlarını paylaşmaya başladı. Bu markalardan biri de NetWork... Markanın sonbahar-kış koleksiyonu, değişen ve yenilenen kodları, hayatın her anına eşlik etmeye hazır, farklı ürün grupları ile şehirli stillerin odak noktası oluyor. Zengin doku ve minimalist çizgilerle, zarafeti günlük yaşama dahil eden kombinler, şehir yaşamına kolayca uyum sağlarken görkemli stiller de iddialı ve özgür olmanın altını çiziyor. Tasarımlarda; kahve, bordo, haki ve laciverte eşlik eden sarı ve yağ yeşili doğadan ilham alan kamuflaj deseni ile harmanlanıyor. Yenilenen zamansız maskülen takımlar, çok yönlü kullanım özelliklerine sahip triko parçalarla geleneksel dokuma ve iplik teknolojisini görkemli tasarımlarda birleştiriyor.En sonunda demode olan trendlerden biri baştan ayağa şeffaflık trendi. Birkaç sene önce kırmızı halı etkinliklerinde kusursuz fiziği ve iddialı kobinleriyle şov dünyasının ünlülerinin üzerinde gördüğümüz zaman bayıldığımız bu trend, ne yazık ki son bir yıldır hepimizi görsel olarak yoran bir akıma dönüştü. Şeffaflık günün her saati, her yerde ve her fizikte hoş görünebilecek bir trend değildi. Ve bizler bu trendin de suyunu çıkardık. Bunun yerini daha da geniş oranda iddialı kesimler alıyor bu sezon.Tamam bir an için bu tarz kesimli pantolonlar ve etekler popüler oldu ama bu trend çok uzun sürmeyecek merak etmeyin. Bu nedenle rahat rahat bu mini trendin geçip gitmesini bekleyebilirsiniz. Yüksel bellerden ve aşırı düşük bellerden sıkıldığımız bu dönemde önümüzdeki günlerde bel hizasında özlediğimiz normal kesimler yeniden popüler olacak.Ah nerden hayatlarımıza girdi bu mini mini çantalar. Hiçbir işlevi olmayan, sadece bir aksesuvar olarak elimizde tuttuğumuz ve hiçbir eşyamızı içine sokamadığımız bu çantaların dönemi sonunda bitiyor. Onların yerine bu sezondan itibaren dev clutch'ları görmeye başlayacağız. Jacquemus'ün, Le Chiquito ismini verdiği mini mini çanta modelinin bir anda popüler olmasıyla hayatımıza giren bu çantaların popülaritesi 2019 yılından bu yana yükseldi. Tabii ki bu popülaritenin sonu, bu tür çantaların kullanışsızlığı anlaşıldığı için gelmiş durumda.Markalar ve tasarımcılar arasında yapılan iş birlikleri, bu yılın en büyük olayı oldu. Mücevher markası Bulgari bir süredir ortak koleksiyon çıkardığı Mary Katrantzou ile yeni bir koleksiyona daha imza attı. Ünlü tasarımcının doğanın mucizesinden ilham alarak tasarladığı ve sınırlı sayıda üretilen Serpenti çanta koleksiyonunun sanat eserinden farkı yok. Yunan moda tasarımcısı Mary Katrantzou ve İtalyan mücevher markası Bulgari'nin mini kapsül koleksiyonu, dört Serpenti çantadan oluşuyor. Koleksiyondaki parçalar Bulgari'nin ikonik sembollerinin ve mücevher motiflerinin özgünlük ve cesaretle doğduğu, yemyeşil bahçeler, rengarenk açan çiçekler, büyüleyici canlıların olduğu etkileyici bir dünyanın kapılarını açıyor.İspanyol markası Camper, sonbaharkış sezonunu geçtiğimiz günlerde açıkladı. Yeni koleksiyon ofis yaşamının estetiğini ve açık alanları birleştiren yaratıcı bir karışım ortaya çıkararak yeni döneme adım adım ilerliyor. Marka sürekli değişen ruh halimize ayak uyduran bir koleksiyon ile karşımıza çıkıyor. Çok renkli loaferlar ve iki tonlu ayakkabılar ile fonksiyonel ofis giyimine eğlenceli bir yaklaşım sunarken outdoor ayakkabı gibi alışılmadık ve macerasever stillerle doğaya göz kırpıyor.Moda dünyasının yükselen trendi sıfır atık, gelinlik sektörünü de etkilemiş durumda... Dünyanın en iyi tasarımcılarıyla aynı okuldan mezun başarılı ve trend analisti Begüm Salihoğlu, markasıyla artık sürdürülebilir aksesuvar koleksiyonu hazırlıyor. Bir gelinlik üretiminden kalan atıklarla, beş aksesuvar üretiliyor. Yüzde 100 el işçiliği ile tasarımcının kendi atölyesinde üretilen aksesuvarların bir tanesi, iki günde satışa hazır oluyor. Gelinlik üreten marka, bu üretiminden artan kumaş ve aksesuvarlarla yepyeni bir koleksiyon ile sezona merhaba diyor.Ipekyol sonbahar/ kış koleksiyonu, zamansız yalın duruşuyla, güçlü çizgileriyle ve iddialı renkleriyle sezonun kutlaması niteliğinde. Yeni sezonu göz alıcı ve çarpıcı tavrıyla karşılayan marka; feminen ve güçlü parçalar ile zamansız bir yolculuğa çıkarak ikonik kodları yeniden tanımlıyor. Koleksiyon zengin detaylar ve nitelikli materyaller ile geçmişe göz kırparken, modernlikten ödün vermeyen bohem ruhlar için sonsuz şıklık ilkesi ile gözleri üzerine çekiyor.