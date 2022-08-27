Okul alışverişinde tasarruf yöntemleri

Okullar 12 Eylül'de açılacak. İlkokul ve anaokulları da bir hafta önce oryantasyon çalışmasına başlayacak. Durum böyle olunca okul alışverişi de birçok evde başladı. Ancak kırtasiye, kıyafet, servis ücreti derken bütçeler de zorlanıyor. Ama akıllı alışveriş yaparak az da olsa masrafları azaltmak mümkün. Peki, bu nasıl olacak diyorsanız, işte tasarruflu okul alışverişi yapmanın püf noktaları...Okul alışverişi yapmadan önce mutlaka bir ihtiyaç listesi oluşturun. Kırtasiye, kıyafet gibi kategorilere ayırarak listeleyin. Genelde okulların internet sitelerinde ihtiyaç listeleri yayımlanıyor. Bunları kendi listenize ekleyerek sağlıklı bir alışveriş yapabilirsiniz.Geçen seneden kalan malzemeler evde genelde oluyor. Bunları belirleyerek listeden çıkarın. Aynı ürünü tekrar almak sonradan hayıflanmaya sebep oluyor. Bu maddeyi sakın atlamayın.Listenizi hazırladıktan sonra hemen çarşıya alışverişe çıkmayın. Öncelikle güvenilir internet sitelerine bakarak fiyat bilgisi edinin. Birçok ürünü bu sitelerden daha ucuza bulmanız da mümkün. Şu sıralar pek çok mağazada da kırtasiye ürünlerinde kampanyalar bulunuyor. Bu kampanyaları takibe alın. Böylelikle yapacağınız tasarruf hiç azımsanacak gibi değil, emin olun.Girdiğiniz ilk mağazadan tüm alışverişi yapıp çıkmanız size sonrasında pişmanlık olarak geri dönecektir. Pahalı olan ürünleri sona bırakın. Her yerde fiyatının ne kadar olduğunu belirledikten sonra, kesenize uygun olanı tercih edebilirsiniz.Bu arada okul alışverişini bir kerede tamamlamak zorundaymışsınız gibi hissetmeyin. İlk etapla lazım olanları alıp gerisini bütçenizin durumuna göre zamana yayabilirsiniz.Okul formaları genelde okullarda satılıyor. Alırken çocuğunuzun yıl içinde boy atacağını sakın unutmayın. Yıkanırken birçoğunun çekilip kısaldığını göz önüne alarak, mutlaka büyük beden alın. Okulun logosu bulunanları edindikten sonra yedekleri çeşitli çocuk kıyafetleri satan markalardan çok daha uygun fiyata alabilirsiniz. Örneğin, beyaz bir tişört ya da gömleği rahatlıkla birçok yerde bulabilirsiniz.Çocuk ürünlerini paylaşmak bizim kültürümüzün güzel yönlerinden biridir. Okul kıyafetleri ve kitaplar için de aynısı mümkün. Kuzenler, komşular arasında sıkça yapılan bu yardımlaşmayı unutmayalım. Çünkü daha yepyeni olan okul gömleği, tişört, etek ya da eşofmanları, çocuğumuz boy attığı için bir sonraki yıl giydiremiyoruz. Varsa kardeşine kalıyor, yoksa kuzenleri ya da komşuların çocukları ile paylaşılabilir.Bir diğer alternatif de, velilerin oluşturduğu sohbet uygulamalarında paylaşım teklif edilebilir. Çocuklarımızın küçüklen kıyafetleri dolapta yer kaplayacağına, başka bir çocuğun kullanması daha mantıklı. Üstelik tüketimi azaltmamız dünyamız için de büyük önem taşıyor. Paylaşım için teklifte bulunup ilk adımı atabiliriz.Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak kolay olmuyor. Bunun için öncelikle ebeveynlerin doğayı koruyarak, davranışları ile çocuklarına örnek olması gerekiyor. Bir diğeri de kitap seçimlerinde doğaya saygı temalı kitapları kütüphanemize eklemek. Son dönemlerde hoşuma giden kitaplardan biri de, Kuşlara Fısıldayan Kız oldu. Türkiye'nin en ünlü çocuk yazarlarından Sara Şahinkanat tarafından eğitici, öğretici ve keyifli bir dille kaleme alınan, Hüseyin Sönmezay'ın resmettiği kitap, çevre bilinci ve geri dönüşümün önemi vurgulanıyor; doğaya ve çevreye zarar verebilecek atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanılabileceği Kora isimli bir karakter üzerinden anlatılıyor. Kuşlara Fısıldayan Kız hikaye kitabına www.koroplast.com/ donusumkahramanlari üzerinden de ücretsiz olarak ulaşılabilirsiniz.