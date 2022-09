7/24 şehirde yaşam

Etkileyici şarkıları ve özgün tarzıyla milyonları kendine hayran bırakan başarılı sanatçı, müziğin aykırı sesi Kovacs, üç konser için Türkiye'ye geliyor. Infinit farkıyla 31 Ağustos'ta Antalya Aspendos Açıkhava Tiyatrosu'nda, 1 Eylül'de Ankara Cern Modern'de ve 3 Eylül'de Istanbul Maslak Uniq'de gerçekleşecek konserlerin biletleri satışa çıktı. Geçtiğimiz aylarda Not Scared Of Giants isimli son single çalışmasını yayınlayan, 2015 yılında Edison Pop - Nieuwkomer Ödülü'nü kazanan Kovacs, defalarca geldiği Türkiye'de heyecan verici bir repertuar ile sahnede olacak.Bu yıl 3. kez sanatseverlerle buluşacak Avusturya Liseliler Vakfı 3. Müzik ve Sanat Festivali, 17-18 Eylül tarihleri arasında yerli ve yabancı sanatçıların sahne performanslarıyla Avusturya Başkonsolosluğunda gerçekleşecek.Festivalde bu yıl Avrupa'nın önde gelen caz vokalisti Simone Kopmajer, Standards & Friends (Dilek Sert Erdoğan, Eren Noyan, İpek Dinç) ve Erdem Özkan caz sahnesinin konukları arasında yer alacak. Mehveş Emeç klasik müzik konseri ile başlayacak olan festival, son gününde Ayhan Sicimoglu&Latin All Stars ile izleyenlere çoşkulu anlar yaşatacak. Ayrıca İstanbul'un en popüler kulüplerinde çalan DJ Ahmet Musluoğlu da festival kapsamında performans sergileyecek.Zorlu PSM kültür sanat ekosisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere tiyatroya yeni yetenekler kazandırmak hedefiyle ücretsiz olarak geçen yıl başlattığı PSM Atölye'nin yeni dönem başvuruları başladı. Tiyatro alanında Dramatik Yazarlık, Yönetmenlik ve Yapımcılık olmak üzere üç bölümde gerçekleştirilecek PSM Atölye'de katılımcılar Türkiye'nin alanında öncü yönetmen, oyun yazarları ve yapımcılarından yıl boyunca teorik ve pratik eğitimler alacak. Birinci yılında 26 katılımcının teorik ve pratik eğitimleri tamamlayarak 10 farklı oyun sahneye koyduğu atölyenin yeni dönemine 24 Ağustos – 25 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.Sevil Dolmacı Art Gallery, 17. İstanbul Bienali'ne paralel olarak, Amerikalı sanatçı Ross Bleckner'in Türkiye'de gerçekleşecek ilk kişisel sergisi Angels in Your Head'e ev sahipliği yapıyor. 90'larda Guggenheim Müzesi'ne retrospektif sergiye davet edilerek, 40'lı yaşlarda retrospektif açan tek sanatçı olarak literatüre giren Bleckner'ın eserleri 19 Eylül - 22 Ekim günleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Serginin tasarımını Büro Koray Duman üstleniyorSeyir Derneği tarafından düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 16-21 Eylül tarihleri gerçekleşecek. Direktörlüğünü Azize Tan'ın, program danışmanlığını Fatih Özgüven'in üstlendiği festivalde yılın merakla beklenen filmleri gösterilecek. Park Chanwook'un Ayrılma Kararı ile açılacak festivalde Müstakbel Suçlar (David Cronenberg), Aİ (Jerzy Skolimowski), Peter von Kant (François Ozon), Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı (Andreas Dresen), 1976 (Manuela Martelli), Tori&Lokita (Dardenne Kardeşler), Üç Bin Yıllık Bekleyiş (George Miller) gibi yabancı filmler ile Kerr (Tayfun Pirselimoğlu), Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven), Ela ile Hilmi ve Ali (Ziya Demirel), Zuhal (Nazlı Elif Durlu) ve Cadı Üçlemesi , 15+ (Ceylan Özgün Özçelik) seyirciyle buluşacak filmler arasında.