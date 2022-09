Modanın sinemayla flörtü

Moda ve sinema arasındaki romantik ilişki yıllar öncesine dayanıyor. Bu durumun ilk akla gelen örneklerinden biri Tiffani'de Kahvaltı/Breakfast at Tiffany... Filmin ismini okuduğunuzda eminim aklınıza ilk olarak başrol oyuncusu Audrey Hepburn'ün giydiği tasarımlar gelmiştir. Tüm film boyunca Hubert de Givenchy tarafından tasarlanan kostümleri giyen Hepburn'ün filmdeki performansını hatta filmin konusunu bile hatırlayamıyor olabilirsiniz. Ancak o Givenchy kıyafetler eminim hepinizin gözleri önüne geliyordur...Bu film gibi onlarca film sayabilirim... Eminim sizler de bu satırları okumayı bitirmeden önce kostümleriyle hafızanıza yerleşen en az birkaç filmin ismini geçirdiniz aklınızdan. Ya da daha yerel bir örnekle gidelim, mesela Türkiye'deki bir nişan ya da düğünün kıyafetlerinin ilham perisi genel olarak ünlü sinema oyuncularının kırmızı halı için tercih ettiği dev modaevlerine ait tasarımlardır...O sinema yıldızının ünlü bir modaevi tarafından hazırlanan kostümü bizlerin hafızalarına yerleşir ve seçimlerimize ilham verir.Sinemanın da kalbi modaya karşı boş değildir. Onun için moda dünyasının efsane isimlerinin, hatta modaevlerinin hikayeleri filmlere konu olur. Şeytan Marka Giyer/Devil Wears Prada hepinizin aklındadır mesela. Hani şu moda dünyası içinde yaşananları bir moda dergisinin stajyerinin gözünden anlatan film. Ya da bu sene vizyona giren Gucci Ailesi/House of Gucci filmini düşünün. Hani, ailenin içindeki, ucu cinayete varan dalavereleri anlatan filmi... Uzun lafın kısası moda ve sinema arasındaki ilişkinin farklı açıları bulunuyor. Ve tabii ki 2019 yılında hayatımıza giren Covid-19 virüsü ve pandemiyle, var olan açılara yenileri eklendi... Mesela modanın 'er meydanı' diye tabir edebileceğimiz moda haftaları bir süre askıya alındı. Sonra da dijital moda haftaları hayatımıza girdi. Her modaevi kendi koleksiyonunu tanıtmak için bu süreçte bambaşka yöntemler denedi. Moda haftalarının o etkileyiciliğine yakın yeni bir yöntem aradı her kreatif direktör. Ve bütçesi yeterli olan, bu yeni çalışmayla etkili bir pazarlamaya kavuşmak isteyen modaevleri, kısa filmlerin gücünden yararlandı. Sonuçta bir koleksiyonun ruhunu, bir kısa filmden daha iyi anlatabilecek başka ne olabilir ki?Sinemanın ve modanın bu kadar yakın iletişim kurduğu, heyecan verici bir flört yaşadığı bir dönemin ardından, bu duyguların bu sezonun ruhuna, reklam kampanyalarına yansıyacağından zaten hepimiz emindik aslına bakarsanız.Bunun en çarpıcı örneği İtalyan modaevi Gucci'nin sonbahar-kış sezonunu reklam kampanyası. Modaevi, yönetmen Stanley Kubrick'in başyapıtlarından ilham alarak bir sezon kampanyası oluşturdu. Markanın kreatif direktörü Alessandro Michele'nin, filmlerden ilham alarak yarattığı kampanya, lüks modayı sinema klasikleriyle buluşturdu. The Shining, Otomatik Portakal/A Clockwork Orange, 2001: Uzay Yolu Macerası/2001: A Space Odyssey filmlerinin sahnelerini yeniden canlandıran markanın, çekimlerini Mert Alaş ve Marcus Piggot ikilisi gerçekleştirdi. "Kubrick zamanının ötesindeydi" diyen kreatif direktör, yönetmenin kalıpları yıkması ve etiketleri yok saymasının her zaman kendisine ilham verdiğini söyledi. Bu iddialı çalışmanın ismiyse Exquisite Gucci.Hadi gelin şimdi yakından bakalım son iki yıla damga vuran sinema ve moda yakınlaşmasının çarpıcı örneklerine...Fransız modaevi Dior'un sinemaya sayısız kez uyarlanan Kırmızı Başlıklı Kız ve Sindirella masallarından ilham alan 2021 yılında tanıttığı kısa film, hafızalardan silinecek gibi değil. Versailles Sarayı'nda başlayan hikaye, perili bir ormanda geçiyor ve hem sabah hem de akşam giyilebilecek kıyafetlerden oluşuyor.Türk moda dünyasının önemli isimleri Ece Ege ve Ayşe Ege'nin kurduğu Dice Kayek markası da 2021 yılında moda haftasında Marie Schuller'in yönettiği bir kısa filmle koleksiyonlarını tanıttı.Çiğdem Akın sinema üzerinden koleksiyonunu tanıtanlardan. Nobody Knows ismini taşıyan ve Arif Akdenizli tarafından çekilen kısa film, varoluşçu sorunları yeniden irdeliyor.Chanel'in ilkbahar-yaz koleksiyonu Fransız sinemasının önemli eserlerinden ve usta yönetmen Jean-Luc Godard'ın Nefret/Contempt ve Jacques Deray'in Sen Benimsin/ La Piscine'den ilham alıyor. Ayrıca 1950'li yılların sinema ikonları Anna Karina, Bridget Bardot ve Rianne Van Rompaey gibi isimlerden ilham alıyor.Vivienne Westwood, punk esintileri taşıyan ilkbahar-yaz 2021 koleksiyonunu tanıtmak için kısa filmden yardım alanlardan. İki dakikalık film Louis Simonon tarafından çekildi.38 yaşındaki Fransız tasarımcı Marine Serre, son koleksiyonunu 11 dakikalık bir filmle tanıttı. Bir bilim-kurgu filmini andıran kısa film, Sacha Barbin ve Ryan Doubiago tarafından yönetildi.Son birkaç yıldır global lüks markalarının Türkiye'ye inanılmaz ilgisi var. İşte bu ilginin son temsilcisi de lüks parfüm dünyasının en iddialı isimlerinden biri olan Maison Francis Kurkdjian... Markanın kurucularından olan ve şu an CEO'luk görevini üstlenen Marc Chaya, yeni parfümleri 724'ün global lansmanı çerçevesinde haftaya İstanbul'a geliyor.Saç aksesuvarı dendiği zaman akla gelen ilk markalardan biri olan Eli Peacock, kısa süre önce ilhamını yıldızlardan alan Işık Saçan Gelinler isimli koleksiyonunu piyasaya çıkardı. Gündüzden geceye, davetten partiye birçok farklı tarza hitap eden koleksiyonda ışıltılı kristaller, inciler, yarı değerli taşlar ve yüzde 100 ipek kumaşlar kullanıldı.Tenis oyuncusu Rene Lacoste tarafından 1933 yılında kurulan Fransız Lacoste markası bu sonbahar-kış sezonu için iddialı bir iş birliğine imza attı. Fransız A.P.C. markasının kreatif direktörleri Jean ve Judith Touitou ile Lacoste'un sembolü olan timsah logosu üzerine çalıştı. Bu özel iş birliğinin arkasında Lacoste'un sanat yönetmeni Louise Trotter'in 2018 yılından beri markada başlattığı ince zevk ve modernite dalgasının etkisi büyük.Fransa'nın iddialı lüks mücevher markası Cartier'nın son mücevher koleksiyonu, her kadının kalbini yerinden oynatacak türden... Dünyanın Güzellikleri ismini taşıyan ve ender bulunan değerli ve yarı değerli taşların kullanıldığı bu koleksiyon, büyüleyici tasarımlar ve rengarenk taşlar içermesiyle de bir sanat eseri güzelliği taşıyor. Koleksiyonda yer alan Apatura isimli kolyede kullanılan opalin, gökkuşağını anımsatan renkleriyle çok çarpıcı. Ayrıca kolye ucu, broş olarak kullanılabiliyor.Tasarımlarında kullandığı nadir pırlantalar ve özgün çizgisiyle Messika markası bu sezon da mücevher dünyasında göz dolduruyor. Markanın Beyond the Light isimli son koleksiyonu Antik Mısır'dan esinleniyor. Markanın Akh-Ba-Ka serisinde yer alan 33 karatlık elmas, iddialı tasarımıyla dikkat çekiyor. Markanın kurucusu Valerie Messika, "Antik Mısır, tüm nesilleri ve kültürleri asırlardır büyüleyen ve büyülemeye devam eden bir medeniyettir. Gizemli bir sonsuzluğu çağrıştıran büyülü bir aura yayar. Aynı zamanda güçlü ve ilham verici bir maneviyat aşılayan bir dünyadır. Bu özellikleriyle bana da ilham kaynağı oldu" diye konuşuyor.