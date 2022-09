Övülmeyi beklemeyen çiçekler de açar!

Artık pop müzik tek bir kulvar değil. Uzunca bir süredir alternatif pop sahnesi de tıkır tıkır işliyor. Geniş açılımları var. Günümüzün dijital imkanlarıyla heybesi dolu olan pek çok müzisyen kendi kitlesine ulaşabiliyor. Genç şarkıcı Gökçe Kasacı da müzikal ve sözel heybesi dolu olan şarkı yazarlarından.2021 yılında yorumladığı sözü ve bestesi Mavi Sakal Grubu'ndan Genç Osman Yavaş'a ait Bu Şehirden ve yine söz ve müziği kendisine ait olan Dalımdan Kopmalıydım şarkılarıyla dikkatleri üzerine toplayan Kasacı, bu kez Panzehir isimli yeni şarkısıyla karşımızda. Hani o klişe tabir vardır ya... "Yeni bir soluk" derler. Kasacı bu klişenin içini sonuna kadar dolduruyor ve özellikle sözleriyle popüler müziğe yeni bir soluk getiriyor. Düşünceli, dolu dolu sözler... Sıkı bir kalem... Modern ve farklı bir tavrı var. Şarkıda, synthesizer, tuşlu çalgılar ve gitarlarda Ali Can Vatansever'in (Can Vs) imzası var."Hayatın kayıplarıyla ve kazanımlarıyla bambaşka bir yolculuk olduğunu, ufak zaferlerin bile bir gün acı yenilgilere dönüşebileceğini" anlattığı ifade ediyor şarkısında Kasacı. Hareketli, dans ettirebilecek bir şarkıya derin sözler giydiriyor, giydirebiliyor..."Herkes farklı, ben aynı biriyim / Ne çok beklemiştim kendimi / Durdur yavaş gidelim / Hiç kimse bulamaz bizi" sözleriyle, 'dakka bir gol bir' kabilinden zihin açarak başlayan şarkısı "Övülmeyi beklemeyen çiçekler bile açtılar / Ormanlar gibi hesapsızlar / Yaşam kaçınılmazken şarkılar / İçimizde dışımızda neden farklılar" cümleleriyle giderek derinleşiyor...Ezcümle, derin ve farklı bir şarkı yazarı Kasacı. Takipte kalıp, dinleyelim...Cover ciddi iş. Hele amacınız sadece bir şarkının 'bilinirliği' üzerinden popülerlik devşirmek değilse... Üzerine kendi emeğinizi, kendi üslubunuzu koyacaksanız... İyi cover, heyecan veriyor. O tanıdığımız şarkıya acaba bu yeni yorum nasıl bir farklılık getirmiş diye heyecanlanıyor insan daha dinlemeden. Sonuç hayal kırıklığı olmazsa tadından yenmiyor! İşte Sevda Deniz Karali'nin, Mirkelam'ın disco-funk şarkısı Bi' Fotoğraf Çekinebilir miyiz? cover'ı, işin hakkını veren bir çalışma olmuş. O kıpır, kıpır kıpır dans ettiren şarkı, Karali'nin yorumuyla usul usul, düşük tempolu, caz dokunuşlu yumuşacık bir şarkıya dönüşmüş. Karali iyi bir cover'da olması gerektiği gibi şarkıya kendi mührünü vurabilmiş... Şarkının elementlerini söküp tekrar kendi üslubunca birleştirmiş. İşin ilginci, şarkı neşesini kaybetmeden bir miktar melankoli de yüklenmiş bu yorumla... Bu da Karali'nin sırrı! Karali gibi isimler arttıkça, popüler müziğin üç-beş tekel ismin dışında dönmediğine şahit oluyoruz. Bu durum müzik açısından sevindirici. Yeter ki bakmasını, görmesini, duymasını bilelim...Sevda Deniz Karali, 2020 yılından bu yana yayınladığı şarkılarla kendi tarzını ve kitlesini oluşturdu. Kendi parçalarının yanı sıra cover tekliler yayınlayan, Başarısını daha geniş kitlelere ulaştıran Sevda Deniz Karali yakında bir albümle geliyor!