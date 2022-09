Bir klavye delikanlısının acıları

Altın Palmiyeli Sınıf filmiyle tanınan Fransız yönetmen Laurent Cantet'nin belki de en önemli özelliği ele aldığı meselede insanları yargılamaması, olaylar karşısında insanı anlama çabası ve kimi çelişkileri ortaya koyması. Son filmi Arthur Rambo'da da genel eğiliminden vazgeçmiyor.2017 yılında Fransa'daki blog yazarı ve radyo programcısı Mehdi Meklat'ın yaşadıklarından yola çıkan yönetmen, Arthur Rambo'da, Twitter'da sahte isimle attığı ırkçı, homofobik, cinsiyetçi tweetleri nedeniyle hayatı bir anda kararan genç yazar Karim D.'nin iki günlük hikayesini anlatıyor.Göçmen olan ve annesinin hikayesini anlattığı kitabıyla bir anda kamuoyunda takdir gören (ki bunda sosyal medya önemli rol oynuyor) Karim D.'nin, tam da Müslüman bir Arap olarak göçmen kimliğiyle Fransız dünyasında kabul görmeye başladığı an, 16 yaşında açtığı Arthur Rambo hesabından attığı tweetler ortalığa dökülüyor. Yazar olarak inancı, etnik kimliği nedeniyle Fransız kamuoyundan haklı olarak anlayış bekleyen Karim D.'nin, sosyal medyadaki kişiliğinin aslında ırkçı, cinsiyetçi ve saldırgan olmasının yarattığı çelişki, onu içinden çıkılmaz bir girdaba sokuyor.Aslında yönetmen Cantet, Sınıf filminde ilk defa kamera önünde şans verdiği Rabah Nait Oufella'ya teslim ettiği Kadim D.'nin yaşadıkları üzerinden linç kültürü diyebileceğim bir yaklaşımı, kamerasını ana karakterden hiç ayırmadan dört başı mamur bir şekilde anlatıyor. Lakin bu kültürün iki boyutlu olduğunu da anlamamızı sağlıyor. Karim D.'ye, önce onu çok destekleyen yayınevi mesafe koyuyor. Arkadaşları, sevgilisi hatta annesi bile sırt çeviriyor. Karim D.'nin açıklaması ise bir sosyal deney yaptığını söylemesi. Sosyal medyada yarattığı Arthur Rambo'nun Fransa'da dışlanan göçmenlerin öfkesini ortaya koyduğunu anlatması. Onun için bu tweetler abartılı tepkiler ve bu derece ciddiye alınması anlamsız. Çünkü kendisi gerçekten Arthur Rambo gibi düşünmüyor. Lakin bu tweetlerin gerçek hayatta nasıl karşılık bulduğunu kardeşinin tepkisiyle anlıyor. Sıkı bir Arthur Rambo takipçisi olan kardeşi onun kamuoyundan özür dilemesini davayı satmak olarak görüyor.Yönetmen Laurent Cantet tam da post modern dünyanın bir çelişkisine ve bu çelişkiyle insanlığın nasıl baş edemediğiyle ilgileniyor filmle. Toplumsal hayattaki gerçek kimliğimizle mi, yoksa sosyal medyada yarattığımız kimliğimizle mi insanlar tarafından kabul görmeyi istiyoruz. Laurent Cantet'in sorduğu daha doğrusu Karim D. gibi bizdeki 'klavye delikanlılarına' yönelttiği soru bu. İkinci soru ise topluma daha doğrusu bu tür sosyal medya fenomenlerini takip edenlere. İlgi görmek uğruna her türlü sınırları aşan, bunu yaparken insanların acılarıyla, inanışlarıyla, cinsiyetleriyle dalga geçen, hakaret eden hatta tehdit eden sosyal medya kişiliklerini takdir etmek ne kadar doğru?Nihayetinde yazının başında da belirttiğim gibi Cante ne Karim D.'yi yargılıyor ne de ilk elden haklı olarak ona tepki gösterenleri. Gerçek kişiliğimiz ile sosyal medya kişiliğimizin neden 180 derece ayrıştığına mercek tutuyor. Bir anlamda post-modern dünyada insanların yaşadığı kişilik bölünmesini layıkıyla beyazperdeye taşıyor. Ve nihayetinde gerçek hayatta ağzımızdan çıkan her söz bizi nasıl bağlıyorsa sosyal medyada da klavyelerimizden çıkan her kelimenin bizi bağladığını anlamamızı sağlıyor.Delia Owens'ın çoksatan romanı Where The Crawdads Sing'den yönetmen Olivia Newman tarafından uyarlanan Kya'nın Şarkı Söylediği Yer temelde çarpıcı bir büyüme öyküsü... Kuzey Carolina'da orman içinde ailesiyle birlikte yaşarken babasının psikopatlıkları sonucu sırayla annesi, kardeşleri tarafından terk edilen Kya (Daisy Edgar-Jones), babasının da ortadan kaybolmasıyla koca ormanda tek başına kalır. Çevredeki insanlar tarafından adı bataklıkta yaşayan kıza çıkar. Ama o doğanın içinde tek başına hayatta kalmayı başarır. Ona yakınlık gösteren dükkan sahiplerinin yönlendirmesiyle okula gitmeye kalktığında ise aşağılanır. Böylece orman içinde doğayla iç içe bir yaşam sürmeye mecbur bırakılır. Gençliğinde aşık olduğu genç sayesinde okuma yazma öğrenir. Ve o gencin yönlendirmesiyle bataklıktaki hayvanların resmini çizmeye başlar. Fakat gencin onu terk etmesiyle yine hayal kırıklığına uğrar. İkinci sevgilisi ise ikiyüzlü biri çıkar. Onu terk ettiğinde ikiyüzlü genç zorbalığa başlar. Ve tam da o dönemde bu genç öldürülür. Ve tabii Kya suçlanır... Kya'nın Şarkı Söylediği Yer, hikayesi ve sinemasıyla farklı bir büyüme öyküsü ortaya koyarken, ötekileştirmenin toplumsal reflekslerimizdeki kökenine de bakıyor. Ki filmin vurucu noktası da burada. Yargılandığı mahkemede, büyürken ortalıkta olmayan hatta onu dışlayan toplumsal yapının neden onu yargıladığını soruyor. Ki haklı bir sonu... "El vermezsen gönül inmez" derler Anadolu'da. El verilmeyen çocuklar, toplumsal kurallara ne kadar tabi olabilir ki...