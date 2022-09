Modanın etikle imtihanı

İki yıllık pandeminin ardından lüks markalar ve ünlü modaevleri çeşitli stratejilerle güçlerini artırmaya çalışıyor. "Ah neden bu kadar çaba?" Çabasız, yeni strateji kurmadan, yeni yaş gruplarına, coğrafyalara yayılmadan ayakta durabilmek mümkün değil moda ve lüks dünyasında. Daha doğrusu markaların sürekli olarak yeni müşteri bulması lazım, hayatta kalabilmeleri için. Yeni müşteri olmadan hiçbir firmanın ayakta durabilmesi imkansız, her gün ekonomik krizin yeni bir coğrafyayı vurduğu, demografik yapının değiştiği, ölüm oranlarının arttığı, yeni yeni markaların doğduğu bu dönemde. Ayrıca kabul edelim ki maddi gücünüz ne kadar fazla olursa olsun ve o markayı ya da tasarımcıyı ne kadar severseniz sevin, emin olun yine de alacağız ürün miktarı sınırlı... Bu durum ülkeler için de aynen böyle... Her neyse bu güzel bilgilendirmenin ardından gelelim konumuza yani özellikle yeni coğrafyalara yayılmaya çalışılırken markaların yaşadığı çeşitli 'etik kazalara'... Kaza kelimesi çoğunlukla yaşanan durumları ifade etmek için yetersiz bile kalıyor. Markalar; yerel, kültürel ve dini hassasiyetleri göz ardı edince büyük krizler patlak veriyor aslında. Tabii ki çoğu zaman markalar bunu bile isteyerek yapmıyor. Amaçları sadece para kazanmak, kimsenin kalbini kırmak, sinirini bozmak, saygısızlık etmek değil. Ama hem para kazanmaya çalışıp hem de bu kadar tutarsız, bilinçsiz, kaba hatta cahilce davranılınca, halklar daha da sert tepki veriyor diyebiliriz. Bu durumlar her zaman küçük bir gülümsemeyle ya da birkaç bin dolarlık zararla sonuçlanmıyor.Markalar ciddi özürler dilemek, tazminatlar ödemek, yüklü miktarlar harcayarak negatif algıyı yok edecek reklam ve PR kampanyaları düzenlemek durumunda kalıyor. Dedik ya konunun ana nedeni farklı coğrafyalar... Dil, din, inanç, toplumsal hassasiyetlerin tümü farklı... Farkında olmadan global kampanyalarındaki bir fotoğrafla belirli bir kültürü aşağılayan, dini inancına hakaret eden, tarihi bir değeri yok sayan ne çok marka hikayesi var bir bilseniz... Gelelim bugünün konusuna... Şu an tüm markaların en büyük gözdesi Uzakdoğu... Markalar birer birer kendilerine çok uzak olan bu coğrafyanın kalbini kazanmak için dev adımlar attı. Ancak bu adımların yanında birçok kaza yapıldı... Bu kazaların sonuncusunu yapan ise İtalyan modaevi Gucci oldu... Ve modaevi, lüks konusunda dev bir harcama kapasitesine sahip olan Güney Kore'de büyük bir krizin içine düştü... Aslında amaç Korelilerin kalbini kazanmakken bir fotoğraf çekimi için seçilen yanlış mekan, defile için tercih edilen mekanın da hatalı olması ortaya ister istemez yeni bir kriz çıkardı. Hikaye kısaca şöyle gelişti. Gucci yeni koleksiyonunu daha geniş kitlelere tanıtmak için bir dergiyle, Vogue Korea ile çekim yapmaya karar verdi. Çekimler başkent Seul'deki eski bir sarayda yapıldı. Ancak milliyetçi ve sağ görüşlü partiler bu duruma "Atalarımızdan kalan yerler bir reklam ya da eğlence unsuru olarak kullanılamaz" diyerek tepki verdi. Bu tepki markanın 1 Kasım'daki moda şovu yapma planlarının da suya düşmesine neden oldu. Çünkü çekimlere tepki verenler, bu şovun 14. yüzyıldan kalma bir sarayda yapılacağını duyunca daha da büyük tepki gösterdi. Şimdi yetkililer, karşılıklı olarak bir orta yol bulmaya çalışıyor.Öte yandan bu olay Gucci'nin isminin karıştığı ilk olay değil. Son iki yıla damga vuran ve reklam kampanyalarıyla bir anda en popüler modaevi olan Gucci, geçtiğimiz şubat ayında da büyük tepkilerle karşı karşıya kalmıştı. Markanın 890 dolardan piyasaya sürdüğü kar maskelerine sosyal medyadan tepki yağmıştı. Siyah üzerinde iri kırmızı bir dudağın bulunduğu maskeye siyahiler büyük tepki göstermişti. O dönem markaya karşı boykot başlatılmıştı. Aralarında 50 Cents'in de bulunduğu rap şarkıcıları, evlerindeki Gucci logolu ürünleri yakıp sosyal medyada paylaşmaya başlamıştı. Bunun üzerine modaevinin bağlı bulunduğu Kering şirketinin CEO'su François-Henri Pinault, "Büyük bir hata yaptık. Çok özür diliyoruz. Ürünlerin tamamı satıştan kaldırıldı" diye açıklama yapma zorunda kalmıştı. Bu krizin ardından Gucci bünyesinde çalışacak bir etik komite kurulmasına karar vermişti. Yıl başında çalışmalarına başlayan komite bünyesinde Naomi Campbell'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim çalışıyordu. Ancak Güney Kore'de yaşanan bu olay komitenin faaliyetlerinin başarısı hakkında akıllarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.Vetements markası, 2020 ilkbahar-yaz koleksiyonunda yer alan ve üzerinde Arapça, İngilizce ve Fransızca "Lütfen ateş etmeyin" yazan tişört nedeniyle büyük tepki çekmişti. Bunun nedeniyse 1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgali sırasında medya mensuplarının üzerlerinde aynı cümlelerin yazılı olduğu tişörtler giymesiydi. Defile sırasında Vogue Arabia sosyal medya hesaplarından "Biz Arapların neler yaşadığına dikkat etmeden, Ortadoğu coğrafyasının acısını bilmeden bizlere ürün satmaya çalışmak anlaşılır gibi değil" yazısı yayımladı.Geçtiğimiz yılın sonunda Prada, ırkçılık yüzünden en çok başı yanan modaevlerinden biri oldu. Modaevi çok popüler olan anahtarlıklarına siyahi, kırmızı dev dudaklı ve insanla-maymun arasında bir görüntüsü olan bir figür ekledi. Ve tabii ki binlerce kişi moda evine tepkilerini dile getirdi. Ünlü yönetmen Spike Lee, modaevinin başına siyahi bir tasarımcı geçene kadar bir daha asla bu markadan alışveriş yapmayacağını açıkladı. Bunun üzerine tüm anahtarlıklar satıştan çekildi. Ve kısa süre içinde çalışmalarına başlayan bir etik komitesi kuruldu. Komitede yönetmen Ava DuVernay ve sanatçı Theaster Gates gibi isimler de yer alıyor.Venezuelalı modacı Carolina Herrera 2020 Resort koleksiyonu nedeniyle çok tartışılmıştı. Koleksiyonda yer alan işleme, desen ve el işlemelerinin tamamen Meksika'nın belirli bir bölgesine ait kültürel miras içinde yer aldığını belirten Meksika hükümeti, koleksiyona ağır tepki göstermişti. Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto modaevine bir mektup yazarak açıklama talep etmişti. Mektupta koleksiyonun üzerine açıklama yapılması ve elde edilen satış gelirinin yerel kabilelere bağışlanması istenmiştiPandora, ikonikleşen Signature koleksiyonu ile modaseverlerin beğenisine yepyeni ve modern mücevherler sunuyor. Koleksiyon; çizgisel ve modern tasarımlarıyla güçlü bir feminen sadeliği ve mimari güzelliği çağrıştırıyor. Bilezikte devrim niteliği taşıyan ikonik Pandora Bangle I-D bilezik tasarımı, koleksiyonun merkezinde yer alan en ayırt edici mücevherlerinden. Pembe altın kaplama ve 925 ayar gümüş kaplama seçenekleriyle sunulan yeni Signature tasarımları her mücevher meraklısına uygun.Moda dünyasında bazı isimler var ki yıllar geçtikçe popülaritelerinden ve fiziklerinden hiçbir şey kaybetmiyor. Ünlü manken Naomi Campbell da bu isimlerden biri. Campbell, H&M markasının sonbahar-kış sezonu için çekilen reklam filminde başrolde. Paris esintileri taşıyan reklam filmi Brasserie Hennes de Paris'in ikonik Brasserie kültürünü gözler önüne seriliyor, tabii ki tutkulu bir moda altyapısıyla beraber.Bohem esintilerin, el işinin ve iyi kumaşın daha da öne çıktığı bu dönemde Etro'nun yeniden yükselişi tabii ki kaçınılmazdı. Etro bu yükselişi iddialı reklam kampanyalarıyla daha da perçinliyor... Markanın Henrik Purienne tarafından Palm Springs'te çekilen 2022- 2023 sonbahar/kış kampanyasının arka planının ilhamı çöl... Filmde; bir Corvette ile çöle gelen ünlü modeller Mica Arganaraz ve Sam Mallos, şehirden uzakta, erkeklerin otoritesinin olmadığı ve vahşi güce sahip doğada kamera karşısına geçiyor.İtalyan ünlü tasarımcı Miuccia Prada Bianchi'nin kurucusu olduğu Miu Miu Women markası yeni sezona iddialı bir reklam filmi serisiyle giriyor. Miu Miu's Tales kısa film serisinin 24'üncücü ile geleneğine anne-çocuk bağlantısına gönderme yapıyor. Carta A Mi Madre Para Mi Hijo (Oğlum İçin Anneme Mektup) Carla Simon tarafından yönetiliyor. Filmin ilk gösterimi Venedik Film Festivali ile paralel olarak düzenlenen Venedik Günleri'nde yapıldı.Metaverse özellikle lüks dünyasının yeni gözdesi... Bulgari de Asya'nın en büyük metaverse platformu Zepeto'da bir sanal dünya yarattı ve bu dünya içinde de bir pop-up mağaza açtı. Fiziksel olarak Güney Kore'nin Jeju adasındaki Parnas Hotel'de bulunan pop-up mağaza böylece sanal alemde de deneyimlenebilecek. Bulgari'nin bu sanal dünyasında avatarlarınızı markanın koleksiyon ürünleriyle giydirebiliyorsunuz.