Okul çağı çocukları için bağışıklığı güçlendiren beslenme önerileri

Okullar bu pazartesi açılıyor. Veliler kırtasiye ve kıyafet alışverişini bitirdi. Tüm çocuklarımız için hayırlı ve sağlıklı bir yıl diyorum. Özellikle sağlığın ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde daha iyi anladık. Bu sebeple okulların açılması ile birlikte endişelerimiz de başladı. Annelerin aklında, "Acaba çocuğum bu yıl çok hasta olacak mı?" şeklinde endişeler dolaşıyor. Grip, nezle, enfeksiyon gibi hastalıklar yakamızı bırakmıyor maalesef. Geçen sene kızım Eylül, iki haftada bir grip ya da nezle oluyordu. Açıkçası bu sene hastalık durumunu minimuma indirmek için okumadığım makale kalmadı. Benim gibi bu endişeyi taşıyan pek çok arkadaşım da var. Beslenme burada kilit noktalardan biri. Ben de bu hafta, Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Özlem Demir ile çocuklarımızın bağışıklığını kuvvetlendirecek beslenme şeklini konuştum. Biliyoruz ki, iyi beslenme ile birçok hastalığı önlemek mümkün.Özlem Demir, beslenme davranışının okulda şekillendiğini söylüyor: "Öğrencilerin hem büyüme ve gelişmeleri hem de okulda başarılı olmaları için sağlıklı beslenmeleri şarttır. Bu konuda aileler ve öğretmenler olarak bizlere çok büyük görevler düşmektedir. Çünkü beslenme alışkanlıkları bu yıllarda edinilir. Bu edinilen davranışlar da tüm toplumun beslenme alışkanlığına dönüşür. Toplumun geleceği olan nesillerin sağlıklı birey olarak yetişmesini istiyorsak erken yaşlardan itibaren gerekli tedbirleri almalı ve okul çağı çocuklarının sağlıklı birey olarak yetişmesi için öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığını kazandırmamız gerekir. Çünkü her konuda olduğu gibi beslenme konusunda da ilk eğitim aileden alınır. Eğer çocuğunuz okul döneminde sosyalleşme sürecine girdi ise de beslenme davranışları okul da şekillenmektedir."Demir, çocuklarımıza besin piramidini mutlaka öğretmemizi tavsiye ediyor: "Çocukların sağlıklı büyümesi, gelişmesi ve okuldaki başarısı için tüm besin öğelerine ihtiyacı vardır. Besin piramidine uymak farklı besinleri, yeterli ve dengeli bir şekilde tüketmeye olanak sağladığından çocuklara hem enerji sağlar hem de ihtiyaç duydukları protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minareleri de almalarını sağlar. Beslenmesindeki bu çeşitlilikle karbonhidrat kaynaklarından beyin fonksiyonları ve fiziksel aktiviteleri için gerekli olan enerjiyi, doğal olan meyvelerden ise şekeri almalarını sağlayabiliriz. Büyüme ve gelişmesi için sebzeleri sevdirirken, süt ve ürünlerini ve kuru yemişleri ara öğünlerde kullanarak çocuklarınızın öğünlerini eğlenceli hale getirebiliriz. Burada aileye düşen görev, çocuğun öğün saatlerini düzenlemek, sağlıklı ara öğünlerle çocuğun açlığını gidermek ve yemek saatlerinde sofraya ailece birlikte oturmaktır."Demir, ayrıca enfeksiyonlara karşı propolis kullanımını öneriyor: "Okulların açıldığı ve iklimin değişiklik gösterdiği bu dönemde çocukları enfeksiyonlara karşı korurken vücudun bakteriler ve mikroplarla savaşmasına da destek olan propolisin kullanımı önemli hale gelmektedir. Özellikle bu dönemde bağışıklık sistemini güçlü tutmak için arı sütünün de çocukların büyüme ve gelişimine destek olduğunu söyleyebiliriz. Bu ürünlerin yüzde 100 doğal olması ve antioksidan özelliği ile bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra çocuklarda iştahın düzenlenmesini de sağlar. Çocuklarımıza propolisi ve arı sütünün damla halinde ve ya ham bal ile karışım halinde formları doğrudan verebilir veya süt, yoğurt gibi gıdalarla birlikte tükettirebiliriz. Çocukluk çağında sıkça rastladığımız obezitenin en önemli nedenleri dengesiz beslenme, aşırı hızlı tüketim ürünleri, şekerli gıda tüketimi ve fiziksel aktivitenin olmadığı yaşamdır. Aileler olarak bu süreçte doğal ürünler ve geleneksel gıdalarımızla çocuklarımızı beslerken onları hem okul çağına hem de geleceğe aynı anda hazırlayabiliriz.""Popüler kültürün etkisi, televizyon reklamları ve çocuğun bireysel para harcama isteği de okul çağı çocuklarında yeni nesil beslenme alışkanlıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu alışkanlıkları uzmanların geleneksel beslenme alışkanlığı olarak tanımladığı şekle bu evrede döndürmeliyiz. Az yağlı, az tuzlu ve az şekerli olan geleneksel ürünlerimize yönlendirilen çocuklar da göreceğiz ki sağlıklı bireyler olarak yetişeceklerdir. Örneğin; Yoğurt, bulgur, turşu ve pekmez gibi geleneksel gıdalarımızın okul kantinlerinde veya evden okula götürülen beslenme çantalarında yer almasını sağlayarak bu süreci başlatabiliriz. Beslenme çantası ile taşınan besinlerde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Aileler, çocuklara pratik ve yemesi zevkli besinlerin yanı sıra geleneksel gıdalarımızdan sağlıklı, güvenilir, besleyici olan besinleri hazırlamalıdır."21 Eylül Çarşamba akşamı alışılmışın dışında bir etkinlik var. Çocukların meslekleri deneyimlerken eğlendiği Kidzania İstanbul, bu sefer kapılarını büyükler için açacak. Saat 19.00-23.00 arası yetişkinlerin gecesi olacak. Büyükler, o akşama özel planlanan atölye, konser ve etkinliklerin tadını çıkarırken çocukların renkli dünyasını da keşfe çıkma fırsatı bulacak.Dans etmeyi seven çocuklar için harika bir önerim olacak. AKM'de bugün yaratıcı dans atölyesi başlıyor. Çocukların sevdiği güncel müzikler eşliğinde basit hareketleri, doğaçlama cümleler ve hayal güçleri ile süsleyerek çok eğlenecekler. Etkinlik tarihleri: 10-17-24 Eylül ve 01 Ekim.Bale ve müziğe yeteneği olan çocuklar için güzel bir haberim var. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'ne bağlı çocuk korosu ve balesi kursları için başvurular başlıyor. Çocuk korosu sınavları 17-18 Eylül'de, çocuk balesi sınavları ise 24 ve 25 Eylül tarihlerinde AKM'de gerçekleşecek