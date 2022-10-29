Anadolu Rock’ın dünyaca ünlü mirasyedileri!

Türk rock'ının 'baba'sı Erkin Koray vaktiyle, memleketin gelmiş geçmiş, en derin, iyi müzikseverlerin hissiyatına en iyi şekilde tercüman olan dergilerinden Roll'a verdiği bir söyleşide şöyle demişti: "Uzayda bir elektrik hasıl oldu, biz de oradan nasibimizi aldık." Mevzu, mealen 70'lerde rock müzikteki müthiş derin, nicelik olarak da nitelik olarak da doyurucu 'saykodelik' üretimlerdi... Erkin Baba her zamanki nevi şahsına münhasır üslubuyla o dönemde 'neler döndüğünü' böyle özetlemişti... 'Saykodelik rock' derken de açıklamaya çalışmak icap eder. Pek çok şey söylenebilir üzerine. Ne söylesek eksik kalır... Efektli gitarlar, uçuşan sesler, dipten ve derinden bildiren vokaller... Hem sözel hem müzikal olarak 'ruh'a, içe bakan bir müzik... Samimi, hatasıyla, sevabıyla yapılmış organik kayıtlar...İşte son yıllarda, 70'lerde bizim memlekette üretilen halis muhlis Anadolu Rock/Pop, Batı ellerinde de pek bir popüler. Erkin Koray'ın Amerika'da plağının basılması da bunda etkili, Selda Bağcan'ın dünyada yükselişe geçmesi de. Dijital müzik platformlarında artık "Turkish Anotolian Psychedelic Rock" fırtınası esiyor. Vaktiyle bizim müzisyenlerin yaptığı besteler, türkü aranjmanları çok dikkat çekiyor. Bu rüzgarı en iyi değerlendiren grupların başında da Altın Gün geliyor. Geçtiğimiz yıllarda Grammy'e de aday gösterildiklerini bilen bilir.Altın Gün Hollanda çıkışlı bir grup. 60'lar ve 70'lerde Türkiye'de yapılan Anadolu Rock, saykodelik rock ve diğer folk şarkıları yorumluyorlar. Hollandalı, Türk ve İngiliz müzisyenlerden müteşekkil grup. Grup fikri basçı Jasper Verhulst'ün bir başka grupla İstanbul'a yaptığı bir turne ziyareti sırasında oluşuyor. Bu ziyaret sırasında Anadolu rock'la tanışan Verhulst, Hollanda'ya dönüşte, sosyal medya üzerinden Merve Daşdemir ve Erdinç Yıldız Ecevit'e ulaşıyor. Grup kurulduktan kısa bir süre sonra uluslararası üne kavuşuyor... Bunda tüm dünyada 70'lerin saykodelik sound'unun yeniden popüler olmasının da katkısı büyük, Türk müziğinin 'yabancı kulak'ları hayrete düşüren, hayran bırakan komalı, zengin melodilerinin de...Bugüne kadar pek çok albüm ve single yayınlayan, Türk saykodelik müziğini dünyanın her yerinden dinleyicilerle buluşturan Altın Gün, Mart 2023'te çıkacak yeni albümlerinin ilk teklisi 'Leylim Ley'i yayınladı. Yeni albümleri, grubun Türkiye temsilcisi olan Gülbaba Records etiketiyle çıkacak.Altın Gün'ün dokunuşuyla dinleyeceğimiz Leylim Ley, klasik bir kayıp, aşk ve sürgün şarkısı. Sabahattin Ali'nin 'Ses' (1937) adlı kısa öyküsünde yer alan bir şiir olan 'Leylim Ley'in bestesi, Zülfü Livaneli'ye ait. Şarkı, geçmişten günümüze o kadar farklı kesimden insan tarafından benimsendi ki, bugüne en bilinen Türkçe şarkılardan biri haline geldi...Ezcümle, gruptan kendi üretimlerini, kendi şarkılarını beklesem de, Saykodelik Anadolu Rock mirasının en şanslı grubu Altın Gün. Dünyaya Türkçe şarkılar söyletip, dinletmeleri az şey değil!