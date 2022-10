Çocuğa öfke kontrolünü öğretmek sizin elinizde!

Çocuklu bir ailede yaşanan en büyük problemlerden biri çocuğun öfke kontrolü yapamaması ve bu durumun aileyi sosyal anlamda büyük etkilerle yıpratmasıdır. Bu çocuklar, genellikle kolayca sinirlenip, bağırıp bazen de şiddete başvurabilirler. Aile, genellikle agresif bir tutumda olan bu çocukların neyi neden yaptıkları ve onları nasıl sakinleştirecekleri konusunda büyük sıkıntılar yaşamaktadır.Sürekli olarak duygularını öfke, ani çıkışlar, şiddet yoluyla ifade eden bir çocuğa sahipseniz, ona duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi ve duygularıyla nasıl sağlıklı bir şekilde başa çıkabileceğini öğretmek kıymetlidir.Çocuğun öfkeli davranması genellikle ebeveynler ve çevre tarafından "şımarıklık" ya da "İsteklerini gerçekleştirmek için böyle davranıyor" olarak görülebilir. Çocuğu bu durumlarla etiketlemenin hiçbir faydası olmayacağı öncelikle kabul edilmelidir. Bu gibi durumlarda en sağlıklı yaklaşım öncelikle çocuğunuzun neden böyle davrandığının kaynağına inmek olmalıdır. Öfke krizi yaşayan çocuğunuza bağırarak, onu cezalandırarak veya fiziksel şiddet göstererek sakinleştiremezsiniz. Çocuğunuzun öfkeli anında sizin de karşılık olarak öfke ile yanıt vermeniz çocuğunuzun öfkesini daha da tetikleyip saldırgan bir hale gelmesini sağlar.Çocuğun olay ve durumlara saldırgan, öfkeli bir şekilde davranmasının ilk sebeplerinden biri yanlış ebeveyn tutumları olmaktadır. Çocuğa yeterli sınır koyamamak, her istediğini yapmak, aşırı korumacı davranarak yaşamdaki zorluklarla baş etme becerisini zayıflatmak, söz ve davranışlarına sürekli olarak baskı yapmak ve engellemek gibi hatalı tutumlar bu tür davranışların ana kökenini oluşturabilmektedir.Bunun yanında çocuğun çevresindeki kişilerin duygularını ifade ederken göstermiş olduğu tutum ve davranışlar önem kazanmaktadır. Çocuğun çevresinde kendini ve duygularını öfke yoluyla ifade eden bir yetişkinin varlığı çocuğun onu örnek alarak aynı şekilde duygularını ifade etmesini sağlayacaktır.Artı olarak eğer çocuk konuşma becerisine henüz ulaşamamışsa öfke onun kendini ifade etmeye çalıştığı bir dil haline dönüşmüş olabilir. Ya da çocuk eğer sürekli olarak şiddet, öfke içeren filmler izliyor ve oyunlar oynuyorsa bu da çocuğun gözünde şiddet davranışını normalleştirmiş olabilir.Son olarak da dürtü problemi yaşayan çocuklarda da öfke problemi görülebilmektedir.İlk olarak öfkenin nedenini anlayın: Öfke aslında çocukların duygularını dışa vurma yöntemlerinden biridir. Bundan dolayı öncelikli aşamada çocuğunuzu neyin öfkelendirdiğini bularak işe başlayın. Onu öfkelendiren düşünce ve duyguları ancak size anlatırsa veya resim yoluyla ifade ederse onu anlayabileceğinizi hissettirin. Bunu özellikle sadece kriz anlarında değil günün belirli zamanlarında da yapın. Onu gün içinde neler mutlu ediyor, neler kızgın, üzgün hissetmesine sebep oluyor sorun. Tam da bu anlarda tüm dikkatinizi onu anlamaya ve dinlemeye verin ve anlattıklarını sorgulamadan veya yargılamadan sadece anlamaya çalışarak dinleyin.Duyguları ifade etme konusunda rol model olun: Çocuklar için duyguları sözel yolla ifade edebilmek çok zordur. Çünkü bunu nasıl yapabileceği konusunda henüz bir fikri yoktur ve bunu öğrenmelidir. Bunu öğrenmelerinin en güzel yolu ise ebeveynlerinin kendi duygularını aktarma biçimlerini gözlem yoluyla öğrenmeleridir. Örneğin "Bugün beni işyerimde çok öfkelendiren bir şey oldu ve kendimi sakinleştirmek için derin derin nefesler aldım ve kendimi çok daha iyi hissediyorum" deyin. Aynı zamanda çocuğunuzdan beklediğiniz davranışların yaşıyla uyumlu olup olmadığına dikkat edin. Ebeveynlerin çocuklarından yaşına uygun olmayan beklentilerde bulunması çocukta kaygı ve öfke yaratır.Duygularını anladığınızı hissettirin, yansıtın: Çocuğunuz öfkelendiğinde, bu duruma ilk müdahale etme yönteminiz çok önemlidir. Çocuğunuz öfkelendiğinde "Kızım/oğlum, öfkelendiğinin farkındayım, sen iyi hissedene kadar burada olacağım" şeklinde bir dönüş yapmak, onu önemseyip duygusunu anladığınızı fark etmesini sağlarken aynı zamanda çocuğunuzun yaşadığı öfke ile ilgili bilinç kazanmasına yardımcı olur. Kriz yönetimini öğrenmesini sağlar.O an sakin kalamayacağınızı hissettiyseniz ortamdan uzaklaşın: Öfkeli çocuk bazı zamanlarda öfkesini kontrol edemeyip kendine veya çevresindeki kişilere zarar verebilir. Eğer kendine ve çevresine herhangi bir zarar vermiyorsa ve amacı sizin ilgi ve dikkatinizi çekmek ise, bir süre ortamdan uzaklaşmak size ve çocuğunuza iyi gelecektir.Öfkesini sözel veya fiziksel şiddet yoluyla baskılamayın: Birçok anne ve baba çocuğu öfkelendiğinde ondan daha fazla ses çıkararak veya daha kötü davranarak çocuklarını bastırıp davranışı yok edebileceklerini düşünürler. Aslında çocuğu engellemeye yönelik olan söz ve davranışlar, "Sus, ağlama, bağırma, vurma" gibi terslemeler öfkesinin var olandan daha da fazla artış göstermesine sebep olur. Bu durumlarda sakin kalıp, sonrasında yaşanan durumu değerlendirebilmek çok daha sağlıklı bir tutum olacaktır.Ökesinin nedenini anlayın. Geçiştirmeye ya da baskılamaya çalışmayın: Çocuğa öfke anında yapılan müdahaleler ne kadar anı kurtarıyor gibi hissettirse de ebeveynlere geçici çözümler sunmaktadır. Örneğin, "Ağlamaz, susarsan sana oyuncak alacağım" cümlesini sürekli duyan bir çocuk her öfkelendiğinde kendisine oyuncak alınacağını bildiği için artık belirli bir kazanç elde etmek amacıyla öfkelenecektir. Siz ise bu beklenti geldikçe ve siz bunu karşılayamadıkça çocuğunuz daha da öfkelenmeye başlarsınız.Ailesi ve çevresi tarafından dikkate alınmayıp, anlaşılmadıklarındaAile bireylerinin bu konuda olumsuz örnek olmalarından.Çocuğun zeka seviyesinin kendi yaşıtlarına oranla daha yüksek veya düşük olmasından.Çocuğun kendini ifade edemeyişi veya anlaşılmadığını düşündüğünden dolayı.Kişiliğinin saldırganlığa daha yatkın oluşundan.Çocuğun ebeveynleriyle iletişiminin güvenli, istikrarlı veya sevgi dolu olmayışından.Okulda yaşadığı bazı problemler yüzünden.Sağlık sorunları veya beslenme sorunları yaşamasından dolayı.Çocuğunuzla sağlıklı bir iletişim kurmanın en önemli yollarından biri öncelikle sabırlı olmaktır. Çocuklarımızın düşünceleri bizlerden farklı olmaktadır bundan dolayı çocuğumuz saygı duymayı öğrenmeliyiz. Çocuklar henüz soyut kavramları tam olarak anlayamadıklarından, iletişimde özellikle somut kavramlarla örnekler verilmelidir. Çocuklarınızın sorun çözücüsü asla ve asla siz olmayın. Siz sadece çözüm bulma yolunda sadece bir rehbersiniz. Onları dinleyin ve anlayın. Anlattıkları bazen çok saçma gelse bile sadece ne hissettiğini anlamak için bile size anlattıkları çok faydalı olacaktır. Çocuklarda öfke kontrolü erken yaşlarda sağlanması gereken bir beceridir. Bu sağlanmadığı takdirde aile, okul, sosyal çevrede büyük problemler yaşanabilmektedir. Eğer çocuğunuzda öfke, saldırganlık gibi durumları gözlemliyorsanız verilen çözüm önerileri de herhangi bir değişim yaratmadıysa mutlaka uzman desteği almanızı öneririm.