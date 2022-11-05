Bodrum’da gece yarışmanın keyfi bir başka

Türk turizminin en bilinen adreslerinden Bodrum, uluslararası önemli bir yüzme etkinliğine ev sahipliği yaptı. 16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda 9 ile 80 yaş aralığında 2 bin 300 kadın ve erkek yüzücü mücadele etti. Sekiz kategorideki mücadelelerden benim için en dikkat çekeni Işık Yolculuğu adı verilen gece yüzme yarışı oldu.Şampiyonaya ev sahipliği yapan Hapimag Sea Garden Resort'taki yarış saat 22.00'de başlarken, Bodrum Kalesi manzaralı sulara 430 sporcu gruplar halinde girdi. Yüzücülerin birbirlerini görüp çarpmaması için üstlerine taktıkları ışıklar, çevrede yarışı izleyenlere de görsel şölen yaşattı.Sudan ilk çıkıp yarışı birinci tamamlayan 14 yaşındaki Aysima Çolak, "Yedi yıldır profesyonel yüzücüyüm ama ilk kez gece yüzüyorum. Işık yolculuğu çok güzeldi. Parkur, çok hoş ve eğlenceliydi" diyerek alkışları topladı. Gece olması sebebiyle yüzücülerin güvenliği de Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi Kurbağa Adamlar tarafından sağlandı.Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel ise, "İnanılmaz bir seyirci desteğiyle parkuru tamamladılar. Çok eğlenceli bir gece oldu. Sporcuların yarışırken eğlenmesi bizleri de çok mutlu ediyor. En önemlisi de anne, baba ve çocuklar aynı platformu paylaşıp birlikte yüzerek sportmen bir aile görüntüsü veriyor. Bunlar yüzme sporu adına çok önemli bir gelişmedir" yorumunu yapıyor.Triatlon, Yüzme ve Açık Su Yüzme branşlarında sporcu olarak önemli başarılara imza atan, antrenör olarak da birçok değerli triatlet ve yüzücü yetiştiren, yüzme sporunun gelişimine Almanya ve İsviçre'de yaptığı pek çok televizyon programı ile katkıda bulunan, Alman Milli Takım sporcusu Michael Tronczik de şampiyonanın özel davetlilerinden biriydi. 2022 yılının Avrupa'daki en büyük masters yarışları olarak Bodrum'daki organizasyonun başarısını takdir eden Tronczik, "Burada Türk meslektaşlarım ile fikir alışverişinde bulunmak önemliydi" dedi.Hapimag Sea Garden Yöneticisi Kerem Demirkol ise, "Altı yıl üst üste ev sahipliği yaptığımız ve artık gelenekselleşen bu etkinliğin Bodrum'a değer kattığına inanıyoruz. Katılım da geçtiğimiz yıllara göre çok yükseldi. Bu Türk turizminin de pandemi sonrası daha da yükselen başarısının bir göstergesidir. Bu yılın en özel kısmı ise Bodrum Kumbahçe plajından Bodrum Kalesi'ne gerçekleşen gece yarışı oldu. Yarışların yedincisini de yine Bodrum'da hayata geçirmek için desteklerimizi sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.Bodrum'daki yarışta beni bir sürpriz bekliyordu. Ağustos ayında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması'na katılan en tecrübeli isim olarak görüştüğüm, 1938 doğumlu Sami Gemicioğlu ve yüzme sporuna gönül veren ailesi de Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda idi. Sami Bey kendi yaş grubunda, aralarında yabancıların da olduğu rakiplerini geride bırakarak birinci olmayı başardı. Sami Bey'in yarışma azmini görünce, Aquamasters için Antalya'dan Bodrum'a yüzerek mi geldiniz diye sormak geldi içimden...