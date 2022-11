Doğa, tarih ve deniz

Kuzey Kıbrıs veya resmi adıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kabul edelim birçok kişi için keyifli bir tatil rotası... Özellikle de Kuzey Kıbrıs'ın liman kenti aynı zamanda da en turistik şehirlerinden birisi olan Girne, tatil denilince ilk akla gelen lokasyonlar arasında. Girne; Roma, Bizans, Osmanlı egemenliklerine ait çok sayıda tarihi eseri de barındırma özelliğine sahip olduğu için tarih meraklılarının da tercih ettiği tatil destinasyonları arasında... Özellikle kalesi ve limanıyla ünlü... Liman şehri oluşu Girne'yi; Kıbrıs'ın her zaman en hareketli kentlerinden birisi yapıyor. Yaklaşık 63 bin nüfuslu bu şehri gezmek için bir-iki gün sizin için yeterli olacaktır.Yazın sıcaklıkların 40 dereceleri bulduğu şehir, şu an 20'li derecelerde... Ayrıca denize girmek için de Girne'nin en güzel zamanları eylül ortasından kasım ayının ortasına kadarki süre diyebiliriz... Yani şu dönem aslına bakarsanız şehirden uzaklaşacak bir rota arıyorsanız tam da Girne'ye gitmek için doğru bir zaman... Hem bir yerlere gidip turist olalım hem de yerlisi kalalım diyorsanız aklınıza gelecek ilk rota şüphesiz Kıbrıs'ın bu güzel şehri. Peki Girne'de tarihi yerler nereler? Nerede yemek yenir? Nereleri gezmek gerekir... İşte size kısa bir nefes alma molasında gidebileceğiz Girne lokasyonları...Beşparmak Dağları ile sahil arasına sıkışmış Girne, Kuzey Kıbrıs'ın en şirin kenti. Yaklaşık 2 bin yıllık bir tarihe sahip. Girne Kalesi'ne sırtını veren at nalı şeklindeki limanı, kafe, restoran ve otele dönüştürülen eski yapılarıyla, hoş bir Akdeniz atmosferine sahip... Hızlıca küçük detaylar vermek gerekirse limanın en güzel görüntüsü için kaleye çıkın. Kaledeki 2 bin 300 yıllık batık gemi Akdeniz'in en eski ikinci batık ticaret gemisi olarak geçiyor. Girne'ye beş kilometre mesafedeki dağ köyü Bellapais (Beylerbeyi) hem adanın en turistik noktalarından biri hem de İngiliz yazar Lawrence Durrell'in yaşamak için seçmiş olduğu yer...Adı Fransızca'daki Barış'tan gelen Bellapais Manastırı'ysa adanın en görkemli yapılarından biri. Gökyüzüne çıkan 480 merdiveni ve masalsı havasıyla, Girne'ye 10 kilometre mesafedeki St. Hilarion Kalesi, dediklerine göre Walt Disney'in Uyuyan Güzel masalındaki kaleye ilham kaynağı olmuş. Buffavento ve Kantara kaleleri gibi adayı Araplardan korumak için yapılan üç kaleden biri olan St. Hilarion adını bir azizden alıyor. 732 metre yüksekliğindeki Kraliçenin Penceresi'nden görünen manzara gerçekten muhteşem.Muhteşem manzaraya sahip Girne Limanı'nı tepeden kuşbakışı görebileceğiniz Girne Kalesi'ni mutlaka ziyaret etmelisiniz. 7.yy'da, Arap-İslam akınlarına karşı kentin korunması için Bizanslılar tarafından yapılmış olan kale tarihte savunma amaçlı kullanılmış, günümüzde ise müze olarak hizmet veriyor. St. George Klisesi, Kırnı Mezar canlandırmaları, Venedik Kulesi, Luzinyan Kulesi ve dünyanın en eski Batık Gemi Müzesi bulunuyor.Kıbrıs'ın olmazsa olması hellim peyniridir. Hele benim gibi hellim peynirine düşkün biriyseniz yaşadınız. Adada zeytin ve zeytinyağı konusunda da seçenekler çok. Zeytinleri lezzetli, aynı zamanda zeytinyağlı yemekler de yapılıyor. Onun dışında Ada'da Türk mutfağının etkisi tabii ki hissediliyor. Girne'de özellikle limanda güzel balık restoranları ile kafeler ve barlar var. Zaten Girne'nin en hareketli yeri de bu nokta. Sıra sıra dizilmiş lokantalar, Girne'ye giden turistlerin ilk tercihleri arasında... Onun dışında Bellapais Manastırı bölgesinde güzel restoranlar bulunuyor. Adaya özgü yemeklerin başında şeftali kebabı gelir. İçerisine tulum peyniri ve ceviz konulan Piruhi mantısını yöresel mutfaklara meraklılar için önerebiliriz.