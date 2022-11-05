Hastalıklar okuldan eve geliyor

Sonbahar, mevsimsel hastalıklar bakımından zor geçiyor. Grip, Covid-19 ve zatürre vakalarında artış var. Özellikle bulaşın en çok olduğu okullardan eve hastalığı taşıyan çocuklar, çabuk iyileşiyor. Ancak hastalığı bulaştırdıkları anne- baba ya da diğer ev halkı o kadar şanslı olmayabiliyor. Bu kış, en yaygın görülen şikayet ise uzayan öksürük oluyor. Uzmanların bu konuda tavsiyesi net, "Eğer geçmeyen öksürüğünüz varsa, doktora görünüp mutlaka akciğer tomografisi çektirin."Biz de bu konuyu, Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ile konuştuk."Acillere en sık ateş, öksürük ve nefes alırken hırıltı nedeni ile geliyorlar.Özellikle çocuklarda bu belirtilerden ateş hemen geçiyor ama öksürük uzuyor ve kronik bir hal alıyor. Çocuklar özellikle bu grip, Covid-19 vb. virüsler ile enfekte olunca bu hastalığın akut evresini 2-3 günde atlatıyorlar ama evdeki anne baba veya büyüklere taşıyorlar.Yetişkinlerde daha atipik seyrediyor, şikayetler çok uzuyor. Çocuklardan farklı olarak, sabah yorgun uyanma, günlük işlerini yaparken enerji kaybı ve halsizlik yaşıyorlar. Özellikle astım vb kronik akciğer hastalığı olan sigara içenlerde hastalık daha kolay akciğerlere iniyor ve öksürük şikayeti uzuyor. Çocuklar okullarda terleyip, teneffüslerde ısı farkına maruz kaldıklarından çok kolay hastalanıyorlar. Aileler çocuklarda eğer halsizlik ve keyifsizlik varsa biriki gün okula yollamasınlar ve özellikle okullarda ögretmenlere terli terli çocukların ısı farkı dediğimiz sıcak-soğuk farkına maruz kalmalarının önlemelerini öneriyoruz.Geçmeyen öksürüklerde mutlaka doktora gidip akciğer filmi çektirmelerini öneriyoruz, çünkü grip vb soğuk algınlığı sonrası Covid-19'daki veya bakteriyel zatürrelerdeki kadar şiddetli olmayan, daha hafif zatüre alanları saptıyoruz. Eğer filmi ve akciğerleri iyi ise uzamış öksürüğün en sık sebebi "postnazal geniz akıntısı" dediğimiz bir klinik tabloya bağlı oluyor ve gerekli tedavi ile uzamış öksürük de geçirilebiliyor."