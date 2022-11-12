İçe dönük vokaller, uçuşan gitarlar, ruha işleyen müzikal efektler... Bizde çok sık rastlamadığımız türlere selam çakan bir grup Goss. Elektronik pop-rock yapıyorlar. Ağır bir melankoli var müziklerinde. Dans da ettiriyorlar, derin derin düşündürüyorlar da. 80'lerede uzanıyor kullandıkları sesler, bugünün ses deryasında da ıslanıyorlar. Ezcümle ne yaptığını bilen, hedefi olan, müzik kadar söze de önem veren bir grupla karşı karşıyayız.Goss, İstanbul-Kadıköy merkezli bir electronic pop-rock ikilisi. Grup, 2020 yılından itibaren synthpop, dark pop, new wave ve electronic rock tarzlarından etkilenerek yaptıkları bestelerini yayımlamaya başladı. Kendi tabirleriyle "içinde bulundukları melankolik isyan"dan ilham alan ikili, bugüne kadar Deniz Tekin ile birlikte yaptıkları 'İz' adlı parça da dahil olmak üzere, sekiz tekli yayınladı. 2022 yılının sonuna kadar Goss, kendi parçalardan oluşan 3 şarkılık bir Akustik EP ve bir yeni şarkı daha yayımlamayı planlıyor. Grubun üç parçadan oluşan EP'sinden, ilk tekli 'Anla', tüm dijital platformlarda yayında. Goss'un sevilen çıkış parçası olan ve Uludağ Milli Park'ında çekilmiş klibiyle de dikkat çeken 'Anla'nın akustik versiyonu bu. Grup, şarkı için, "İçinde bulunduğu ilişkide benliğini korumakta ve kabul ettirmekte zorlanan birinin duyduğu öfke ve hayal kırıklığını anlatıyor" diyor. 'Anla', bu yeni versiyonuyla dinleyiciyi bambaşka bir yolculuğa çıkarıyor. Şarkının akustik versiyonu, kırılganlığın ön planda olduğu vokaller ve yumuşak melodik gitarlarla grubun 'melankolik isyan'ını tekrardan yorumluyor. Söz ve müziği GOSS'a ait olan 'Anla'nın prodüktörlüğünü, parçanın kayıt ve mixing'ini de üstlenen Efe Demiral yaptı. Mastering ise Babajim Stüdyoları'nda Güven Ersoysal tarafından yapıldı.