7/24 şehirde yaşam

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜ- MED) tarafından, Boğaziçi Değerler Burs Fonu'na katkı için 47 sanatçının farklı mecralardaki yapıtlarının bir araya getirildiği Hâller | Hayaller: Uyumsuz Zamanlarda Dirençlilik sergisi düzenleniyor.Sergide; Ali Yaycıoğlu, Artin Demirci, Atalay Mansuroğlu, Aydemir Ökmen, Ayşenur Köksal, Aytaç Armağan, Beyza Boynudelik, Can Göknil, Cemal Erez, Cumhur Özer, Çağla Saydağ Karter, Devrim Erbil, Dilek Demirci, Doğu Çankaya, Elvan Erdin, Emre Senan, Esra Carus, Fatih Alkan, Hanefi Yeter, Işıl Güleçyüz, Jennifer Sertel Schneller, Joel Menemşe, Leyla Hancı, Leyla Sakpınar, Maria Sezer, Mehmet Güleryüz, Meryem Eroğan, Mustafa Özay, Muzaffer Akyol, Nedret Sekban, Nilgün Tüzüntürk, Nur Koçak, Nurcan Çağlar, Okan Dedeoğlu, Onur Hastürk, Pınar Tınç, Rasin Arsebük (Rasin), Ruhiye Onurel (Roş), Serap Başol, Serap Murathanoğlu Eyrenci, Shahnaz Aghayeva, Sonat Çavuşoğlu, Süleyman Çağlayan, Tuba İnal, Uğural Gafuroğlu, Yasemin Erdin Tavukçu, Züleyha Altıntaş yapıtlarının satışından elde edilecek gelirin önemli bir kısmını burs fonuna bağışlayacak. The Marmara Pera ev sahipliğinde düzenlenen "Hâller | Hayaller: Uyumsuz Zamanlarda Dirençlilik" sergisi, 1 - 15 Aralık 2022 süresince ziyaret edilebilir.İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde devam ediyor. AKM Tiyatro Salonu'nda 1 Aralık'ta gerçekleşecek konserde orkestrayı şef Charles Olivieri Munroe yönetirken, keman sanatçısı Jülide Yalçın solist olarak yer alacak. Konserde A. Dvorak'ın "Othello Üvertürü", F. Mendelssohn'ın "Keman Konçertosu" ve J.Suk'un "Peri Masalı" müzikseverlerle buluşacak.Kaynağını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan, hemen hemen her yöreden derlenmiş 3.000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün bir proje olan Anadolu Ateşi, 3 Aralık Cumartesi akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyicilerle buluşacak. Bugüne kadar 85 ülkede, 3.500 gösteri ile 20 milyonu aşan sanatsever tarafından izlenen Anadolu Ateşi, Atatürk Kültür Merkezi izleyicilerine halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek modern standartlarda kültürel bir şölen yaşatacak.Atlas 1948'in Aralık programı ilgi çekici. İlk gösterimini 25. İstanbul Tiyatro Festivali'nde yapan Istırap Korosu, ilgi gören bir distopya hikayesi Hikakat, Elbet Bir Gün ve özgün metniyle dikkatleri çeken tek kişilik oyun Kalabalık Duası incelikle tasarlanmış, renkli programda yer alıyor.1 Aralık'ta Tiyatro D22'nin, Berkay Ateş'e Cevdet Kudret Edebiyat ödülü kazandıran oyunu Hakikat, Elbet Bir Gün, Atlas 1948 Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.9 Aralık'ta sahnelenecek Istırap Korosu'nu Murat Mahmutyazıcıoğlu yazıp yönetti. Bu kez sahnede bir apartman hikayesi var.PG ART Gallery sanatçısı Derya Geylani ile BE THE MEISTER işbirliği, özel bir enstelasyon ile Akaretler'de sergileniyor. Cam sanatçısı Derya Geylani'nin edebiyatımızın ünlü isimlerinden Turgut Uyar'ın muhteşem şiiri "Geyikli Gece" den ilham alarak yarattığı enstelasyonu Akaretler 17 numaralı binada 24 Kasım 2022'de izlemeye açılıyor. Geri dönüştürülmüş camlardan oluşan enstalasyonu 24 Kasım-1 Aralık 2022 tarihleri arasında Akaretler'de izlenebilecek.