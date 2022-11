İyi günde ve kötü günde daima yanında olacağıma...

Duygusal ilişkilerde kadınlar da erkekler de belirsizlik yaşamayı sevmez. Her iki cinsiyetin de ilişkiden beklentisi her şeyin açık, net ve berrak oluşudur. Erkekler ilişkilerde genellikle kadınlar kadar kendilerini ifade etmekten geri dursalar da, erkekler de aslında en az kadınlar kadar ilişkilerinde neyi isteyip istemedikleri konusunda fikir sahibidirler. Fakat bunu genellikle açıkça kelimelerle ifade etmekten kaçınırlar.İlişkiye başlarken kadın da erkek de, gerek farkında olarak ya da olmayarak birçok beklenti içine girmeye başlar. Bazen bu açıkça iletişimle ifade edilebilirken bazen sözsüz kaynak olan davranışlarla kendini belli etmektedir. Her ilişkideki bireylerin en temel isteklerinden biri de, kendisi için bir şeyler yapılması, yani özel hissetme ihtiyacıdır. Bu bazen kişiye özel söylenen iltifatlar, bazen beklenmedik sürprizler olabilir. Bu ister bir iltifat ister bir sürpriz ister başka özel hissettiren herhangi bir eylem olsun, bu gibi durumlar ilişkideki kişilerin her açıdan ilişkiden daha fazla doyum almalarını ve bununla birlikte daha sağlıklı ve güvenli bir ilişki oluşmasının temellerini atmaya başlar.Beklenti konusunda iki cinsiyet şu yönden ayrılmaktadır. Erkekler olay veya durumlardaki ayrıntılarda kadınların düşündüğü kadar bilgi sahibi olmak istemezler. Erkekler kadınların özel günleri, kişisel detayları çok fazla ayrıntılı bir şekilde biliyor olmaktan hoşlanmazlar ve bu durumdan ötürü de beklentileri, kadınların bu konulardan detaylı şekilde bahsetmemeleridir. Kadınlar için belki çok özel ve güzel olan bu detayları kadın, uzun uzadıya anlatmak ister ve bu durumdan keyif alır. Erkekler içinse bu durum sıkıcı olmaktadır.Erkekleri kadınlardan ayrıştıran bir diğer beklenti de geçmişte üstü kapanmış konuların belirli nedenlerle tekrar gündeme getirilmesidir. Bu durum ise kadınlar açısından çok da mümkün olmayacak bir durumdur. Çünkü kadınlar yaşanan konuları genellikle kapatmazlar belirli bir süre ile üstünü kapatır ve uygun bir zamanda tekrar öne çıkarmayı beklerler. Fakat bu durum erkekler için hiç istenilen bir durum değildir. Çünkü erkekler genellikle birkaç cümle ile yaşanan durum ifade edilsin ve sonuca varılsın isterler. O yüzden erkek için en tercih edilen kadın, az sözcükle kendini net bir şekilde ifade edebilen bir kadındır.Erkeklerin kadınlardan diğer beklentisi de karşılarında doğal bir kadın görmek istemeleridir. Genellikle erkeklerle ilgili algı şık, fazla makyajlı kadınları beğeniyor gibi görünseler de aslında yanlarında bulundurmak istedikleri kadın genellikle doğal özelliklere sahip olan kadınlardır.Erkekler kendilerine güvenilmesinden çok büyük mutluluk duyarlar ve birlikte oldukları kadından da en büyük beklentilerinden biri ona güvenilmesidir. Erkekler bu durumla birlikte güçlü olduklarını hissederler. Bundan dolayı gözlerinde her şeyi yapabilen kadın ürkütücü görünmektedir. Bundan ötürü yapabiliyor olsanız bile bırakın bazı şeyleri onların sizin yerinize yapmasına izin verin. Bırakın tamirat işleri ile o ilgilensin, market poşetlerini o taşısın.Kadınlar için yaşamlarındaki kişinin verici özelliklerde yani cömert oluyor olması çok önemlidir. Sevgide, ilgide ve yettiğince maddi konularda... Kadınlar ilişkideyken özel hissetmek isterler ve bundan dolayı da erkekler tarafından özel hissettirilmeyi beklerler. Bundan ötürüdür ki özellikle belirli bir amaçla olmayan erkeğin içinden gelen sürprizler onlar için çok daha kıymetli olmaktadır.Kadınlar için bu durum her ne kadar korkutucu gelse de aslında erkekler birlikte olduğu kadınlarda annelerinden izler görmek isterler. Fakat bu durum tamamen anne gibi olmak ile karıştırılmamalıdır dozunda olan şeyler kıymetlidir. Yani anneleri gibi şefkatli ve karşılıksız sevgi onların en büyük ihtiyaçlarından biridir.Her iki cinsiyetin birbirinden beklediği diğer durum ise fedakarlıktır... Tabii ki bu durum her koşulda ve şartta bir kişinin tüm isteklerinden vazgeçmesi şeklinde olmamalıdır. Sadece bazı konularda kendi isteklerini partneri için göz ardı eden erkek/kadın olmak partnerinizle olan ilişkinize olumlu etkileri olacaktır.Kadınların ise erkeklerden en önemli beklentilerinden birisi kendilerinde yapmış oldukları ufak değişimlerin fark edilmesidir. Kadın değişimi kendi için de yapıyor olsa yüksek oranda değişimi partnerinin fark etmesi için de yapmaktadır. Kadın beğenildiğini ve partneri tarafından talep edildiğini duymaktan çok hoşlanır.Her iki cinsiyetin birbirinden beklediği en önemli şey ise samimiyettir. Yaşadıkları günü atlattıklarında her şeyi arkada bırakıp çiftler birbirlerinde dinlenecekleri bir liman olmak isterler. Bundan ötürü her iki cinsiyette de bir araya geldiklerinde olumsuz enerjiyle dolu bir ortam değil samimi, şefkatli bir ortam görmek isterler. Bu ortamdan her iki cinsiyetin de beklentisi sevildiğini ve değer gördüğünü tüm doğallığıyla hissedebilmektir.Her iki cinsiyet de kendine ait özel bir zaman ve alan beklentisinde olmaktadırlar. Bazı zamanlarda kendi başlarına olmayı tercih ederler bazı zamanlarda ise kendi sosyal çevrelerinde vakit geçirebilmeyi isterler. Bundan dolayı her iki cinsiyete de bu durumları sağlamak ilişkiyi daha da kuvvetlendirecektir.Her canlının en temel ihtiyaçlarından biri de birisi tarafından sevilmeye duyulan ihtiyaçtır. Sevmek ve sevilebilmek çok değerli duygulardır ve en temel duygusal ihtiyaçlarımızı oluşturmaktadır. Kişinin hayattan zevk almaması, ruhunun solması hayatındaki sevme ve sevilme duygusunun azalması ile başlar oysa sevgi yaşamınıza dahil olduğunda ruhunuz bir çiçek gibi açmaya başlar. Yüreğinizi sevgi tohumları ile beslemekten sakın vazgeçmeyin..Erkekler için de kadınlar için de partnerleri tarafından onaylanmak ve takdir edilmek ilişkilerde bir diğer büyük ihtiyaç olmaktadır. İlişkileri bozan en önemli durumlardan biri zamanla partnerlerin birbirlerini takdir etmeyi bırakmalarıdır. Erkek partnerinin gözünde güçlü görünmek ve bunun kadın tarafından ifade edilmesini ister. Kadın ise yaptıklarının görülmesini ve takdir edilmesini bekler. Bundan ötürü her iki cinsiyet de abartmadan bazı zamanlarda birbirlerini takdir edebilmelidir.Güven, her iki cinsiyetin de birbirinden beklediği önemli bir kelimedir. Kim sürekli kuşku duyduğu, emin olamadığı bir hayatı yaşamak ister ki? Zor zamanlarda birbirlerine liman olacaklarına, sırların saklanacağına ve hakların korunacağına birbirlerinin yanında olmasalar bile güvenebilmeye ihtiyaç duyarlar. Sadakat ise içinde aldatmama, yalan söylememek gibi birçok durumu barındırır. Sadakati sağlamak da ancak karşımızdaki kişinin benliğine güvenmekle mümkün olmaktadır.