Yeni anne olanlara 6 tavsiye

Kızım Eylül, altı yaşına girdi. O hayat yolculuğunun başındayken ben de annelikte yol alıyorum. Ardımda bıraktıklarıma sık sık dönüp bakıyorum. Bazen kendime gülüyor, bazen ne çok boşuna üzülmüşüm diyorum. Tabii, tecrübelendikçe, "Zamanında şöyle yapsaymışım daha kolay oluyormuş" dediğim de oluyor.Şimdilerde de yeni anne olan arkadaşlarımı gözlemledikçe, endişelerine, sıkıntılarına tanıklık ettikçe onlara çok şey söylemek geçiyor içimden. Ama ahkâm da kesmek istemiyorum. "Bak ben tecrübeliyim, sana akıl vereyim" gibi bir duruma da düşmek istemiyorum. O yollardan geçmiş, içindeyken büyük bir sıkıntı gibi görünen durumların, aslında ne kolay çözümleri olduğunu bildiğim için şefkatle bir şeyler aktarmak istiyorum. Bu isteğin adını henüz koyamasam da, içinde sadece karşısındakini düşünen bir emtapi duygusundan oluştuğunu söyleyebilirim.Peki, neler mi söylemek istiyorum? İşte sevgili yeni annelere tavsiyelerim...Bir bebeğe bakmayı öğrenmek de zaman istiyor. Altını değiştirerek, gazını çıkararak zamanla her şeyi rahatlıkla yapar hale geleceksiniz. Yardım almaktan asla çekinmeyin. "Yardım alırsam, anneliğimi yetersiz görürler" gibi düşünceler asla dolaşmasın kafanızda. Annenizden, arkadaşlarınızdan, kız kardeşlerinizden ve yakınlarınızdaki herkesten bir şeyler istemek sizin hakkınız. Banyo yapamadıysanız, bırakın eşiniz uyutsun çocuğunuzu! Hemen sıcacık duşunuzu alın. Henüz hiç uyuyamadıysanız, anneniz beslesin bebeğinizi siz uyuyun. Kız kardeşiniz yeğenini severken siz sıcak bir çay içmenin keyifni sürün. Kendinizi mutlu edecek ufacık anlar yakalayamazsanız, her şey kördüğüme döner. Unutmayın, etrafınızdakilere yük olmuyorsunuz, onlar da anneanne, hala, dayı, baba olmanın tadına varmak istiyorlar. Bu şansı onlara gönül rahatlığı ile verebilirsiniz.Bebeği görmeye gelecekler çok olacaktır. Bazen telefonunuz çalacak ve yakın arkadaşınız "Çok yakınlardayım sana uğramak istiyorum" diyecektir. O an telaş olup 'Evi toplamalıyım, bulaşıkları yerleştirmeliyim, bir süpürge takayım' gibi endişelere girmeyin. Çocuklu ev dağınık olabilir, hangimizin değil ki? Siz bebeğinizi beslerken, kahveleri arkadaşınızın yapmasına izin verin. Arkadaşınız, "Bebeği ben uyuturum istersen sen bir duşa gir ya da biraz uyu" gibi tekliflerde bulunursa sakın reddetmeyin. "Onu iyi ağırlayamadım" gibi düşüncelere hiç girmeyin. Emin olun, kimse sizden bunu beklemiyor.Yeni sorumluluklarınız olduğunu ve nefes alacak vakti bile bulmakta zorlandığınız anların yoğun olduğunu biliyorum. Ama kendinizin tüm bunların içinde yok olmasına izin vermeyin. "Bu mümkün mü?" diye sorduğunuzu duyuyorum. Yapmayı sevdiğiniz şeylerin en azından birini hayatınızda hep tutun. Kitap okumak, dans etmek, kahve içmek, yürüyüş yapmak ya da başka bir şey... Kendinizi beslemek anneliğinizi de besleyecektir. Yıllar sonra "Ben kimdim, neleri yapmaktan hoşlanırdım?" diye sormamak için kendinizi hep hatırlayın.Başlığı okuyunca "Bu nasıl mümkün olacak?" diye sorabilirsiniz. Saat başı bebek beslerken, sohbetlerinizin tek konusu bebeğiniz olmuşken belki birlikte vakit geçirmeyi düşünmek suçluluk duygusu hissetmenize bile sebep olabilir. Ama sakın böyle hissetmeyin, bir saat ara vermek, eşinizle birlikte bir kahve molası ya da deniz kenarında bir yürüyüş size hayat enerjinizi geri verecektir. Annenizden, kayınvalidenizden ya da yakın çevrenizden gelen yardım tekliflerine evet diyerek bu vakti oluşturabilirsiniz.Yalnız olmadığını bilmek insanı rahatlatır. Bilin ki, sizinle aynı durumu yaşayan binlerce anne var. Hissettikleriniz sadece size ait değil. Aynı anda çocuğunu besleyen, altını değiştiren, günlerdir uyumamış sayısız anne... Bu olağan bir durum ve zamanla her şey rayına girecek... İşte bu noktada, sizin gibi yeni anne olan arkadaşlarınızla iletişiminizi artırın. Sık sık görüşün. Yaşadıklarınızı, deneyimlerinizi, hislerinizi paylaşım. Aynı paydada kurulan bu arkadaşlıklar, size çok iyi gelecek.Yeni bebek sahibi olunca, zaman bulunamayan durumlardan biri kişisel bakım. "Kuaföre gitmek mi, ben banyo yapmaya bile zaman bulamıyorum" cümlesini eminim tüm anneler kurmuştur. Haklısınız, ama güzel bir planlama ile kuaföre gidip sadece beden-i nizi değil ruhunuzu da iyileştirmek mümkün. Arada, ailenizden ya da arkadaşlarınızdan yardım alarak kendinize bakım arası verin. Anne, kendini iyi hissederse bebekler de bunu hemen hisseder. Tüm evim sağlığı için kendinizi düşünmeyi ihmal etmeyin. Hele bunun bencillik olduğunu, bebeğinizi ihmal etmiş olacağınızı hiç...Müziğe ilgi duyan çocuklar için harika bir atölye başlıyor. Kızımı da mutlaka götürmeyi planladığım bu atölyeyi sizinle de paylaşmak istedim. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) aralık ayı boyunca çocukları Klasik Batı Müziği'nin en önemli bestecileri ve en önemli eserlere sahip isimleriyle buluşturacak. Atölyelerin ilki 4 Aralık günü Johann Sebastian Bach ile başlayacak. 40 dakika boyunca çocuklarla klasik müziği, bestecileri ve bestecilerin ünlü eserlerini buluşturacak olan atölyeler Eğitmen Neşe Oğuzsoy önderliğinde ve Uğraş Durmuş ile Atılgan Kaplanoğlu'nun eşliğiyle gerçekleştirilecek. Klasik Müzikle Tanışma Atölyeleri ile çocuklar klasik müzik eserlerinden örnekleri canlı olarak dinleyecek, bestecileri daha yakından tanıyacak ve eserlere söz, hareket, vücut perküsyonu ve oyunlarla eşlik ederek müzik estetiklerini ve müzik repertuvarlarını geliştirme fırsatı yakalayacak.Minika ekranlarında yayınlanan Kukuli çizgi filmi, şimdi de müzikali ile çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. Kukuli, Tinky ve Minky, bu müzikalde çocukları Bakkal amca ile tanıştıracak. Bakkal amcanın da eğlenceye dahil olduğu sürprizlerle dolu yepyeni müzikal, bugün Bursa'da Uğur Mumcu Sahnesi'nde miniklerle ile buluşacak.29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Galataport İstanbul, Paket Postanesi'nde geliri otizmli bireylere gidecek olan bir alışveriş festivali başlıyor. Üç gün boyunca ücretsiz gezilebilecek festival, otizmli bireylerin eğitim ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor. Ziyaretçiler tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılırken, yaptıkları yılbaşı alışverişi ile de Tohum Otizm Vakfı aracılığı ile otizmli çocukların eğitimlerine de katkı sağlama imkânı bulacak.