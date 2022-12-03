7/24 şehirde yaşam

Dünyanın dört bir yanında konserler veren Hollandalı Rembrandt Trio, bugün İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Üçlü, pandemi döneminde kaydettikleri ve çok yakında çıkacak yedinci albümlerinden bestelerle dinleyenleri, müziğin sınırlarının ötesinde yolculuğa çıkacak. Konser, Borusan Müzik Evi'nde, saat 21.00'de başlayacak.Hollandalı Rembrandt Trio, 15 yıldan uzun süredir birlikte çalan ve kıtalar arası performans sergileyen üç arkadaştan oluşuyor: Rembrandt Frerichs (piyano), Tony Overwater (kontrbas) ve Vinsent Planjer (davul). Onların müzikteki arayışları, tüm sınırların ötesine geçebilmekle ilgili. Müzikal sınırları aramalarında caz eğitimlerinin büyük önemi olsa da; Rembrandt Trio, evrensel müzik yapan ve bu müziği bulmanın peşinden koşan bir üçlü.Tony Ödüllü Broadway müzikali Sidikli Kasabası Müzikali, 27 kişilik kadrosuyla sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde. En yakın gösteri ise 5 Aralık'ta. Greg Kotis ve Mark Hollman'ın kaleme aldığı müzikali Kayhan Berkin yönetiyor. Müzikalde aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Şefi Murat Kodallı önderliğinde canlı orkestra da yer almakta.Dünyanın kuraklıkla boğuştuğu bir dönemde; halkın tuvalete girmesi de özel bir şirket denetimiyle gerçekleşmektedir. Tuvalete girmek için parası olmayanlar ise Sidikli Kasabası'na gönderilmekte ve bir daha geri dönmemektedir. Bu tuhaf "sistem"e başkaldırının başlaması ise sadece bir aşk kıvılcımına bakar. Yapımını MON'un üstlendiği müzikal; yepyeni bir yorumla sanatseverlerle buluşuyor.Atatürk Kültür Merkezi, yılı Bach İstanbul'da konser serisiyle kapatıyor. Peter Sarik Trio: Bach Bartok Jazz Yeni Yıl Konseri, 19 Aralık'ta. Konser saat 20.00'de başlayacak.Fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat'ın Gaziantep'te başlayan aile köklerinin hikayesini anlattığı Kökler sergisi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi küratörlüğünde HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı. Bu yolculuğa çıkmak için 40 sene beklediğini ifade eden fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat "Babam hep topraktan bahsediyordu. Toprak önemlidir ama benim için kökler daha önemlidir. O yüzden bu sergiye yedi sene önce başladım. Bu serginin ilk açılışını İstanbul'daki Kalyon Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmiştik. Babam açılışa gelmişti ancak kendisini geçen yıl kaybettik. Babam vefat etmeden önce 'Bu sergiyi Gaziantep'e getirebilir misin?' demişti. O sergiyi bugün Gaziantep'e getirdik. Serginin Gaziantep'e getirilmesinde emeği geçen başta Reyhan Kalyoncu'ya, Kalyon Kültür'e ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.Dirimart, 1 Aralık itibarıyla Seçkin Pirim'in İnziva (Retreat) başlıklı galerideki ilk kişisel sergisini ziyaretçilerle buluşturuyor. Sergi, sanatçının salgın döneminden sonra üzerine yoğunlaştığı, bireyin kendi içine dönmesi fikri ve sakin bir hayata adaptasyonun zorlukları etrafında şekillenen heykelleri ve kağıt işlerini bir araya getiriyor.Üretim biçimi ve ilhamını Mevlana'nın "birden bütüne" anlayışından alan Pirim'in sanatının kaynağı olan dert edindiği meseleler ve tecrübeler, son dönem işlerinde ruhsal-bedensel arınma ve içe dönüşün temsili niteliğini taşıyor.Neue Klangkunst, 15–16 Aralık tarihlerinde insanlığın dokuz evrensel varoluş durumunu deneysel bir müzikal çerçevede odağına alan Dokuzuncu Dalga–Doğaya Övgü ile Arter'in performans salonu Karbon'a konuk olacak.Stefan Winter ile Mariko Takahashi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen Neue Klangkunst'un bu çok katmanlı performansı, Arter'de ilk kez seyirci karşısında canlı olarak icra edilecek. Neue Klangkunst'un müzik, ses ve gürültüyü hareketli görüntüyle bir araya getiren Dokuzuncu Dalga–Doğaya Övgü isimli performansı, Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın da eserlerini ürettiği, 18. yüzyıl sonlarında endüstrileşme süreciyle birlikte şekillenen "insan çağı"nın yaşadığımız dünyaya etkilerini ele alıyor.