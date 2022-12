Kaybettiği yakını için şarkı yaptı

Ağır aksak bir ritimle, dipten ve derinden gelen efektlerle, trip-hop tadında başlıyor şarkı... Sonra sertliğinde bile yumuşacık bir estetik olan gitarlarla hafiften rock sularına giriş yapıyor... Tınısında sahicilik olan bir ses eşlik ediyor akıp giden müziğe... Melankoli dozu yüksek bir ses, ama ilginç bir şekilde huzur da veriyor... Yakın zamanda değer verdiği bir yakınını kaybeden şarkı yazarı Gizem Ergüder'den ve yeni şarkısı Yerle Yeksan'dan bahsediyoruz... Şarkı bu yas sürecini anlatıyor. Şarkıdan çok bir ağıt sanki... Ya da hüzünlü bir masal... Bütün gidenler için, gidenlerin ardından 'kalmaya' göğüs gerenler, tanık olduğumuz her ölümde, hayatın 'bir varmış bir yokmuş' illüzyonuna şaşıp kalanlar için... "Sen şimdi yoksun/ Hangi rüyanın gölgesinde üşüsün kalbim, donsun/ Bırakın dünya yerle yeksan olsun/Geriye bir adın, bir de kokun kalsın/ Uyandım yoksun..." diyor şarkıda Ergüder.Yaşadığı yası, söz ve müziğini yazdığı Yerle Yeksan ile dışa vuran müzisyen, kabullenmenin, sabretmenin ve iyileşmenin kendisi için tek yolunun müziğe sığınmak olduğunu söylüyor. Yerle Yeksan'ın söz ve müziği Gizem Ergüder'e, düzenlemesi Güney Marlen'e, prodüktörlüğü Mert Özçiftci'ye ait.Müziğe olan ilgisi dört yaşında almaya başladığı piyano eğitimi ile başlayan Gizem Ergüder, klasik gitar ve vokal eğitimleri de aldıktan sonra uzun yıllar farklı gruplarla pek çok yerde sahne almış. Kurumsal kariyerini de yazılım sektöründe ilerletmekte olan Ergüder, 2021 yılında yayınladığı parçası Bariz ile birlikte kendi bestelerini söylemeye başladığı kişisel bir yolculuğa adım atmış. Ergüder şarkı yazma sürecini şöyle ifade ediyor: "Şarkılarımı yazarken tümüyle yaşadıklarımdan, kalbimden besleniyorum. Hayatın zorluklarıyla başa çıkmanın ve bir duyguyu normalleştirip hayatıma devam edebilmenin bildiğim tek yolu bu."Yerle Yeksan'ın ruhundan çıkıp nasıl sese, söze dönüştüğünü de şu sözlerle anlatıyor Ergüder: "Yerle Yeksan, geçirdiğim bir yas döneminde yazılmış bir şarkı. Her ne kadar sakin bir şarkı olarak duyulsa da, sözlerinden düzenlemesine yasın beş evresi olarak bilinen süreçleri yaşayarak ve kabullenme evresine ulaşarak bitiyor. Hikayenin gerçekliği çok taze ve çarpıcı olduğu için yazması ve söylemesi en zor parçam oldu. Buna rağmen dinleyenlerin de benimle beraber aynı şeyleri hissettiğine tanık oldukça; hayatın, bizlerden aldıklarını sanatla, farklı formlarda yerine koymasını bir kere daha çok büyülü buluyorum."Klasik ve rock-metal müzikseverlerin, deneysel ve kaliteli türlerden hoşlananların, fantastik edebiyat ve tarih okurlarının başucu gruplarından olan Haggard, 18 Aralık 2022 Pazar günü +1 Sunar: Rock Off Event Series kapsamında If Performance Hall Beşiktaş sahnesinde müzikseverlere 14 kişilik kadrosuyla özel bir konser sunacak.Klasik müziği bir etkilenim olarak kullanan değil, rock-metal müzik ile tam olarak birleştiren ilk gruptur kendileri! İngilizce, Almanca ve Latinceyi beraber kullandıkları şarkı sözlerinde Ortaçağ Avrupası'nı, önemli filozofları ve düşünce akımlarını o dönemin halkının sözcükleriyle teatral bir üslupla anlatıyorlar.