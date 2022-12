Aşkın izleri ruha kazınır...

Burcu Tatlıses, popüler müziğin 'derin' kanadında ikamet eden bir müzisyen. Sözü de, sesi de, müziği de derin. Katman katman açılan, her dinlediğinizde anlam dünyanızda size yeni kapılar aralayan bir müzik onunki... Kendi sesini duymadan önce, müzik alemi yazdığı şarkı sözleriyle tanıdı onu. Funda Arar'ın kalplere incecik ama derin bir çizik atan 'Alagül'ü mesela onun kaleminden, ruhundan çıkma... Pek çok popüler TV dizisine de müzikleriyle imza attı. Ferhat Göçer'den Fatih Erkoç'a, Zuhal Olcay'dan Ziynet Sali'ye popüler müzik aleminin pek çok ismi onun yazdığı şarkıları söyledi. İçinde bol miktarda huzur da barındıran bir melankoli var sesinde. Sadece 'aşık' değil de aşkın kendisi olmuş bir ruh sanki! Yeni teklisi 'Kül Rengi' yine ince ince, içe işleyen bir şarkı... "Bir sen varsın ellerin var/Onlar zaten zalim zaman/ Zahir midir batın mıdır/Laneti aşkın" diye sorarken, aşkın yaralarken onaran, onarırken yaralayan hallerini anlatıyor sanki... Ve kendi içsel tespitini ortaya koyuyor şu sözlerle: " Şimdi kış kül rengidir/Bende sevda gül rengidir/Anlama, bilme boşver/Ellerin ah o ellerin..."Tatlıses'e, 'Kül Rengi'nin hikayesini sordum, şöyle anlattı: "'Kül Rengi' yaklaşık iki yıl önce yazdığım, sonra başka hikayelere dalıp unuttuğum bir şarkıydı. Eylül ayı sonlarında, şarkının düzenlemesini yapan İlker Yurtcan, daha önce ona gönderdiğim, gitarımla şarkıyı mırıldandığım demoyu bana yolladı. Birden playlist'ine düşmüş, kendini hatırlatmış adeta. Demek ki zamanı gelmiş dedik. Sonrası, hep olduğu gibi, şarkının sözüyle müziğiyle yeniden tanışmak, birbirimizi iyice anlayıp 'Kül Rengi'ni kendi kanatlarıyla uçmaya bırakmak arasında geçen, dünyanın en güzel zamanları... 'Kül Rengi' bir aşk şarkısı ama bir kişiye dair değil. Aşık olmanın hissettirdiklerine, tene ve ruha kazınmış izlerine dair..." Şarkı yapmak, Tatlıses için bir yolculuk, bir macera: "Şarkılarımla kurduğum bağ çok tuhaf, bazen yorucu ama daima büyütüyor. Müziğimi, beklenti ve kaygılardan sıyrılıp sadece istediğim için, istediğim şekilde yapabilme olgunluğuna ve lüksüne eriştiğimden beri, her yeni şarkı macerasını daha da hevesle bekler oldum. 'Kül Rengi' en taze maceram ve hiç bilmediğim bir yerlerde, hiç bilmediğim birilerinin hayatına eşlik ediyor olmasının yaşattığı hazzın anlatılabilir bir karşılığı yok." "Naif bir hikaye diliniz var şarkılarınızda... Bir Burcu Tatlıses atmosferi oluşturabiliyorsunuz... Müziğiniz hayat yolculuğunuzda nasıl demlenip bu kıvama geldi sizce" diye sordum, şöyle cevapladı: "Hayata nasıl bakıyorsam öyle şarkı yazıyor ve söylüyorum galiba. Hep gülen biriyim, enerjim yüksektir, insanlar nasıl oluyor diye şaşırır çoğu zaman. Ama kendimle kaldığımda her şeyin diğer yüzü üstüme yıkılır. Yaşımdan büyük bir ruhum olduğunu hissettim hep, ilk şarkı sözüm 'Alagül' yayınlandığında 20'li yaşlardaydım ama beni tanımayanlar 40-50 yaşlarında bir kadın olduğumu düşünürlermiş. Kendi şarkılarımı yazıp söylemeye başladığımda ise içimdeki eksik bir parçayı tamamlama yoluna çıkmış oldum. Söz, müzik, ses bana ait olunca Burcu Tatlıses müziği de oluşmaya başladı."Peki onu bugüne kadar neler, hangi müzikler, hangi sesler beslemiş? Anlatıyor: "Neden bilmiyorum ama ben çocuk sayılabileceğim zamanlarda şiir yazıyordum. Hem de yalnızlık, ölüm temalı, bedbaht yaşlı bir ruhun haykırışları gibi şiirler. Sezen Aksu'ya inanılmaz hayrandım, rüyamda elimi tutup beni bir tünelden ışığa çıkardığını görürdüm. Yeni Türkü, Gündoğarken şarkıları, Ortaçgil büyüsünü çok seviyordum, Ahmet Kaya şarkılarını kalbim titreyerek dinliyordum. Teoman'ın ilk iki albümü... Leonard Cohen... Ve sinema. Çok şarkı yazdırmıştır bana bazı filmlerin tek bir planı."