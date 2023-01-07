Devlet korumasındaki genç kızlar için iş zamanı

Her çocuk hayata şanslı başlamıyor. Anne babasının şefkatli kollarında uyuyup güvenle okula gidemiyor. Bu tüm çocukların hakkı! Ancak yetiştirme yurtlarına bırakılan binlerce çocuk var. Üstelik 18 yaşını doldurunca kendi yollarını çizmek durumundalar. İşte bugün size içimizi umutla dolduran bir projeden bahsedeceğim. Projenin adı Geleceğe İş Başı... KADEM'in devlet korumasındaki genç kızlara yönelik geliştirdiği bu sosyal sorumluluk projesi, Çocuk Destek Merkezleri'nde Devlet koruması altında yaşayan 16-18 yaş arasındaki genç kızlara mesleki eğitim ve istihdam sağlıyor.STK-kamu ve özel sektör işbirliği modeline dayanarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve paydaş kurumlarla birlikte yürütülen Geleceğe İşbaşı Projesi ile dezavantajlı kızların hayata hazırlanması amaçlanıyor. Projede genç kızlara farklı kategorilerde eğitimler veriliyor, staj ve istihdam olanakları sunuluyor. Bu sene beşince etabı hayata geçirilen projede genç kızlara; 163 saat Bilgisayar İşletmenliği eğitimi, 72 saat bilgisayarda hızlı klavye eğitimi, 40 saat diksiyon eğitimi, 275 saat genel muhasebe eğitimi verildi.Eğitimler sadece teknik bilgilerle sınırlı değil. Genç kızların zihinsel, duygusal, sosyal ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlamak, bireysel ve toplumsal hayatları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla, Öz Farkındalık ve Gelişim, Şiddetsiz İletişim, Psikolojik Sağlamlık, Öz Şefkat ve Özgüven, Kaygı ve Stres Yönetimi, İletişim Becerileri, Toplum Önünde Konuşma eğitimleri almaları da sağlandı.Aynı zamanda öğrencilerin sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla, 13 seans okçuluk ve 5 seans buz pateni dersi verildi, film gösterimleri düzenlendi, tiyatroya ve pikniğe gidildi. Proje çerçevesinde eğitimciler ve alanında uzman isimler tarafından 6 ay boyunca Deneyim Paylaşımları başlığı altında genç kızlara dini, manevi ve kültürel değerler, yasal haklar, iş hayatında karşılaşılan zorluklarla mücadele, medya okur-yazarlığı, güvenli sosyal medya kullanımı ve sağlıklı yaşam gibi 10 farklı alanda grup çalışmaları, seminerler, atölyeler düzenlendi.Bu eğitimleri başarı ile tamamlayan genç kızlara staj ve iş olanakları sağlandı. Belki de en sevindirici olan kısım burasıydı. Çünkü işin en zor tarafı iş bulma noktası. KADEM, onları bu anlamda da yalnız bırakmadı ve sponsor firmalarla irtibat kurularak, işverenlerle ön görüşmeler ve iş görüşmeleri yapıldı, işe alım, evrak takibi, staj ve istihdam süreçleri gerçekleştirildi.Böyle projeleri gördükçe, bir kadın ve anne olarak umut doluyorum. Devlet korumasındaki genç kızların hayata eğitimli ve bir iş sahibi olarak başlamalarını görmek hepimizi çok mutlu ediyor. Sanırım sosyal projelerdeki kilit nokta, verilen eğitimlerin istihdama dönüştürülebilmesinde. Bu anlamda, buradan tüm işverenleri empati yapmaya ve devlet koruması altındaki çocuklarımızı istihdam etmeye davet ediyorum. Bir tek çocuğun bile hayatını değiştirebilmek tüm geleceğimizi etkilemek demektir. Toplantıda Halkbankası'nın, eğitim alan 11 genç kızımızı işe alacağını açıklaması büyük bir mutluluğa sebep oldu. Bu kızlarımızın sevinci, salonda bulunanlarının da gözlerini doldurdu. Hepsinin yolu açık olsun.Ocak ayında olmamıza rağmen henüz karı görmedik. Kışı özleyenler, İstanbul Maçka'da KüçükÇiftlik Park'ın kurduğu buz pistini ziyaret edebilirler. Buz pistine gelenler hem paten kayabilecek hem de isterlerse temel paten kayma eğitimini alabilecekler. Çocuklar buz pisti heyecanını yaşarken, dileyen aileler çocuklarıyla bu heyecanı birlikte yaşayacak, dileyenler ise yeme içme alanında kış lezzetlerinin tadını çıkacaklar.Çocuklara yönelik klasik müzik topluluğu olan, BabyConcerts 14 Ocak'ta CSO ADA ANKARA'da çocuklara eğlenceli bir konser verecek. 45 dakikalık konserde minik sanatseverler W.A.Mozart, G.Rossini, G.Bizet gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini bir peri masalı eşliğinde dinleyecek. Vivaldi'nin ünlü Dört Mevsim konçertolarından parçalar çalınacak programda minik sanatseverler gerçek bir balerinle de yakından tanışacak.Bale yapmayı seven çocuklar için bir önerim var: AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşen Mini Bale Atölyesi, 4-5 yaş aralığındaki geleceğin sanatçılarını küçük yaştan itibaren sanatın güzellikleriyle tanıştırıyor. Atölyede çocuklar dans ve ritim becerilerini artırmanın yanı sıra bale figürlerinin sağladığı düzen ve ölçüyle el, kol ve bacak koordinasyonlarını geliştiriyor, canlandırılan masal ve hikâyeler ışığında hayal güçlerini zenginleştiriyor ve daha düzgün, dengeli ve kuvvetli bir bedene sahip oluyor. Etkinlik 14 Ocak'ta saat 16.00'da minik sanatçıları bekliyor.