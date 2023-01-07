Daniska 'az zamanda büyük işler' başaran gruplardan. Kısa sürede kendi dinleyicilerini yakaladılar. Grup 2017'de ilk teklisi 'Hep Böyle Olur' ile popüler müzik alemine 'Biz de varız' demiş, ilk albümü 'Mış Gibi'yi 2019'da yayınlamıştı. Grubun ikinci albümü 'Keşke Meyhanesi' ise 2022'de plak olarak yayınlandı. Kendi şarkılarını pek çok ünlü isimle birlikte seslendirdiler. Grup şimdi 'Ayrılanlar İçin Hava Tahmini' adlı, mizahla hüznün kol kola girdiği şahane isimli yeni albümlerinin single'larını yayınlamaya başladı. Her ay bir single yayınlanacak. Albümün ilk şarkısı 'Öyle İşte'yle, grup hayranlarının karşısında. Sözü Gökhan Tümkaya, müziği Evren Arkman imzası taşıyan' Öyle İşte', grubun tabiriyle "Göz bulutlandıran bir özlem şarkısı'. Düzenlemesini Daniska'nın yaptığı şarkı akustik, sade bir üslupla kaydedilmiş. Yanınızda, canlı çalınıyormuş hissine kapılıyorsunuz dinlerken. Bir de grubun diğer tüm şarkılarında olduğu gibi 'Ya, bu çok eski bir şarkı değil mi?' hissi veriyor bütün güzel şarkılarda olduğu gibi. Daniska bir pop grubu bana kalırsa... Ama nasıl diyelim, popun 'derin' kanadından bildiriyorlar. Sözler, müzik, şarkıların verdiği his 'sepya' renginde, melankolik, görmüş geçirimiş: "Nasılsın şimdi bitti mi kışın/ Kucağının buzunu çözdü mü o yeni bahar/Yoksa kondu mu bir özlemek kuşu öpülesi omzuna/Merakımı bağışla lütfen ama hiç gelmedim mi aklına..." Son söz, gruptan gelsin: "'Öyle İşte'yi dinlerken omzunuza geçmişin kuşları konacak, sakın şaşırmayın..."Alança, 2021 sonunda popüler müzik alemine bir 'son dakika haberi' olarak 'Mis' adlı enerjik teklisiyle düşmüş, çok sevilmişti. Buğulu, güçlü bir sesi vardı... Bu kez taptaze 'Cumartesi' adlı şarkısıyla huzurlarımızda. Bu kez daha duygusal ve melankolik... Aşkın arka sokaklarını da keşfetmiş... Ayrılık acısı üzerine ihtisas da yapmış bir ses: "Bugün bana seni sordu cumartesi/ Sensiz geçen ilk gecemin tam ertesi/Bakıp kaldı seni soran gözlerime dedim ona/Vakit doldu zaman bitti yok ötesi..." "Gelememek ve gidememek arasında bir şarkı..." diye tarif ediyor yeni şarkısını. Müziğe yeteneğini çok küçük yaşlarda hissettiren Alança, 11 yaşında keman çalmaya başlamış. ATSO Antalya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü'nü kazanan Alança, okulda keman ile birlikte piyano ve şan eğitimi de almış. Dört yıllık lise eğitimi boyunca birinci olduğu "Barış Manço Şarkıları Liselerarası Ses Yarışması" başta olmak üzere birçok etkinlikte sahne almış. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Anasanat Dalı'nı kazanarak eğitimine Ankara'da devam eden Alança, üniversite boyunca çeşitli klasik müzik orkestralarında yer almış. Pamela Spence ve Ümit Besen'in orkestralarında geri vokal yaparak popüler müzik alanında profesyonel sahne çalışmalarına başlayan Alança, 2021 sonbaharında çıkardığı 'Mis' isimli teklisiyle solo kariyerine ilk adımı attı. Genç şarkıcının bundan sonra adını daha sık duyacakmışız gibi geliyor bana...