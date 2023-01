İlişkide tartışma sorunların panzehiridir

Yaşanan her ilişki farklı dinamiklere sahip olsa da aslında temelinde ilişki sorunlarına baktığımızda akla gelen ortak sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar çiftler arasında çeşitli gerginlik ve çatışma ortamı yaratır. Tartışma her ne kadar olumsuz bir kelime algısı yaratsa da aslında saygı ve sevgi çerçevesinde yapıldığı sürece ilişki için hem olumlu hem de geliştirici etkiye sahiptir. Çokça duyduğumuz "Tartışmalar ilişkilerin tuzu biberidir" cümlesindeki gibi doğru şekilde konuşabilmek ilişkiye tat katar. Sonucu olumlu yönde değiştirici ve geliştirici değişimler yaratan tartışmalar önemlidir. İlişkide yaşanan her tür sorun aslında karşıdaki kişiyi daha yakından tanıma fırsatı sağlamakla birlikte ilişki bağlarını çok daha fazla kuvvetlendirmektedir. İlişkilerde bir problem çözülmeye çalışılırken, ilk olarak var olan sorun çiftler tarafından tanımlanmalıdır.Çiftler yaşanan sorun karşısında hissettikleri duyguları ve düşündüklerini net şekilde birbirlerine aktarmalı. Sonra yaşanan problemin kaynağı belirlenmeli. Bu, problemin çevrenin etkisiyle mi, yoksa bireysel etkiyle mi çıkıp çıkmadığı konusunda bilgi sağlar. Bu bilgi sağlandıktan sonra sorunun çözümüne yönelik hedefler açık ve net şekilde belirlenebilir. Ek olarak çözümle ilgili seçenekler yaratılması ve uygun seçeneğin belirlenmesi gerekmektedir. Ve sonra uygulamaya konulmalıdır. Bu aşamada özellikle sabırlı olmak gerek. Duygu ve davranışların değişebileceği hesaba katılmalıdır. Son olarak da tüm problem çözme sürecinin değerlendirilmesi şart. Hangi seçeneğin problem çözmede daha etkili olduğu anlaşılmalıdır. Ve sonuçların pozitif negatif yanları belirlenmelidir.İlişkilerde yaşanan problemlerin en temelinde sağlıklı iletişim kuramamak yatar. Eğer ki, bir ilişkide iletişim problemi yaşanıyorsa ilk yapılması gereken şey çiftlerin birbirine kaliteli bir şekilde vakit ayırabilmeleri için telefonlarını kapatmalarıdır. Birbirinizle konuşurken ses tonunuzu ayarlamakta sorun yaşıyorsanız, tartışmaları insanların olduğu yerlerde gerçekleştirmemeye özen gösterin.Özellikle iletişimle ilgili koyacağınız kurallar -örneğin karşıdaki kişinin sözü bitmeden konuşmamakiletişiminizde koruyucu görev üstlenecektir.Özellikle iletişimin en önemli aşaması, kişilerin birbirini gerçekten anlamaya çalışarak dinlemeye çabalamasıdır. Karşı tarafı dinlerken onu anlamaya çalıştığınıza dair jest ve mimiklerde bulunmak iletişiminize olumlu yönde katkı sağlayacaktır.Cinsel sorunlar sadece birbirine ilgi duymayan, sevmeyen kişiler arasında değil, birbirini çok seven ve ilgi duyan çiftler arasında da yaşanabilmektedir. Eğer ki, çiftler cinsellikle ilgili bir problem yaşıyorsa bu konu ile ilgili her zaman yapılan rutinlerin aksine heyecan yaratacak planlamalar yapılması yararlı olacaktır. Örneğin çiftlerin özel bir randevu planı yapması, daha önce yapmadıkları davranışlarda bulunulması gibi farklılıklar ilişkiye renk katacaktır. Eşlerin bu konuda birbirlerine istek ve taleplerini açıkça belirtmesi de bu konuda pozitif yönde gelişmeler sağlayacaktır.Evliliklerde yaşanan finansal sorunlar bazen öyle bir hal alır ki, ilişki problemlerinin bile önüne geçer. Bundan ötürü çiftlerin maddi durumları ile ilgili birbirlerine karşı açık olmaları, herhangi bir maddi kayıp yaşadıklarında birbirleriyle paylaşmaları önemlidir. Bu tür konular konuşulurken gerilim ortamı oluyorsa da sorun anında değil biraz zaman geçtikten sonra konuşulmalıdır.Özellikle finansal konularda sınırların çizilmesi çok önemlidir. Maddi olarak kimin neyden sorumlu olduğu belirlenmelidir. Artı olarak bu sınırlar içerisinde çiftlerin kendi harcamalarını yönettikleri özel bir alan da olmalıdır.Bu parayı kişi tamamen kendi kararları ile harcayıp yönetebilmelidir.İlişkilerde en çok yaşanan problemlerden biri de ailelerin çiftler arasındaki tartışmaya dahil olmalarıdır. İlişkiler doğası gereği iki kişi yaşanmalıdır. Bu durumda aslında sadece aileler değil kimse bu ilişki hakkında yorum yapmamalı veya meselelere dahil olmamalıdır. İki kişi arasında her ne yaşanırsa yaşansın bunu o iki kişi çözmelidir.: Eğer çiftler her şeyi birlikte planlıyor, yapıyor ve birbirlerine özel alan tanımıyorsa bir süre sonra birbirlerinden sıkılmaya başlayabilirler. Bundan dolayı çiftlerin birbirleri dışında etkinliklerde bulunması, farklı arkadaşlarla görüşmesi, bireysel vakit ayırması ilişkinin kaliteli bir hale gelmesi için oldukça önemlidir.İlişki aynı zamanda birçok şeyin birlikte göğüslenebilmesini gerektirir.Bundan ötürü ilişkide kişilerin birbirine ağır sorumluluklar yüklemesi yerine, bu durumları birlikte üstlenmeye çabalamaları ilişkiyi daha da güçlendirir. Hem bu durum sorumlulukların bölüşülmesini de sağlayacağı için daha fazla vakitle birlikte çiftlerin birbirine daha fazla zaman ayırmalarını sağlayacaktır.İlişkinin en temel yapıtaşlarından biri çiftlerin birbirine güven duymasıdır. Eğer ki, bir ilişkide güven zedelenmeye başladıysa ve bununla ilgili önlem alınmıyorsa ilişki sona yaklaşmaya başlamıştır. İlişkinizde güven sorunu yaşıyorsanız öncelikle bu durumun kaynağı tespit edilmelidir ve bu konuyla ilgili ortak bir çözüm planı yapılmalıdır. Çünkü hayatınızda birçok şeyi paylaşıp değer verdiğiniz bu kişi, aslında herkesten çok güven duyacağınız kişi de olmalıdır.Kişilerin ortak hedeflerde buluşamaması ve hayaller kuramaması büyük bir sorundur. Beraber gelecek planı çizemediğiniz bir kişiyle mutlu da olamazsınız. Bundan dolayı birbirinizle istek ve hayallerinizi paylaşmanız ve ortak bir hayal belirlemeniz ilişkinizi güçlendirmeye başlayacaktır.Yaşanan sorunlar eğer ki olumlu bir şekilde kullanılırsa ilişkiler için geliştirici ve değiştirici olacaktır. Bundan ötürü aslında problemlerin çözülmesindeki ilk adım çiftlerin birbirlerine empati kurabilmeleridir. Empati karşı tarafın duygu ve düşüncelerini anlayarak kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak o duyarlılıkla yaklaşma çabasıdır. Empati çiftlerin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri için oldukça önemlidir. Empati, daha sağlıklı ve sakin bir iletişim yaratır. Fakat bazı durumlar vardır ki, çiftler ne yaparlarsa yapsınlar bir türlü sağlıklı bir ilişki ve iletişim kurulamaz. Bu gibi durumlarda da bir profesyonelden destek almanız yararlı olacaktır.