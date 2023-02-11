Topraktan göğe uzanan ağıtlar

Ağıt bu toprakların geleneğinde, genlerinde var. O yüzden biz 'yapmak', 'yazmak' yerine 'türkü yakmak' deriz... Yakılır bizde türkü. İnce ince yüreğimizi dağlar. Ama aynı zamanda acımıza, ruhumuza yoldaş olur. 'Yalnız değilsin, bir tek sen yaşamadın bu acıyı" der. El verir derdimize... Doğal afetlerin, kazaların, katliamların, savaşların ardından ozanlarımız ağıt yakar. Hafızalara kazınmıştır çoğu ağıt 'anonim' olarak. Onlar yakıldıktan 'sonra' halkındır artık. Duygumuzun, acımızın ortak sesidir. Türkiye, yüzyılın en büyük felaketini yaşıyor Kahramanmaraş depremiyle. Tablo her gün daha da acı bir renk çiziyor hem fiziki hem ruhani haritamızda... İleride bugünlerin de ağıtları yakılacak elbet. Şimdi o acılı sesler içimizde dönüyor. Şair Cengiz Kılçer'in dediği gibi 'Ağır ağır dönüyor içimizde şimdi o hüzünlü plaklar'... Sesini, zamanını kolluyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde yaşanan acılar müzikle nakşoldu toplumsal tarihe... Gelin onlara birlikte bir göz atalım.
17 AĞUSTOS
Bir felaket geldi başa
Yaşabilirsen yaşa
Boğulduk gözyaşlarına, of
Sesimizi duyan gelsin
Gelip bize bir el versin
Allah'ını seven gelsin, of
Ekinimiz bitmez bu yaz
Açmaz güllerimiz, açmaz
Sazımızın sesi çıkmaz, of
Sesimizi duyan gelsin
Gelip bize bir el versin
Allah'ını seven gelsin, of
Emeklerin yoncasını
Canımızın goncasını
Toprak aldı oncasını, of
Sesimizi duyan gelsin
Gelip bize bir el versin
Allah'ını seven gelsin, of
Gelin görün hâlimizi
Bu acılar yıktı bizi
Bebeler yandı yangında, of
Sesimizi duyan gelsin
Gelip bize bir el versin
Allah'ını seven gelsin, of
Evimiz vardı, yok
Kapımız vardı, yok
Kapımız yok, bacamız yok
Kar yağıyor üstümüze
Üşüyoruz çoluk çocuk
Sesimizi duyan gelsin
Gelip bize bir el versin
Allah'ını seven gelsin, of
Bir felaket geldi başa
Yaşayabilirsen yaşa
Boğulduk gözyaşlarına, of
'ŞU FIRAT'IN SUYU' AZ CAN YAKMADI!
Fırat'ın Suyu Akar Serindir', 'Fırat'ın Türküsü', 'Fırat Ağıtı' adlarıyla bilinen türkü, 1987 yılında İhsan Öztürk tarafından derlenmiş. Elazığ yöresine ait olduğu söylenen bu türküyü ilk kez İzzet Altınmeşe seslendirdi. Ancak 1996 yılında Elazığlı sanatçı Erkan Oğur tarafından düzenlenen ve yorumlanan türkü, Eşkıya filminin müziği olarak bütün Türkiye'de tanındı. O tarihten sonra İbrahim Tatlıses, Kubat, Fatih Kısaparmak, Azer Bülbül, Zara ve Müslüm Gürses gibi ünlü sanatçıların yanı sıra birçok sanatçı tarafından yeniden okundu. Fırat nehriyle ilgili birçok türkü yakılmış. Bunların içinde en çok bilineni okunanı, dinleneni ve ezberleneni bu türkü. Türküde, Fırat nehrine kapılıp hayatını kaybeden yeni gelin olmuş genç bir kızın hikayesi anlatılıyor.
FIRAT TÜRKÜSÜ
Şu Fırat'ın suyu akar serindir
Yarimi götürdü kanlı zalimdir
Daha gün görmemiş taze gelindir
Söyletmeyin beni dostlar,yaram derindir.
Aşık olurdum olsaydı sazım
Ağla anam ağla bülbül avazlım
Sulara gömüldü sevgili nazlım
Söyletmeyin beni, dostlar yaram derindir
Kömürhan köprüsü Harput'a bakar
Zalım Fırat gelmiş ocaklar yıkar
Toplanmış dostlarım ağıtlar yakar
Söyletmeyin beni dostlar yaram derindir"
AŞIK REYHANİ'DEN YIKILAN ERZURUM'A TÜRKÜ
1983'te Erzurum'da yaşanan ve Kars'ı da vuran büyük deprem için de türküler yakıldı. Aşık Reyhani'nin 'Hele Gelin Görün Bizim Köyleri' türküsü bunların en can yakanlarından biriydi. 1932 yılında Hasankale'nin (Pasinler) Alvar köyünde doğan Aşık Reyhani'nin asıl adı Yaşar Yılmaz'dır. İran'dan göçen babası önce Kars'a daha sonra Erzurum'a yerleşti. Aşık Reyhani'nin çocukluğu köyünde geçti. Küçük yaşlarda köyüne gelen aşıklardan etkilendi. Hem aşıklardan dinleyerek hem de eline geçen kitapları okuyarak birçok halk hikayesini öğrendi. Kendi aşıklığı ve şiir yazmaya başlaması 18 yaşından sonradır. Bayburtlu Aşık Hicrani tarafından kendisine Reyhani mahlası verildi.
HELE GELİN GÖRÜN BİZİM KÖYLERI
Otuz ekim bin dokuz yüz seksen üç
Hele gelin görün bizim köyleri
Dünyadan ahrete başladı bir göç
Hele gelin görün bizim köyleri
Mevsimin boranlı karlı kışında
Valiler paşalar dağlar başında
Kime sorsan cevap gözü yaşında
Gör felek neyledi (oy oy) bizim köyleri
En son hizmetinde TRT basın
İfadesi müşkül bu kara yasın
Köyde canlı yok ki kime sorasın
Hele gelin görün (oy oy oy) bizim köyleri
Hastahanelerde tanınmaz yüzler
Bükülmüş boyunlar kan dolu gözler
Nişanlısın arar nişanlı kızlar
Bak felek neyledi bizim köyleri
Reyhani bu derdi nasıl bileyim
Mürekkep yetmez ki izah eyleyim
Dostlarıma başsağlığı dileyim
Hele gelin görün bizim köyleri
Bak felek neyledi (yar yar) bizim
köyleri
NİKSAR'DA KALMADI DİKİLİ BİR TAŞ!
27 ARALIK 1939... Binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, nice ocakların söndüğü büyük Erzincan depremi de bir çok türküye konu olmuştu. Ama bunların en etkililerinden biri şüphesiz halk ozanı, besteci, ses sanatçısı Zaralı Halil'in (D. 1906, Zara / Sivas - Ö. 15 Ocak 1964, Zara / Sivas) yaktığı Kan Ağlıyor Erzincan'ın Dağları türküsüdür. Asıl adı Halil Çataltepe'dir. Ancak zamanın kaymakamının ısrarı üzerine soyadını Söyler olarak değiştirin. Çelimsizliği nedeni ile İnce Halil olarak da bilinir. Önce annesini sonra da babasını kaybetti. Bu sebeple on dört yaşında iken Sivas Yetiştirme Yurduna yerleştirildi. Burada bağlama çalmayı öğrendi. Müzik bilgisini Sivaslı Hafız Halid, Feryadi Hakkı ve Divriğili Nuri Üstünses'ten aldı.
KAN AĞLIYOR ERZİNCAN'IN DAĞLARI
Kan ağlıyor Erzincan'ın dağları
Viran kaldı mor sünbüllü bağları
Sivas'a geliyor kalan sağları
Şikayetim kimden kime ne deyim
Niksar'da kalmadı dikili bir taş
Erbaa'yı sormayın döker kanlı yaş
Tokat da geçirdi zorlu bir savaş
Şikayetim kimden kime ne deyim
Karahisar Koylesar hep viran oldu
Gül yüzlü yavrular sarardı soldu
Bize ne olduysa Mevla'dan oldu
Şikayetim kimden kime ne deyim
Ben gelişin Madri duvağı bağlar
Yavrusun yitirmiş anneler ağlar
Alların yerine karalar bağlar
Şikayetim kimden kime ne deyim
SİYAHİLER ACILARINI BLUES'LA ANLATTILAR
Anavatanları Afrika'dan zorla koparılarak köleleştirilen siyahiler Amerika'nın pamuk tarlalarında kırbaçla çalıştırılırken atalarından gelen ezgileri mırıldandılar ve Blues böylece ortaya çıktı. Bu ezgilerde yaşadıkları acı ve ıstırapları, duçar oldukları facia ve felaketleri anlatarak, hikayeleriyle beraber duygu ve düşüncelerini ve daha da ötesi ortak bir bilinci nesiller sonrasına aktardılar.
METALCİLER KATLİAMA SESLERİNİ YÜKSELTTİ!
İnsanlık faciaları, dramları, felaketler ve doğal afetler rock ve heavy metal tarafından da ağıtlarla dile getirilmekten geri kalmadı. 20. Yüzyılın en sefil katliamlarından biri olan ve yüzbinlerce Çinlinin hayatını kaybettiği Nahkjng Katliamı 2010 yılında Exodus'un "Nanking" parçasıyla dünyaya anlatıldı.