Topraktan göğe uzanan ağıtlar

Ağıt bu toprakların geleneğinde, genlerinde var. O yüzden biz 'yapmak', 'yazmak' yerine 'türkü yakmak' deriz... Yakılır bizde türkü. İnce ince yüreğimizi dağlar. Ama aynı zamanda acımıza, ruhumuza yoldaş olur. 'Yalnız değilsin, bir tek sen yaşamadın bu acıyı" der. El verir derdimize... Doğal afetlerin, kazaların, katliamların, savaşların ardından ozanlarımız ağıt yakar. Hafızalara kazınmıştır çoğu ağıt 'anonim' olarak. Onlar yakıldıktan 'sonra' halkındır artık. Duygumuzun, acımızın ortak sesidir. Türkiye, yüzyılın en büyük felaketini yaşıyor Kahramanmaraş depremiyle. Tablo her gün daha da acı bir renk çiziyor hem fiziki hem ruhani haritamızda... İleride bugünlerin de ağıtları yakılacak elbet. Şimdi o acılı sesler içimizde dönüyor. Şair Cengiz Kılçer'in dediği gibi 'Ağır ağır dönüyor içimizde şimdi o hüzünlü plaklar'... Sesini, zamanını kolluyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde yaşanan acılar müzikle nakşoldu toplumsal tarihe... Gelin onlara birlikte bir göz atalım.Bir felaket geldi başaYaşabilirsen yaşaBoğulduk gözyaşlarına, ofSesimizi duyan gelsinGelip bize bir el versinAllah'ını seven gelsin, ofEkinimiz bitmez bu yazAçmaz güllerimiz, açmazSazımızın sesi çıkmaz, ofSesimizi duyan gelsinGelip bize bir el versinAllah'ını seven gelsin, ofEmeklerin yoncasınıCanımızın goncasınıToprak aldı oncasını, ofSesimizi duyan gelsinGelip bize bir el versinAllah'ını seven gelsin, ofGelin görün hâlimiziBu acılar yıktı biziBebeler yandı yangında, ofSesimizi duyan gelsinGelip bize bir el versinAllah'ını seven gelsin, ofEvimiz vardı, yokKapımız vardı, yokKapımız yok, bacamız yokKar yağıyor üstümüzeÜşüyoruz çoluk çocukSesimizi duyan gelsinGelip bize bir el versinAllah'ını seven gelsin, ofBir felaket geldi başaYaşayabilirsen yaşaBoğulduk gözyaşlarına, ofFırat'ın Suyu Akar Serindir', 'Fırat'ın Türküsü', 'Fırat Ağıtı' adlarıyla bilinen türkü, 1987 yılında İhsan Öztürk tarafından derlenmiş. Elazığ yöresine ait olduğu söylenen bu türküyü ilk kez İzzet Altınmeşe seslendirdi. Ancak 1996 yılında Elazığlı sanatçı Erkan Oğur tarafından düzenlenen ve yorumlanan türkü, Eşkıya filminin müziği olarak bütün Türkiye'de tanındı. O tarihten sonra İbrahim Tatlıses, Kubat, Fatih Kısaparmak, Azer Bülbül, Zara ve Müslüm Gürses gibi ünlü sanatçıların yanı sıra birçok sanatçı tarafından yeniden okundu. Fırat nehriyle ilgili birçok türkü yakılmış. Bunların içinde en çok bilineni okunanı, dinleneni ve ezberleneni bu türkü. Türküde, Fırat nehrine kapılıp hayatını kaybeden yeni gelin olmuş genç bir kızın hikayesi anlatılıyor.Şu Fırat'ın suyu akar serindirYarimi götürdü kanlı zalimdirDaha gün görmemiş taze gelindirSöyletmeyin beni dostlar,yaram derindir.Aşık olurdum olsaydı sazımAğla anam ağla bülbül avazlımSulara gömüldü sevgili nazlımSöyletmeyin beni, dostlar yaram derindirKömürhan köprüsü Harput'a bakarZalım Fırat gelmiş ocaklar yıkarToplanmış dostlarım ağıtlar yakarSöyletmeyin beni dostlar yaram derindir"1983'te Erzurum'da yaşanan ve Kars'ı da vuran büyük deprem için de türküler yakıldı. Aşık Reyhani'nin 'Hele Gelin Görün Bizim Köyleri' türküsü bunların en can yakanlarından biriydi. 1932 yılında Hasankale'nin (Pasinler) Alvar köyünde doğan Aşık Reyhani'nin asıl adı Yaşar Yılmaz'dır. İran'dan göçen babası önce Kars'a daha sonra Erzurum'a yerleşti. Aşık Reyhani'nin çocukluğu köyünde geçti. Küçük yaşlarda köyüne gelen aşıklardan etkilendi. Hem aşıklardan dinleyerek hem de eline geçen kitapları okuyarak birçok halk hikayesini öğrendi. Kendi aşıklığı ve şiir yazmaya başlaması 18 yaşından sonradır. Bayburtlu Aşık Hicrani tarafından kendisine Reyhani mahlası verildi.Otuz ekim bin dokuz yüz seksen üçHele gelin görün bizim köyleriDünyadan ahrete başladı bir göçHele gelin görün bizim köyleriMevsimin boranlı karlı kışındaValiler paşalar dağlar başındaKime sorsan cevap gözü yaşındaGör felek neyledi (oy oy) bizim köyleriEn son hizmetinde TRT basınİfadesi müşkül bu kara yasınKöyde canlı yok ki kime sorasınHele gelin görün (oy oy oy) bizim köyleriHastahanelerde tanınmaz yüzlerBükülmüş boyunlar kan dolu gözlerNişanlısın arar nişanlı kızlarBak felek neyledi bizim köyleriReyhani bu derdi nasıl bileyimMürekkep yetmez ki izah eyleyimDostlarıma başsağlığı dileyimHele gelin görün bizim köyleriBak felek neyledi (yar yar) bizimköyleri27 ARALIK 1939... Binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, nice ocakların söndüğü büyük Erzincan depremi de bir çok türküye konu olmuştu. Ama bunların en etkililerinden biri şüphesiz halk ozanı, besteci, ses sanatçısı Zaralı Halil'in (D. 1906, Zara / Sivas - Ö. 15 Ocak 1964, Zara / Sivas) yaktığı Kan Ağlıyor Erzincan'ın Dağları türküsüdür. Asıl adı Halil Çataltepe'dir. Ancak zamanın kaymakamının ısrarı üzerine soyadını Söyler olarak değiştirin. Çelimsizliği nedeni ile İnce Halil olarak da bilinir. Önce annesini sonra da babasını kaybetti. Bu sebeple on dört yaşında iken Sivas Yetiştirme Yurduna yerleştirildi. Burada bağlama çalmayı öğrendi. Müzik bilgisini Sivaslı Hafız Halid, Feryadi Hakkı ve Divriğili Nuri Üstünses'ten aldı.Kan ağlıyor Erzincan'ın dağlarıViran kaldı mor sünbüllü bağlarıSivas'a geliyor kalan sağlarıŞikayetim kimden kime ne deyimNiksar'da kalmadı dikili bir taşErbaa'yı sormayın döker kanlı yaşTokat da geçirdi zorlu bir savaşŞikayetim kimden kime ne deyimKarahisar Koylesar hep viran olduGül yüzlü yavrular sarardı solduBize ne olduysa Mevla'dan olduŞikayetim kimden kime ne deyimBen gelişin Madri duvağı bağlarYavrusun yitirmiş anneler ağlarAlların yerine karalar bağlarŞikayetim kimden kime ne deyimAnavatanları Afrika'dan zorla koparılarak köleleştirilen siyahiler Amerika'nın pamuk tarlalarında kırbaçla çalıştırılırken atalarından gelen ezgileri mırıldandılar ve Blues böylece ortaya çıktı. Bu ezgilerde yaşadıkları acı ve ıstırapları, duçar oldukları facia ve felaketleri anlatarak, hikayeleriyle beraber duygu ve düşüncelerini ve daha da ötesi ortak bir bilinci nesiller sonrasına aktardılar.İnsanlık faciaları, dramları, felaketler ve doğal afetler rock ve heavy metal tarafından da ağıtlarla dile getirilmekten geri kalmadı. 20. Yüzyılın en sefil katliamlarından biri olan ve yüzbinlerce Çinlinin hayatını kaybettiği Nahkjng Katliamı 2010 yılında Exodus'un "Nanking" parçasıyla dünyaya anlatıldı.