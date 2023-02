Çocuklar hayata oyunla tutunacak

Kahramanmaraş depreminin yaralarını birlikte sarmaya çalışıyoruz. Her bir depremzedenin yaşadığı acıyı hepimiz hissediyor, ayağa kalkacaksak bunun birbirimizin elini tutarak olacağını biliyoruz. Bir de depremi yaşayan, henüz hiçbir şeyin farkında olmayan bebek ve çocuklar var. Onlar için hayat nasıl devam edecek? Bu süreci hasarsız ya da en az hasarla atlatabilmekleri için neler yapılmalı? Yaş aralıklarına göre, yapılması gerekenleri uzman klinik psikolog Ayhan Altaş ile konuştuk.

- Deprem bölgesinde, depremi yaşamış ve hayatta kalmayı başarmış çocuklar şu an çadırlarda yaşamaya başladı. Bu çocuklarımızın hayata tutunmaları, an az hasarla bu olayı atlatmaları için neler yapılabilir? Adım adım nasıl ilerlemeli bu süreç?

- Depremi yaşayan çocuklarımız belki de yardım ederken en dikkat etmemiz grup bu süreçte. Çoğu çocuk depremin, ölümün, kaybın ne olduğunu bile idrak edebilecek gelişim seviyesinde değil. Bu çocuklarımızın olayı atlatması için çaba gösterirken, gösterdiğimiz çaba kadar da dikkat gerekiyor. Dikkat edeceğimiz noktalardan en önemlilerinden biri çocuğun yaşı. Yaş gruplarının gelişim seviyesi aynı olmadığı için buna uygun bir planlama yapmamız gerekiyor. Sonra dikkat edilecek diğer konulardan biri ise çocuğun ailesinin, yakınlarının hala hayatta olup olmaması. Bu faktör de bizim nasıl yardım edebileceğimiz hakkında büyük bir öneme sahip.