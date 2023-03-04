Yıllarca ‘Al’ diyenler şimdi de ‘Alma’ diyor

Yıllarca influencer'lar tarafından her şeyi almamız yönünde manipüle edildik. İhtiyacımız olmayan şeyleri alıp, dolaplarımızı, evimizi onlarla doldurduk. Şimdi durum tersine döndü... Yeni bir akım ortaya çıktı! Bu yeni akımla yıllarca 'Al al al' diye başımızın etini yiyenler, şimdi 'Durun almayın' diyor...Influencer pazarlama sektörünün hızına yetişmek mümkün değil. Gizlilik kaygısı, algoritma kullanımındaki şeffaf olmayan uygulamalar, içerik fazlalığı, sürdürülebilirlik bilinci veya mobil cihazlarda geçirilen süre gibi konuş başlıkları, yeni trendleri doğruyor. Bunlardan sonuncusu varoluş amaçlarını reddeden ve insanlara ne satın almamaları gerektiğini söyleyen yeni bir akım: deinfluencing... Bu akımdaki içerik oluşturucuları, takipçilerine hangi ürünlerin daha pahalı olduğu konusunda tavsiyelerde bulunuyorlar veya doğrudan onlara ne almamaları gerektiğini söylüyor.Geçtiğimiz ay yayınlanan bir videoda TikTok'er Alyssa Stephanie, ellerini önünde kavuşturarak, "Etkiden arındırma eğilimini seviyorum!" dedi. Şu anda 5.5 milyondan fazla izlenen videosunda, "İşte sizi satın almaktan vazgeçireceğim her şey" dedi.#Deinfluencing akımı, kendini aşırı tüketimi ve savurganlığı kontrol altında tutmak için dürüst incelemelerden ve bakış açılarından yararlanıp tüketicilerin beğenisini kazanan yeni bir trend olarak tanımlıyor... #deinfluencing, hashtag'inin 200 milyondan fazla görüntülendiği TikTok'ta bir trend olarak ortaya çıktı. Ardından da Instagram, Twitter gibi diğer sosyal medya platformlarında kendine yer bulmaya başladı. "deinfluencing mevcut enflasyonist dönemde "etkiyi azaltanlar" olarak ortalama bir kişinin binlerce TL'lik AirPods Max'i veya yine binlerce TL'lik kremleri alacak kadar, satın alma gücüne sahip olmadığını iddia ediyorŞüpheciler, çoğu deinfluencer'ın geleneksel influencer'larla aynı çalışma tarzıyla çalıştığına, yani içeriklerinin daha uygun fiyatlı olsalar bile ürün tavsiyeleriyle desteklendiğine işaret ediyor. Bu nedenle, tüketimi gerçekten caydırmıyorlar ancak onu büyük markalardan daha küçük veya beyaz markalara yönlendiriyorlar. Pek çok eleştirmen bu akımın etkili olabilmesi için daha azla yaşamanın ve ürünleri yeniden kullanmanın önemini ortaya koyan içeriklerle desteklenmesi gerektiğini düşünüyor.