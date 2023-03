Karşı yakaya ilham veren Beyoğluspor

İstanbul'un kadim ilçelerinden Beyoğlu'nda Katip Çelebi Sokak'tayız. Buraya adını veren Katip Çelebi, Osmanlı ülkelerinin ilk sistematik coğrafya kitabı olma özelliği taşıyan Cihannuma'yı yazan bir zat. Ardından bir binaya giriyoruz, neo-klasik anlayışla mimarları Viktor Petros Adamantides, Dimitrios Petsillas ve Odisseus Pouskoullou tarafından inşa edilmiş bir yapı. Beyoğlu ilçesindeki kültür rotaları ve kültür turlarında mutlaka ziyaret edilen bir mekan. Her sokağında yüz yıllık eserlerin bulunduğu bir şehirde şimdi de İstanbul kent hafızasının önemli parçalarından biri olan, Beyoğlu Spor Kulübü'ndeyiz. Başkan yardımcısı Stelyo Muhlidis'ten hem Beyoğluspor'un hikayesini hem de kulübün ilham veren çalışmalarını dinliyoruz:"Bu sene 100'üncü yılını kutlayan Beyoğlu Spor Kulübü'nun temelleri 19. yüzyılın son çeyreğinde atılıyor. 1877 yılında Hermes (Ermis) adıyla hayata geçirilen yapı, bir spor kulübünden çok, bir kültür sanat birlikteliği. Şiirler okunup şarkılar söylenerek dans etkinliklerinin yapıldığı kulübe adı veren Hermes de, mitolojiye göre yolcuların, tüccarların ve habercilerin tanrısı olarak biliniyor. Adına gönderme yaparcasına kulübe 1886'larda kulübün faaliyetlerine atletizm ekleniyor. Bu dönemde kazanılan başarıların ardından 1898'lerde Osmanlı İmparatoroğlu'nun payitahtında esen futbol rüzgarlarından yeni adıyla Pera kulübü de etkilenerek, futbol faaliyetlerine başlanıyor. 1922'de Fransa'da katıldıkları bir turnuvada kupa kazansalar da o dönem İstanbul'daki karmaşadan ötürü bu başarı kabul görmüyor.Bu gelişmeden sonra Pera takımının yarısı İstanbul'a dönemeyip 'karşı' yakaya geçerek AEK Selanik adında bir takım kuruyorlar. İstanbullular olarak anılan bu gruptan, bir sene sonra aralarında çıkan anlaşmazlık sonrası ayrılan bazıları Atina'ya inerek bugünkü AEK'yi kuruyorlar. Diğer grup ise PAOK kulübünü hayata geçiyor. Yani bugün Yunan sporunun en büyük iki kulübünün temeli, İstanbul'dan çıkıyor diyebiliyoruz. İki Yunan kulübü de, tarihlerinde Pera kulübünün olduğunu belirtiyor. Cumhuriyet'in ilanı öncesinde kulübün adı 10 Mart 1923 tarihinde yayınlanan bir nizamname ile Beyoğlu Spor Kulübü oluyor.Beyoğlu Spor Kulübü olarak farklı dönemlerde tam 18 ayrı branşta mücadele etmiş sporcularımız. Boks, güreş, halter, bugün hentbol denen el topu gibi farklı dallarda önemli başarılar elde edilmiş. Bugün ise masa tenisinde Süper Lig'deyiz. Basketbol, voleybol ve futbolda farklı amatör kümelerde mücadele ediyoruz. Hentbol branşını da açmayı planlıyoruz. Kulüp olarak amacımız kazanmaktan ziyade çocuklarımıza spor kültürünü aşılamak. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz.Beyoğlu Spor olarak üç yıldır üzerinde çalıştığımız projelerimiz var. Bunlardan en çok önemsediğimiz otizmli bireylere bir kapıyı açmayı hedefliyoruz. Burada her yaştan insanlara ulaşmaya çalışacağız. Bir diğer çalışmamız Alzheimer ve demans hastalığına karşı masa tenisi... Hem tanı konmuş hem demans olabilecek bireylere karşı bu sporla direnci artırmayı planlıyoruz. Çok dikkat gerektiren, normal sporcuların bile oynadığı masa tenisi, performansın korunmasına yardımcı oluyor. Biz de bir sosyal sorumluluk projesi olarak bunu yaş almış bireylerimiz için hayata geçirmek istiyoruz. Elbette çocuklarımızı unutmuyoruz. Hioeraktif yani dikkat eksikliği olanlar için bireyler için hazırlık aşamasında olan bir projemiz var. Ayrıca 9-10 yaşındaki çocuklarımız için halihazırda devam eden 'Skorsuz Lig' var. Bu basket maçlarında skor tutulmadığı gibi ufak tefek kural ihlallerini de hakemlerimiz önemsemiyor. Maksat çocuklarımızın sporu benimsemeleri.Beyoğlu Spor Kulübü'nün kuruluşunun 100. yılını kutlamak için yapacağımız etkinliği yaşadığımız deprem felaketi yüzünden erteledik. Yunanistan'ın dünyaca müzisyeni Natasha Theodoridou davetlimizdi ancak mayıs ayına erteledik. Yine Theodoridou'nun katılacağı bu kutlamayı Maslak TIM'de gerçekleştireceğiz.""Galatasaray da bizim semtimizin kulübü. Her zaman aramızda dostluk ilişkisi olmuştur. 100 yıllık bir kulüp olarak tüm kulüplerimizle dostane ilişkiler içerisindeyiz. Mesela müzemizde belki de Fenerbahçe kulübünde bile olmayan bir flama var. Onlarla oynanan bir maçta bizim kulübümüze verilmiş olması muhtemel. İddiaya ediyorum bu flama Fenerbahçe kulübünde yoktur.""Kulüp binası yapıldığında hastane olarak kullanılmış. Binamızın içindeki sahamızın açılış tarihi ise 29 Ekim 1901... Elbette böyle tarihi ve güvenli bir binada olmak, burada spor yapıp ders çalışan çocuklarımız için büyük mutluluk kaynağı. Çocuklarımız, Beyoğlu'nun kalabalığından uzakta burada gelip ders de çalışabiliyorlar.""1971 yılında ilkokul ikide iken Beyoğlu Spor Kulübü'ne geldim. O günden beri buradayım. Genç, yıldız birçok takımımızda oynadım. Buraya İstanbul'un her semtinden gençler, çocuklarımız gelir. Florya'dan bile gelen öğrenciler var. Hatta buraya gelip basketbol oynayan 50-55 yaşında olan spor sevdalıları var."