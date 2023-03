Renkli ve eğlenceli bir bahar bizi bekliyor

Mart ayını ortaladık... Önümüz bahar... Ve yavaş yavaş mağazalarda sayıları artan ilkbahar- yaz sezonuna ait parçalar da şu an tam da yeni sezon modasından bahsetmenin zamanının geldiğinin ispatı gibi... Önümüzdeki sezon öne çıkacak trendleri, parçaları bilelim ki, yeni sezon için alışverişe çıktığımız zaman ürünler arasında kaybolup yönümüzü şaşırmayalım... Ve tabii ki tüm bu trendler arasında yönümüzü kaybedip kendi fiziksel görüntümüzle, bulunduğumuz ortamlarla, yıllar içinde oluşturduğumuz dolabımızla uyumsuz parçalar satın almayalım...Bahar demek her yerin çiçeklerle donanması demek... Ve çiçekler de renk demek, özellikle de pastel tonlar demek... Bu sezon her tür pastel ton çok ama çok popüler hatta farklı pastel tonları bir arada kullanmak çok ama çok popüler. Bebek pembesi ve mavisini mesela... Bu renk tonlarını taşlarla süslü ayakkabı ve çantalarla, dore ve lamelerle de rahatlıkla kombinleyebilir ve gece şıklığına uygun look'lar çıkarabilirsiniz.Bu sezon 2000'lerde görmeye alışık olduğumuz jean ve jean kombinler yeniden hayatımıza girdi... Bu trend eğer doğru kullanılırsa dünyanın en sade, en şık, en iddialı görüntülerini üretmenizi sağlar... Ancak ne yazık ki ayakkabıdan, tokaya her şeyin jean'den yapılması ve bunu doğru algılayamayıp yanlış yapılan kombinler sizin jean kumaşına sarılmış gibi görünmenizden başka bir şeye yaramaz... Jean'leri beyazlar, metalikler ve siyahlarla daha hoş ve çarpıcı bir hale sokabilirsiniz...Kim demiş pantolonlar sadece siyah, gri ya da lacivert olacak diye... Bu ilkbahar sezonunda rengarenk pantolonlar göremeye kendinizi alıştırın. Öyle krem ve açık kahve tonlarından bahsetmiyoruz tabii ki... Kırmızılar, pembeler, morlar, yeşiller... Aklınıza gelebilecek en çılgın renkleri bu sezon pantolonlarda göreceğiz... Yaza doğru ise çiçeklerle bezeli ne kadar havalı pantolon varsa onları giymeye başlayacağız...Beyaz ayakkabı trendi bir yükselir bir de tamamen ortadan kalkar... Bu sezon beyaz ayakkabıların yani aklınıza gelebilecek her türlü ayakkabı modelinin yükselişine şahit olacağız. Beyaz terlikler, stiletto'lar, farklı farklı ayakkabı modelleri bu sezon sık sık karşınıza çıkacak. Bu riski alıp beyaz ayakkabı giymek istemeyenlerdenseniz en azından kemik rengi, kırık beyaz tonlara doğru yaklaşabilirsiniz.Tabii ki gerçek futbol ayakkabıları değil. Ama futbol ayakkabısı görüntüsü taşıyan spor ayakkabılar bu sezonun en hit parçalarından... Bir süredir ayaklarımızdan çıkarmadığımız o kalın platformlu spor ayakkabıları tabii ki tam olarak ortadan kaybolacak değil. Ama yavaş yavaş o trendin de sonunu göremeye hazırlanıyoruz. Adidas markasının Gazelle modeli ise tam olarak bu trendle birlikte patlama yaşayan spor ayakkabı...18'inci, 19'uncu yüzyılın büyüleyici kıyafetlerinİ düşünün ve o kıyafetlerin en vurucu noktasının neresi olduğuna dikkat edin... Tabii ki korseleri... Korse ile bir anda kadın formu çok daha etkileyici bir forma bürünüyor. Çünkü kadın formu ince bir bel ve daha yuvarlak göğüs ve kalça hatlarından oluşuyor, trendler ne derse desin. Yani yaptığınız tüm kombinlerde bu görüntü üzerine oynadığınız vakit, tabii ki doğal olarak daha çok beğeniliyorsunuz... Sözün kısası korseler bu sezon çok ama çok popüler. Bel bölgesinde korsemsi bir hava oluşturan elbiseler ve her tür bluz ve ceketleri de sık sık göreceğiz."İdil o da ne demek?" diye soranlar olacaktır. Size şöyle söyleyeyim tabii ki yarım yamalak dikilmiş kıyafetlerden bahsetmiyoruz. Tasarımcılar bu sezon tam olarak bitmemiş gibi görünen tasarımlara ağırlık veriyor. Sökük gibi duran dikişler, kesilip dikilmemiş ve yarım bırakılmış gibi duran detaylar bu sezon çok popüler...Babetler hatta bale ayakkabısını andıran ayakkabılar bu sezon çok ama çok popüler. Spor ayakkabıları kadar rahat ancak size hemen bir Fransız şıklığı katan bu tür tasarımlarla her şeyi rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Jean, şort, mini etek, pantolon takımlar ve elbiselerle bir anda ortaya rahat, cool ve elegan bir tarz çıkarmış olursunuz.Bu sezon sofistike elegan look'ları çok fazla göreceğiz. Bu da doğal olarak blazer'ların yoğun bir şekilde karşımıza çıkacak olması demek... Aklınıza gelen her renkte blazer'lar bu sezon çok ön planda olacak. Yani bir jean, bir beyaz tişört, bir babet ve blazer ile spor ve şık olacağımız bir dönem bizi bekliyor.Bir yandan aşırı şık parçalar çok popüler. Ama onlarla birlikte popüler olan bir başka şey de işçi kıyafetleri... Kargo pantolonlar, ceketler, çok cepli etekler ve benzeri her şey bu sezon yükselişte... Yeşiller, tabalar, siyahlar ve jean'ler içinde bu tarz ne geliyorsa aklınıza önümüzdeki sezon sıklıkla göreceğiz. "Zaten görmüyor muyuz?" diyorsunuz eminim içinizden... Ama bu trend o kadar patladı ki türlü türlü modellerini kesinlikle çok fazla göreceğiz...Ne zamanki bir şey 'çok moda' olur, bir sezon sonra emin olun onun tam tersi çok daha popüler ve gösterişli bir giriş yapar... Pandemi döneminde giydiğimiz eşofman takımların ardından hayatımıza giren mini hatta mikro mini etekler bu sezon yerlerini uzun eteklere bırakıyor... Bu uzun etekleri bir kere her bedenden kadın rahatlıkla ve konforlu bir şekilde giyebilir bu çok rahatlatıcı... Ayrıca uzun eteklerin spor ayakkabılarla, babetlerle, stilettolarla ve sandaletlerle yani aklınıza gelebilecek yer tür ayakkabı modeliyle cool ve havalı durma durumu var bunu da unutmamak lazım...Yaz sezonu demek beyazlar, kremler demek... Ve bu renkler de doğal olarak lamelerle çok iyi uyum yakalıyor... Lame ayakkabılar, babetler, çantalar, bluzlar her şey çok ama çok popüler. Lame ince bantlı bir ayakkabıyla ve şık bir clutch ile şıklığı yakalayacağınız kesin...Geçen sezon yavaş yavaş ortaya çıkan bu trend, ilkbaharda tam olarak yükselişe geçiyor. Ama motorcu tarzını yansıtan cekete sınırlı kalmanıza da gerek yok. O çizgiyi yansıtan çantalar, etekler de yine çok büyük yükselişte... Kabul edelim özellikle siyah renkli olanlar ama sokaklarda beyaz renkli olanlarını ve kahve tonlarındakileri de sıklıkla göreceğiz...