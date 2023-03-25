Hayatta ‘es’ler önemlidir

İnsan hep eksik yanını ararmış ya hayatta; bazen farkında olarak, bazen hiç bilmeden... Eksik yanının yerine bir şey koymaya çabalarken ömrünü yaşar ya da ömrünü tüketirmiş. Yaşamak ya da tüketmek arasındaki muazzam farkın bilincinde olanlardan biri de sanatçı Arbil Çelen Yuca... Altı yaşında kaybettiği tek gözünün yerine gönül gözünün peşine düşmüş. Daha çok görmenin çaresini sanatta bulmuş. Hissetmeyi, konuşmayı koymuş eksik yanının yerine... Adana'da doğar; kendi deyimiyle "Pazarda yere atılanlarla insanların doyabildiği" kentte. Sanki herkesten az göreceğini bilircesine konuşmaya başlar. İlk dinleyicisi, o sıralar henüz konuşamayan erkek kardeşidir; ileride ona 'anlatan kadın' ismini takacak olan... Masallara düşkünlüğü o yaşlarda başlar, uyanıkken de düş görmenin faydasını ileride ihtiyaç sahiplerine anlatacaktır. Şubat ayından bu yana çeşitli sergiler, etkinlikler, söyleşiler ve konferanslarla geçen 360 Dereceden Aşk Festivali'ne ev sahipliği yapan Pera Palace Otel'deyiz. Festivalin son sürprizi masal anlatıcısı, performans sanatçısı Arbil Çelen Yuca...48 saatliğine sessizliğe gömülerek iki gün boyunca bu otelde, kendine ayrılan bir merdiven boşluğunda kalan Yuca; bir yandan resim yaparken bir yandan kitap okuyup, kulaklığıyla müzik dinliyor. Dışarıdan gelen hiçbir iletişim talebine yanıt vermeden, azıcık azığıyla kendini kitaplara, resme ve düşlere bırakıyor. Bu 48 saatte, anne-kız ilişkisi üzerinden kadının döngüsünü anlattığı iki kanvasa çizdiği resmi üretiyor, sessizce... Sosyal medyadan hayatımızı, "Geziyorum, yiyorum, içiyorum! Bakın ben de yaşıyorum" diyerek takipçilerimizle paylaşmamızı gözümüze sokuyor aslında. 48 saatin sonunda Arbil Hanım performansını bitirirken yanındaydık; derdini ve yaşadıklarını konuşmak için..."Benim için kendimi ifade etmek önemli ve herkesin kendini ifade ediş tarzı var. Herkesin bunu yapabileceğini göstermek istedim. Zaman ve mekandan bağımsız olarak, başkaları bizi gözlerken de kendimiz olabiliriz, olmalıyız. İki gün boyunca, kamusal bir alanda, oradan geçen ve bizzat gelip şahitlik edenlerin gözlemi altındaydım. Performansın son sekiz saati de internetten canlı izlendi. Kişi özgürlüğünün sınırlarına tehdit saydığı gözlemlendiği alanda, mekansal kısıtlamalar altında kendisi olmayı deneyimleyebilir mi?Kendisi kalabilir mi? İnsan kendini ürün olarak nasıl teşhir eder? Bunu görmek, göstermek istedim. Yapmaya çalıştığım, izleyenleri dürtmek değil, düşünmelerini sağlamak. Müzikte, konuşmada bir an durmaya 'es vermek' denir ya, insan hayatında 'es'ler kıymetlidir, o nefes çok önemlidir. Hayatım söz üstüne kurulu, anlamlı söz üstüne ama susmanın da bir erdemi vardır. Daha önce de sekiz saatlik susma performanslarım oldu, susmakla ilgili zorluk çekmedim açıkçası. 48 saat boyunca çıkardığım tek ses 'Ayy!' oldu. Koltukta uykuya dalmışken, performans için kefen bezinden elbisemi diken moda tasarımcısı Niyazi Erdoğan gelmiş, yaptığım resmi teyellemeye başlamış. Tepemde görünce minik bir çığlık atmışım. Hepsi bu. (Gülüyor)İki gün boyunca yerimi yadırgamadan, çok güzel uyudum, kitap okudum. Bir çorba ve bir omlet, iki elma yetti. Bu alana gelen bir iki kişinin farklı reaksiyonları oldu. Sorularına yanıt ver(e)meyeceğimi işaret etsem de ısrar ettiler. Eliyle dürten bile oldu. Yani konuşmama özgürlüğünüz yok! Mesela günümüzde telefonunuzu açmamaya hakkınız yok! 'Aradım, açmadın' şeklinde sitemkar serzenişleri duyarsanız. Evet, açmadım, bu aleti öyle yapmışlar, açmayabiliyorsun. Ama qbuna hakkın yok, açmaya mecbursun!"Arbil Çelen Yuca'nın çalışma masasının üstünde kağıt parçaları ve kil var. Kendisini izlemeye gelenlere dört soruluk bir anketi işaret ediyor. Yanıtları yazanlardan işaretle izin alıp okuduktan sonra onları yanında getirdiği elma çekirdeği, üzerlik tohumu ve sedir tohumları ile sarmalayıp, kilden yaptığı kuşların içine yerleştiriyor. Peki bunları ne yapacak? "Bu kuşları, kurudukları zaman afet bölgesine götüreceğim. Orada içinde harika dileklerin ve hayallerin olduğu harika ağaçlar büyüyecek, sonra onlara kuşlar konacak. Dilekleri sahiplerine ulaştıracaklar."