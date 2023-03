Sıfırdan dünya çapında şöhrete

Şov dünyasında son dönemin en etkili isimlerini düşünün...Bunlardan biri kesinlikle 1992 doğumlu Selena Gomez... Instagram takipçi sayısı 400 milyonu geçen Gomez, sosyal medya dünyasında en çok takip edilen kadın olarak bir rekora imza attı geçtiğimiz günlerde. Sadece ünlü olduğu için ünlü olan, 'seksilik satar' üzerinden takipçi toplayan daha sonra bu takipçilere bir ürün 'uydurup' pazarlayanlardan oldukça farklı bir profil Gomez...Gomez ününü ve popülaritesini çalışarak kazananlardan.Seksilik ve popüler ilişki kartını kullanmayan ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alan bir isim... Profesyonel oyunculuk kariyeri henüz 10 yaşında Barney&Friends dizisiyle başladı Gomez'in...Yaşıtları parkta oyun oynarken o çoktan şov dünyasının oldukça sert atmosferinde hayatta kalma mücadelesine başlamıştı bile... 15 yaşında Disney kanalında yer alan ve başrol oyuncusu olduğu Wizards of Waverly Place isimli dizi ise onun sadece ABD'de değil, tüm dünyada tanınmasını sağladı.Dizi beş yıl sürdü. Bu beş yılın sonunda Gomez oldukça popüler bir genç oyucu olmuştu bile. Dizinin sinema filmi versiyonunda ve Another Cinderella Story, Monte Carlo ve Spring Breakers gibi gençlik filmleriyle popülaritesine popülarite kattı.2021 yılında Hulu kanalında yayınlanmaya başlayan ve çekimleri halen süren Only Murders in the Building isimli dizisi ile her gün gazetelerde ve magazin platformlarında...Kariyerinde Golden Globes ve Emmy gibi sayısız prestijli ödüle sahip olan Selena Gomez başarılı bir oyuncu olmasının yanı sıra çok başarılı bir şarkıcı da...2013 yılında piyasaya çıkan Star Dance isimli ilk solo albümünden beri sevilen ve çok takip edilen bir şarkıcı...2020 yılında piyasaya çıkardığı Rare isimli albümü ve 7 yıl boyunca çıkardığı albüm ve single'lar sayısız ödül almış bir isim... Rare ismini verdiği makyaj ürünleri yok satan ve çok popüler olan bu genç kadının şöhret öncesini hiç merak ettiniz mi?Gomez verdiği röportajlarda, "Teksas'ta doğdum. Annem küçük oyunculuk işleri yapan bir kadındı. Beni 16 yaşında dünyaya getirmiş. Annem ve babam ben beş yaşındayken boşandı. Anne tarafından Meksika, baba tarafından İtalyan kökenliyim... Liseden mezun olabilmem için annem üç farklı işte çalıştı. Çocukluğum aile ortamından uzakta ve Teksas'ta bu durumda kalırsak ne hale geleceğimi sorgulayarak geçti.Çoğu zaman akşam yemeği adına evde sadece spagetti olurdu" diyor. Sözlerini şöyle sürdürüyor:"İlk dizi oyunculuğumda yavaş yavaş her şeyi öğrendim.Ama iki yılın ardından çok yaşlı olduğum için kadrodan çıkartıldım.Birçok dizide yan roller, tek seferlik roller aldım. O kadar çok seçmeye katıldım ve kabul edilmedim ki... Ve bunları Teksaslı küçük bir kız olarak yaşadım. Bu süreç 2007 yılına kadar sürdü... O yıl Wizards of Waverly Place'te rol almaya başladım. Annemle Los Angeles'a taşındık. 2012 yılına kadar diziyle birlikte eşitli filmlerde rol aldım. Kurduğum Selena Gomez & the Scene isimli grupla albümler yaptık, konserler verdik. 2012 yılı benim için çok çarpıcı bir yıldı. Dizi bitti.Grupla ilişiğimi kestim. 20 yaşında hiçbir bağlantım olmadan en baştan, sıfırdan oyunculuk ve şarkıcılık kariyerime başladım."20 yaşında hayatına yeniden başlayan Gomez bu 10 yıl içinde dünyanın en etkili ve popüler kadınlarından biri oldu.Times dergisi ona da boşuna Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer vermedi... YouTube kanalında makyaj tüyoları verdi. Kilosuyla sürekli problem yaşadı. Bunu da saklamadan ve utanmadan paylaştı. Böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya kalmasına neden olan lupus hastalığıyla ve bipolar kişilik bozukluğuyla baş ediyor olmasına rağmen herkesi çalışmak konusunda motive etti.17 yaşından beri Unicef İyi Niyet Elçisi olarak görev alan Gomez sayısız yardım kuruluşunun çalışmalarında yer aldı.Psikoloji ve zihin sağlığı üzerine birçok çalışmada yer aldı.Kendi yapım şirketini kurmanın yanı sıra birçok teknoloji uygulamasına da yatırımcı oldu. Sıfırdan yaklaşık 95 milyon dolarlık bir servete sahip olan Selena Gomez, sürekli olarak üreterek ve başkalarına yardımcı olarak hayata tutunduğunun altını çiziyor.