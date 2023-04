Evlere şenlik bir ramazan

Ramazan devam ederken onun manevi ruhu da evlerimizi sardı. Bu sıcacık ortam da en çok çocukların işine yaradı. Süslenen evler, kalabalık iftar sofraları, davetler, teravih namazları, sahurlar... Hepsi hafızalarına kazınan ömürlük hatıralar! Peki, bu güzel anıları nasıl çoğaltabiliriz? Onlara ramazanın güzelliklerini, manasını en iyi şekilde nasıl öğretebiliriz? Tabii ki oyunla! Biz de bu hafta çocuklarınızla evinizde oynayabileceğiniz ramazan oyunlarını seçtik. Bu oyunlarla her gün evinize neşe gelirken çocuklarınız da paylaşmanın, yardımlaşmanın, ibadetin önemini yaşayarak anlayacaklar.Kendi imsakiyenizi kendiniz yapabilirsiniz. Ya da hazır imsakiyelerini buzdolabı gibi kolay ulaşılabilir yerlere asarak çocuğunuza her tutulan oruç gününü işaretleme görevini verebilirsiniz. Renkli kalemle işaretlemesi hoşuna gidecektir. Görevini yerine getirme disiplini de gelişecektir.İşte çocukların en çok seveceği oyun bu. Tabii burada iş anneye düşüyor. Ramazanın her günü için minik bir kutu hazırlayıp içine ramazan temalı hediyeler koyabilirsiniz. Çikolatalar, şekerler, pamuk şekeri, tespih, hurma, fenerler, kalem ya da saat... Siz de kendi imkânlarınıza göre çeşitlendirebilirsiniz. Her tutulan oruçtan sonra çocuğunuza verebileceğiniz gibi, daha küçük yaş grubuna ramazanın manevi ruhunu anlaması için hediyesini takdim edebilirsiniz.Ramazan paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. Bu duyguları çocuğumuza kazandırabileceğimiz en güzel zamandır. Bunu oyunla yapmak ise en güzelidir. Bir ramazan kumbarası yapabilirsiniz. Çocuğunuz isterse evdeki malzemeler ile kumbarayı kendi tasarlayabilir. Ya da bir kumbara alarak üzerine ramazan kumbarası yazabilirsiniz. Ramazan boyunca her gün, iftardan sonra çocuğunuz elinde bu kumbara ile ev halkından para toplayabilir. Ramazanın son günü kumbarayı açarak yardıma muhtaç olanlara verebilirsiniz.Ramazanın simgelerindedir davulcular. Çocuklar da onlara bayılır. Çoğu taklidini yapar. İşte bunu oyuna döndürebiliriz. Evde buluna tencereler ya da oyuncak davullar işimizi görecektir. Tokmak yerine bir kepçe de kullanabilirsiniz ya da oklava. Tabii işin en eğlenceli tarafı maniler. Bir mani kutusu yapıp, içine manileri yazıp atın. Ezandan önce çocuğunuz bir mani seçerek davula vurarak okuyabilir. Bu tüm ev halkı için nostalji kokacaktır.İşte ramazan deyince aklıma gelen ilk simgelerden biridir gölge oyunu. Hacivat ve Karagöz ise geleneksel değerlerimizdir. Evde bulunan gayet basit malzemelerle gölge oyunu dekoru yapmak mümkün. Bir kutu, fırın kağıdı, fener ya da cep telefonu ışığı bu dekoru yapmanıza yetecek. Karagöz ve Hacivat figürlerini de kartondan yapabilirsiniz. Ucuna pipet tutturarak oynatmanız mümkün. İnternette pek çok oyun metni bulunuyor. Onlardan yola çıkarak gösterinizi yapacağınız gibi doğaçlama da deneyebilirsiniz Bu ara evde, evin büyüğüne bu işi bırakabilirsiniz. Böylelikle aile üyeleri ile çocuklar arasındaki bağlar d aha da derinleşecektir. Şimdiden iyi eğlenceler.Çocuklar camide olmayı çok severler. Geniş halılar üzerinde koşturmak, namaza eşlik etmek, arkadaşları ile tespihlerden şekiller yapmak hoşlarına gider. Bu yüzden teravihe giderken mutlaka çocuklarınızı da yanınızda götürün. Dinimizin geniş hoşgörüsü ile orada tanışacaklar. Oyunla karışık ibadetin manevi dünyasına dalacaklar. Teravih çıkışı alacağınız bir çikolata da bu anları hafızalarına kazımaları için yeterli olacaktır.Çocuklarınıza dini eğitim vermek isteyenler için güzel bir etkinlikte her güne bir hadis aktivitesi. Seçtiğiniz hadisleri bir kağıda yazın ve her akşam iftar sonrası, bir hadis seçerek çocuğunuzla okuyun. Hadis açıklamasını yaparak daha iyi anlamasına yardım edin. Bu etkinliğe dedeler ve nineler de katılırsa daha da manalı olur.Kota Hilir Kasabası'nda kötülere yer yok. Sıkı dostlar Amato ve Mekabot nefis bir ekip çalışmasıyla tüm kötü robotlara engel oluyor. Mechamato'da her şey Amato'nun, Uzay Hurdalığı'nda Mekabot'u bulmasıyla başlar. Günlük nesneleri yüksek teknolojili cihazlara dönüştürme yeteneğine sahip Mekabot, önceleri dirense de Amato'nun zekâsından etkilenir ve ortak olmayı kabul eder. Nazik, çok zeki ve hayal gücü çok geniş bir çocuk olan Amato artık tam bir Mekabot ustasıdır. Mekabot ise galaksinin en güçlü robotlarından biridir ve mekanize gücü ile eşyaları birleştirme özelliğine sahiptir. Şimdi bu donanımlı ekip birlikte çalışacaklar ve kötü robotları alt edeceklerdir.