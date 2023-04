7/24 şehirde yaşam

ENKA Sanat, sanatın ve sanatçının daimi destekçisi, ENKA Vakfı'nın kurucularından Şarık Tara'yı Nisan ayında, onun vizyonundan hareketle klasik müzik sanatçılarının eşsiz performanslarıyla anıyor. Anma programı kapsamında, genç yetenekler ENKA Sahne Gala Konseri ile 9 Nisan'da izleyiciyle buluşurken, Türkiye'nin en gözde oda müziği topluluğu Borusan Quartet ile piyano virtüözü Gökhan Aybulus, 11 Nisan'da aynı sahneyi paylaşacak. Sanat Yönetmenliği'ni Cihat Aşkın'ın üstlendiği ENKA Sahne Gala Konseri'nde genç yetenekler Derya Köftecioğlu (arp), Atahan Dinç (keman), Ela Talay (arp), Can Saraç (piyano), Taylan Süha Yeşil (keman), Adil Kerem Ünal (piyano) ve Ali İlhan Çeliksu (viyolonsel) ENKA Oditoryumu'nda sahne alacak.Asaletin, zerafetin ve aşkın simgeleri olan lale ve kadını, seramik sanatçısı Seçil Nebioğlu önderliğinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden 50 seramik sanatçısı yorumladı. Beyazdan pembeye, mordan kırmızıya, klasik veya stilize formlarda 400'den fazla seramik Lâle ile birlikte, Lâle ve kadın formlarının yer alacağı "Lale ve Kadın" Sergisi 14—26 Nisan tarihleri arasında İstanbul Lale Vakfı'nda izlenebilir. Sergiye İzmir, Mersin ve İstanbul'dan katılan 50 seramik sanatçısı 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlandı.Katılımcılarını farklı sesler, yeni fikirler ve yeni keşiflerle buluşturan Babylon'un Nisan programında bilet gelirlerinin tamamı 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketlerinden etkilenenlere yardım amacıyla İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın hayata geçirdiği "Deprem Bölgesi Enstrüman Destek Fonu'na bağışlanacak "Dayanışma için Müzik" konserleri, Beats By Girlz Benim Şehrim, Benim Sesim konseri, Swing Planet Gatsby Night, Oldies But Goldies, Kolektif İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Balkan Wedding Party, Y2K Millennium Party, old-school, funk ve soul dolu hip-hop'ın meşalesini taşıyan Detroitli grup Slum Village ve Uluslararası Caz Günü'ne özel performansları ile trompetçi, şarkıcı ve prodüktör Barış Demirel BD Deneyimi ve yerli caz sahnesinin üretken isimlerinden Sercan Debelec Sextet yer alacak.Nisan ayında Fişekhane sahnesinde perde diyecek oyunlara gözatalım... 9 Nisan'da Fransız yazar Floran Zeller'in yazdığı Anne, 10 Nisan'da Engin Alkan'ın yönettiği ve rolleri Sevinç Erbulak, Mustafa Kot ve Murat Bavli ile paylaştığı Tarla Kuşuydu Juliet, 11 Nisan'da 26. IKSV Tiyatro Festivali kapsamında, Işıl Kasapoğlu'nun 30 yıl önce tasarladığı ve Semaver Kumpanya imzalı İstanbul Mon Amour projesinin parçası olan, Hakan Tabakan'ın kaleme aldığı Güzel Son, 16 Nisan'da Moliere'in ünlü eserinden Semaver Kumpanya tarafından uyarlanan ve Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in çok konuşulan Harpagon performansıyla dikkat çeken Cimri, 17 Nisan'da Levent Can, Hande Doğandemir ve Aytaç Şaşmaz'ı aynı sahnede buluşturan Eksik, 19 Nisan'da Cem Davran ve Hakan Gerçek'in rol aldığı Samanyolunu Bilir misiniz?, 20 Nisan'da oyuncu ve tiyatro yazarı Leyla Selen Uçer'in Ece Temelkuran'ın 1996'da yazdığı kitabından uyarladığı Bütün Kadınların Kafası Karışıktır, sahnelenecek.AKM'de iki özel konser var bu ay. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Şehnazbûselik'i Türk musikisinin neoklasik dönemine ait eserlerden oluşan bir repertuvarla 16 Nisan Pazar günü AKM Tiyatro Salonunda sanatseverlerle buluşturuyor. Mehmet Hulusi Yücebıyık yönetimindeki koro, konserin ilk bölümünde bestesi Nalizade Ali Dede'ye, ağır ve yürük semaileri Zekai Dede Efendi'ye ait şehnazbuselik makamından eserler seslendirecek. Konserin ikinci bölümünde ise solistler Anıl Yurttaş ve Aybige Demir Okan, acemaşiran ve hicaz makamında şarkıları müzikseverlerle buluşturacak. Konserde ayrıca karcığar makamından şarkılar ve köçekçeler de yer alacak. Klasik Türk Müziği sevenler, karcığar köçekçelerin içinde Bekir Ünlüataer'den gazel dinleme şansı da bulacak.İkinci konser ise Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarından... İstanbul'daki eski ramazanların ruhunu yansıtacak İstanbul'da Ramazan konseriyle 16 Nisan Pazar günü Türk Telekom Opera Salonunda sahne alıyor. Eski ramazanlar, saraydan konaklara, kahvehanelerden sokaklara şiirler, şarkılar ve anektodlarla seyirciyi geçmişte bir yolculuğa çıkaracak. Mehmet İhsan Özer'in sanat yönetmenliğini ve şefliğini üstlendiği konserde, Ahmet Özhan, Ömer Faruk Belviranlı, Bekir Ünlüataer ve İsmail Altunsaray solist olarak yer alacak. Özata Ayan'ın kaleme aldığı ramazan gelenekleri, Mehmet Önder'in anlatıcılığında seyirciyle buluşacak.