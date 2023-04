Eyvah çocuğum küfrediyor!

Okul, sosyal ortamlar, servis arkadaşları derken çocuğunuzun çevresi giderek genişliyor. Her konuda etkileşim halinde! Bir gün bir bakıyorsunuz, küfretmeye başlamış. Cümlelerin içine argo kelimeler yerleştiriyor. Tabii, sizi hemen bir telaş aldı. "Evde asla küfür kullanılmıyor, çocuğum bu cümleleri nereden öğrenmiş olabilir? Yoksa kötü arkadaşları mı var" diye endişeleniyorsunuz. Peki, o ilk küfrü duyduğunuzda çocuğunuza nasıl davranmalısınız? Kızmak, kötü olduğunu anlatmak ya da gülmek… Hangisi? İşte bu nokta küfrün devamının gelmesi ve küfre maruz kaldığı ortamlarda neler yapması gerektiğini öğretecek olan kilit nokta! İşte, biz de bugün ebeveynler için rehber niteliğinde bir çalışma hazırladık. Psikolojik Danışman Aleyna Nazlıcan Aday ile çocuklarınızda argo ve küfür kullanımını duyduğunuzda adım adım nasıl ilerleyeceğinizi ve doğru iletişiniz konuştuk.- Çocuğunuzun ağzından küfürduymak size nasıl hissettirdi? Çocuğunuziçin mi endişeleniyorsunuzyoksa kendi ebeveynliğiniz için mi?Eğer cevabınız kendinizden önce çocuğunuzudüşündüğünüz yönündeysesakin olabilirsiniz. Çünkü çocuğunuzkullandığı kelimenin anlamınıbilip isteyerek söylememiş olabilir.Duyduğunuz ilk an verdiğiniz tepkiçocuğun davranışını ya pekiştirecekya da söndürecektir. Çocuk sizdenalacağı dönüşe göre küfür etmeye birdeğer biçecektir. Ebeveyn olarak sizinvereceğiniz cevap bu kadar önemesahipse sakin kalın ve düşünelim.Çocuğunuz küfrettiği kelimeyikullanırken nasıl bir ruh hali içerisindeydi?Ortada bir problem varmıydı, yoksa doğal akışındayken mibu kelimeyi kullandı? Ebeveyn olarakbu ihtimalleri gözlemlemelisiniz.Çocuk dikkat çekmek için söylemişolabilir, yakın zamanda duyduğuyeni bir kelime olarak taklitediyor olabilir. İlk etapta görmezdengelmek, kullandığı kelimeyideğer yüklememek, tekrarlanmamasıiçin işlevsel olabilir. Bu sıradaçocuk gözlemlenmeli ve küfrünkaynağı bulunmalıdır.Diğer bir alternatif de ebeveynçocuğa "Bu kullandığın kelimeyiilk defa senden duyuyorum, seniniçin anlamı nedir? Bu kelimeyi dahaönce nerede duymuştun?" gibi özellikleçocuk oyun oynarken sorulursaküfrün kaynağını daha doğru yerdenöğrenmiş olacaktır.- Elbette ki eğitim ailede başlamaktadır. Çocuğun ilk öğretmeni anne ve babasıdır. Çocuk yaşamının ilk yıllarında küfürsüz, argo kelimeler kullanılmadan, birbirlerinin fikirlerine saygı duyulan, görüşlerine değer verilen bir ortamda büyümüşse bu onun iletişim diline de yansıyacaktır. Okulda küfür ve argoya maruz kalsa da çocuk, zamanla ve ebeveyninin eğitimiyle neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edecektir. Çocukların küfür kelimelerinin ne anlama geldiğini basitten başlayarak öğrenmesi gerekmektedir ki kullanımının yanlış olduğunu kabul etsin. Olumlu ve olumsuz duyguları öğretmek faydalı bir yol olacaktır. Çocuk bu sayede kendine değer vermeyi tadacak ve hak ettiği olumlu duygu için çabalamayı öğrenecektir. Kendisine kullanılmasından üzüntü ve kızgınlık hissedilen kelimeyi, bir başkasına söylediğinde karşı tarafın da üzülüp kızacağını anlayınca, çocuklar bu davranıştan kaçınacaklardır. Ailenin sabırlı ve iyi bir rol model olması çok önemlidir. Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir çiçek yetiştiriyorsunuz. Bu öyle bir çiçek ki, büyüdükçe kökleri başka çiçeklerle bağlanıyor. Verdiğiniz öğütler, gösterdiğiniz sabır, size özel açan rengarenk yapraklarınızla iyi örnek oluyorsunuz. Onun için sabırlı olmalı, eğitime öğrenmeye açık olmalısınız. Belki sonsuza kadar uzak tutamayabiliriz. Elbette küfürlü ortamlarda bulunabilirler, her bahçede olan yabani otlar sizin çocuğunuzun da karşısına çıkabilir. Ama siz can suyunu verirken gerekli özeni, sevgiyi, ilgiyi aşıladıysanız; o da farkını ortaya koymayı başaracaktır.- Aile çocuğa hissettiği duyguların anlamını öğretmelidir. Çocuk hangi duyguyu ne zaman hissettiğini anlamlandırırken herkesin aynı anda aynı duyguyu hissedemeyeceğini de öğrenir. Empati kavramını geliştirmek belki de ebeveynlerin yapabileceği en güzel şey olabilir. Çocuk kaba ve kötü kelimeler kullanıldığı zaman neler hissediyor, peki yaşadığı duyguyu seviyor mu? Ebeveyn eğer cevabı hayır olarak buldurabilirse doğru yolda demektir. İyi hissetmeyi hak edecek değere sahip olduğunu çocuğuna hissettirmeli ve göstermelidir. İstikrarlı, özen göstererek, kişisel alanına saygı duyarak, onun keyif alacağı etkinliklere birlikte katılarak aslında çocuğu pekiştirir ve teşvik eder. Çocuk farklı kanallardan sevebileceği duyguları yaşadıkça, ebeveyn bu olumlu duygularla yüzleştirmeli. Hangi duyguları yaşamak istiyorsun? Olumlu duygular cevabını aldığı zaman doğru adımlarla ilerliyor demektir. O zaman hayatından olumsuz duyguları hissettiren kelimeleri çıkarmaya ne dersin? Bu soruyu oyunlaştırabilir, alması gereken bir sorumluluk olarak hissettirebilirsiniz. Çocuk bu sayede kendisine olumsuz duygular hissettiren kelimelerden, onları kullanan çevreden de uzaklaşacaktır. Çünkü yaşamak istediği olumlu duyguların farkına varmış olacak ve bu gerçekleştiğinde varış noktasına ulaştınız demektir.Öncelikle anne babalar çocukları için rol model olduklarını unutmamalılar. Çocuklarıyla aynı ortamdayken küfürlü, argo kelimeleri kullanmaktan kaçınmalıdırlar.Çocuk maruz kaldığı her şeyi yaş döneminin de getirisi olarak tekrarlayabilir. Çocuklarla birlikte izlenilen filmlerin içeriğine de dikkat edilmelidir: Şiddet, cinsellik, küfür, argo geçen içeriklerden uzak durulmalıdır.Çocukların keyif alabilecekleri, yaratıcı özelliklerini ve duygularını rahatlıkla dışa vurabilecekleri aktivitelere katılım sağlanmalıdır.Duygularını rahatlıkla ifade edebilecekleri ortamlar yaratılmalıdır. Hikaye kitapları, eğitici animasyonlar işlevsel olabilir. Daha sonra karakterler üzerine konuşularak çocuğa kendi yaşadığı duygular öğretilir.Empati duygusunu geliştirecek etkinlikler, grup içi sosyalleşme oyunları oynatılmalıdır.Çocuk küfür ettiğinde bu kelimenin onun için ifade ettiği anlam bulunarak, yaşadığı eksiklik telafi edilmelidir.Uygun olmayan sözcükler yerine kabul edilebilir sözcükler kullanılması konusunda çocuk bilgilendirilmeli, ebeveynler olumlu kelimelerle rol model olmalıdır. Çocuk küfür yerine olumlu kullandığı her cümlede manevi bir ödülle pekiştirilmelidir. Çocuğun olumlu davranışı övülerek takdir edilirse bunu motive kaynağı olarak kullanacak ve küfürden uzak duracaktır.Çocuğunuza kesinlikle duygusal ve fiziksel ceza vermeyin. Çocuğun yaptığı davranışın anlamını öğrenmeye ihtiyacı var, siz onu cezalandırırsanız aranızdaki güvenli bağı zedelemiş olacaksınız. Onun empati kurmasını sağlamalı, daha kabul edilebilir örnekleri kullanması için teşvik etmelisiniz.Küfür kullandığında gülerek tepki vermemelisiniz, çocuk için gülmek mutluluk belirtisidir. Onun kullandığı kelimeye güldüğünüzde sizi mutlu ettiğini düşünecek, doğru bir şey yaptığı sonucuna varacak ve bu davranışını tekrarlayacaktır. Ebeveynlerin bağırması kadar gülmesi de yanlış bir tutum olacaktır, dikkat edilmesi gerekmektedir.