Sihirli uçurtmalarıyla dünyayı geziyor

Yönetmen Tunç Başaran'ın 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filmi 1989 yılında çekilmişti. Hapisteki bir çocuğun hayatla tek bağı, hapishane çevresinde uçurulan uçurtmaların vurulmasını istemişti hapishane müdürü. Bir kuşakta iz bırakmıştı bir buçuk saatlik film ne yazık ki, Feride Çiçekoğlu'nun romanından uyarlanmış bir gerçek hayattı çünkü. Uçurtma özgürlüğün sembolüydü, belki de mesaj taşıyordu, tez elden vurulmalıydı!1992 senesinde Mardin'de dünyaya gelen Zahit Mungan'ın büyürken elbette haberi yoktu bu filmden. Ama "Göğe Bakalım" diye şiir yazılan Turgut Uyar'ın ülkesindendi, göğe bakıyordu. Hele Mardin'de göğe bakmak... Hiç gittiniz mi bu şehre? Mezopotamya'nın masal şehrinde gökdelenler olmadığı için geceleri göğe bakarsanız, sayısız yıldız kaymasına şahitlik edip, durmadan dilek tutabileceğiniz bir şehirdir Mardin...İşte Zahit Mungan da, bir tepeye kurulmuş Mardin'in rüzgarlarının hakkını vermek istemiş. Daha dört yaşında uçurtma sevdasına kapılmış. Hayalleriyle, dikiş makinesinin başına geçerek, el emeği göz nuru uçurtmalar yapmış. "En büyük destekçim ailem" diyor. Öyle bir destek ki, atölye için yer ararken "Neden evimizi atölyen yapmıyoruz" diyor Munganlar... Olur mu öyle şey derken, yaşadıkları evleri atölyesi oluyor Zahit Mungan'ın her şeyin başladığı yer yani.Ve sonunda yıllardır takip ettiği, Çin'deki dünyanın en büyük uçurtma etkinliği olan 40'ncı Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'ne davet edilir. Dünyanın farklı yerlerinden gelen birçok uçurtma sevdalısı arasında Melek Tavus uçurtmasıyla 'üç boyutlu şişme uçurtma' kategorisinde altın madalya alır. Yetmez 'estetik uçurtma' alanında da bronz madalyaya layık görülür. Henüz Çin'den dönmeyen Zahit Mungan, hissettiklerini bizimle paylaştı.- Yılllardır hayalini kurduğum Çin'de düzenlenen Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'ne sonunda geldim. Bu festivali çok merak ediyordum. Çünkü uçurtmanın başkenti Çin'dir özellikle Weifang şehridir. Havaalanında karşılandım, bana bir mihmandar verdiler. Festivale Atatürk, Papuduk ve Melek Tavus uçurtmalarımla birlikte katıldım. Üç gün bu şenlikte insanlar yaptığım uçurtmalarla yakından ilgilendi. Bir uçurtmacı olarak bu festivale katılmak, burada ülkemi temsil etmek, uçurtmacı arkadaşlarımla bir araya gelmek ve uçurtmalarıma gösterilen ilgi ve nihayetinde ödüller almak... Hepsi çok gurur vericiydi. Benim yaptığım uçurtmaların bir özelliği var. Hiçbir şekilde baskı ya da boyama ile değil kırkyama dediğimiz patchwork tekniği ile yapıyorum uçurtmalarımı. Bu önemli bir sanattır. Bu yüzden gökyüzünde uçan tavus kuşu uçurtmamı gören herkes, muhabirler, kameramanlar, fotoğrafçılar hemen görüntü almaya çalışıp hayranlıkla izledi.- Mardin yüksek bir tepeye kurulmuş, uçurtma için çok elverişli bir coğrafya. Benim de çocukluğum damlarda geçti. Uçurtma benim hep tutkumdu. Tutkumun peşinden gittim. Hâlâ da tutkumun izinden yürüyorum. Uçurtma çok özel bir şey, her çocuğun mutlaka hayatında olmalı.- Önce yaptığımız işe güvenmeniz gerekiyor. Herkesten önce siz ona inanmalısınız. Daha sonra yola çıkacaksınız. Her yeni yaptığım işte elbette endişeliyim. Çünkü sonuçta yıllardır bu işe emek veriyorum. Tabi ki önce hayal ediyorum. Sonra bunu kağıda döküyorum. Günlerce aylarca emek veriyorum. Bunun karşılığı olarak 'Ya uçmazsa' diye endişe ediyorum. Uçurtma havalandıktan sonra duyduğum keyfi, mutluluğu tarif edemem.- Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ülkemde ve dünyada hem çocuklarla hem anne babalarıyla çalıştım. Bırakın çocuklarınız sevdiği, istediği, hoşlandığı şeyi yapsın. Sakın onlara engel olmayın. Rüzgar eser, onlar yolunu bulur. Siz merak etmeyin. Çocuklarınıza güvenin yeter. Yaptığım atölyelerde anne babalar, uçurtmalarla çok ilgiliydi. Hatta pek çok etkinlikte ebeveynlerin, çocuklarından daha çok uçurtma uçurduğunu söyleyebilirim. Sonuçta uçurtmanın yaşı yok!- Denediğimden emin olabilirsiniz. Bu insanlardan birisi de 55 kilo ağırlığındaki kız kardeşim Ceylan idi.Zahit Mungan askerlik görevine bitirmiş, memleketi Mardin'e dönmüştür. Kendini - kendi deyimiyle - hemen dama atar ve çok özlediği uçurtmasını uçurmaya başlar. Sonra çarşıya dolaşmaya çıkar. Bir esnaf büyüğü hoş geldin diyerek çay içmeye çağırır. Sonra başlar konuşmaya: "Demin gördük senin uçurtmanı, döndüğünü oradan anladık. Bırak artık bu uçurtma işlerini, çocuk değilsin. Gerçek bir mesleğin olsun!" Zahit Mungan tebessüm ederek ayrılır. Üzülmez, çünkü çoktan yola çıkmıştır. Dünyada sayısız ülkeye seyahat etmiş, dil öğrenmiş, Mardin'i tanıtmış, Türkiye'yi temsil etmiştir. Uçurtmanın başkenti Çin'den dünyanın bir numarası ola- rak ödüllendirilmesi ona yeter: "Uçurtmanın yaşı yoktur. Keşke hep çocuk kalsak, hep uçurtma uçursak...""Drone'lar bu kadar yaygın ve kullanımda değilken ben uçurtmalarıma fotoğraf makinesi bağlayarak Mardin'in havadan fotoğraflarını çektim. Görüntüyü aşağıdan izleyebiliyorum. Bu tamamen benim bulduğum bir yöntem. Çektiğim fotoğraflarla da sergi açtım. Ağaçların dalları ve asılı bayrakların dalgalanmasına göre saatte kaç kilometre rüzgar estiğini hesaplayabiliyorum. Artık birçok arkadaşım ve tanıdığım beni telefonla arayarak hava durumu hakkında bilgi soruyor. 'Ne zaman yağmur yağar, rüzgar çıkar mı?' diye bilgi alıyorlar."Hayatını 'Uçurtmanın Peşinde' diye tanımlayan Zahit Mungan, kendisine dünya çapında ödül getiren başarısının ardında tasarım ve yazılım programlarını çok erken zamanlarda kullanmaya başlamasına bağlıyor. Verdiği eğitimlerle çocukların geleneksel oyunlara olan ilgilerinin artmasını, ekran başında geçirdikleri zamanın azalmasını hedefleyen Zahit Mungan, 2016 yılından beri düzenlenen Mardin Uçurtma Festivali ile de şehrin tanıtımına katkıda bulunuyor. Eski Mardin evlerinin çatılarından uçurulan uçurtmalar dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar için tam bir görsel şölen oluşturuyor. Pandemide ara verilen festivalin yeniden başlaması bekleniyor.