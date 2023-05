Minik kahramanların güçlü anneleri

Anneler Günü mayısın ikinci pazar günü ama bu günü erken kutlayan anneler de var. Onlar erken doğum yapan prematüre anneleri... Prematüre anneleri ve bebeklerinin yaşadıkları güçlüklere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istiyorlar. Biz de bu farkındalığın oluşmasına destek olmak için onların erken Anneler Günü'nü kutlamak istedik. Yıllardır prematüre bebek ve annelerinin mücadelesine destek veren El Bebek Gül Bebek Derneği ile bir araya geldik. Kendisi de bir prematüre annesi olan derneğin başkanı İlknur Okay ile prematüre hayatlarda neler yaşandığını, deprem bölgesinde gerçekleşen olan projeleri konuştuk. Erken doğum yapan annelerin hissettiklerine ise bir prematüre bebeği olan Gülnur Şahin Şentürk'ün anlattıkları ile tanıklık etmeye çalıştık. Tüm prematüre annelerinin Anneler Günü kutlu olsun.İlknur Okay / El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı"Prematüre annesi olmak; bebeğini doğumla birlikte kucağına almayı beklerken, maalesef onun yerine bebeğini haftalarca, aylarca yoğun bakım ünitesinde bırakmaktır. Zorlu ve endişeli bu yolda, umutla, sabırla, emekle ve tüm gücüyle mücadele ederek bir mucizeye tanık olmaktır. En çaresiz hissedilen an şüphesiz ki erken doğum anı. En güçlü hissedilen an ise kanguru bakımı için kucağa alınan an olmalı. Bir kere o ten-tene temas gerçekleşti mi, artık prematüre annesinde tükenmeyecek bir güç ortaya çıkıyor. O minicik bedenlerdeki o büyük güç anneye geçiyor. El Bebek Gül Bebek Derneği olarak sıfır ayrılık politikasını destekliyoruz, bebek doğduktan sonraki en kısa sürede anne-babası ile birlikte olabilmeli ve ten tene temasa geçebilmeli.Deprem bölgesinde zarar görmüş ve yetersiz kalmış anne-bebek uyum odalarını Yataş'ın Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar Projesi ile yenileyerek prematüre anne ve bebeklerimize bu imkanı sağlayacağız. Kuvözdeki gelişimlerini desteklemek için de kuvöz örtüsü ve nestler güzel bir çözüm. Türkiye genelindeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerine, kuvöz içerisinde bebeğe anne karnındaki güvenli ortamı hissini sağlayan nestlerimizi ve kuvözü dış ışık ve ses etkenlerinden yalıtan kuvöz örtüsü bağışlarımızı devam ettiriyoruz."Gülnur Şahin Şentürk / Prematüre annesi- Çaresizlik... İlk çocukta hissedilen yoğun mutluluğun yerini hastane yoğun bakım ünitesinin önünde umutlu bir bekleyişe bırakması. Çocuğuna isim bile düşünemeden sadece sağlıkla hastaneden çıkıp eve gidebilmeyi arzu etmek.- En çaresiz hissedilen an, NST'de kalp atışlarının yavaşladığına şahit olup daha doğmadan bebeğimin yaşam mücadelesine başlamış olduğunu görmek. En güçlü hissettiğim an ise yoğun bakımdan çıktıktan sonra anne-bebek uyum odasında ilk kucaklaşmayı yaşamak. Çünkü o an hayattaki en büyük savaşı birlikte kazanmış olduk ve hiçbir güç artık bizi birbirimizden ayıramayacaktı.- Umudun hep var olduğunu unutmasınlar. Onun bir mücadeleden çıktığını, en çok anne sevgisine ve şefkatine ihtiyaç duyduğunu bilerek, ona minik bir kahraman olduğunu unutturmamalıyız.