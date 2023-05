“Madonna olacağım” diye yola çıktım!

- Sıcak, kendi halinde, orta halli, haddinden fazla sevgi dolu, genel olarak mutlu ve bence çok komik bir ailem var. Çocuklukla alakalı travmalarımı her hafta terapiyle çözüyorum, dolayısıyla çok hüzünlü bir durum kalmadı. Esasında hatırladığım her şey mutlu ve eğlenceli. Ben de öyle bir çocuktum çünkü kendimi hep sırıtırken ve bir yerlerde dans edip şarkı söylerken hatırlıyorum.- Ailede müzisyenin m'si yok ve müzik dinleyen de bir ailem yok aslında, ben nasıl böyle oldum aile içinde bir muamma. (Gülüyor)- Aybüke bugünlere çok çalışarak ve hiç pes etmeyerek geldi ve devam ediyor. Hayatın çok çetrefilli yolundan geçmekle beraber çiçekli yollar yarattım ben kendime. Öyle biriyimdir zaten olumsuzlukları çevirip yeşillendiririm, çiçek açar geçtiğim yollar.- "Nerden bilecektim narsist bir çukura saplandım" diyorum şarkımda. Tamamen günümüz ilişkileri, herkes kendini bulur 'Aşk Olsun'da!- Yazıyorum ve daha da yazmayı düşünüyorum şu ana kadar yayınladıklarımdan üçü bana ait en sevilen de 'Aklım Kalır' oldu.- Çok fazla ve çok farklı isimler var. Ben Madonna olacağım diye çıktım yola. Ajda Pekkan'a hastayım. Zeki Müren için deliriyorum. Fredie Mercury'e aşığım... Daha bir çok isim sayabilirim.- Madonna. Çünkü kendi olmayı başarmış ve bu yüzden kitleleri peşinden sürükleyen ilham verici biri. İnsanın içindeki özgürlük, yaratıcılık ve "evet ben varım ve ben buyum ve bu kimseyi ilgilendirmez" duygusunu harekete geçiriyor.- "Aşka gelince enikonu safım, şanıma inanma" der ya Sezen Aksu'muz, bende de durum bu açıkçası. (Gülüyor)- Kendini bulmaya ve her şeye rağmen kendini özgürce ifade etmeye çalışan bir kadınım ben. Müziğimi de böyle tarif edebilirim.- Bence Aybüke Albere kendi yolunu ve kulvarını oluşturuyor. Kendimi uzaktan öyle görüyorum, kimseye benzediğimi düşünmüyorum ve benzemeyeceğim. Bunu istiyorum.- Beş yaşımda elimde karaoke aleti ve içinde Çelik kaseti ile yatakta zıplayarak kayıt yaptığımı hatırlıyorum. İlk o var hep vizyonumda. Sonrasında ilkokul ve lise hayatımda hep bir orkestram oldu ve hep sahnedeydim. Hele ki lise hayatım okulun stüdyosunda geçti. Sıram hep boştu. Arkadaşlarımın sırama çiçek koyup Aybüke yazdıklarını hatırlıyorum. Her duraktan geçtim, geçmeye de devam ediyorum yol ve yolculuk güzel. Henüz son durağa varılmadı!- Berkay benim ailemden biri. Uzun süredir bu böyle. Çalışmaya başlamamız da şöyle oldu. Benim kariyerimde bocaladığım ve kimle çalışacağımı bilemediğim dönemimde kanatlarını açtı. Öyledir o zaten çok güzeldir kalbi. Mutluyuz, yani kavga etmedik henüz. (Gülüyor)- Mabel Matiz, Özkan Uğur, Cem Adrian...- Mabel Matiz şarkısı okumak çok isterim öyle bir hayalim var kariyerimle alakalı. Bir de tüm müzisyen arkadaşlarımla güzel işler yapmak çok isterim. Hayatımın beraber geçtiği müzisyenlerle şarkılar da bırakmayı dilerim.