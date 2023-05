Türkiye’ye gel, Türkçe öğren dizileri rahat izle

Mesleğimin yani gazeteciliğin en güzel yanı; yeni gelişmeleri, projeleri, organizasyonları, hedefleri birebir ilk anda öğrenmek, o heyecanlı gelişmelere de ilk anda şahit olabilmek. Geçtiğimiz hafta ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles'ta katıldığım davet de tam olarak böyle heyecan verici bir çalışmanın ürünüydü. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü dünyanın en prestijli noktalarından birinde, Oscar ödül törenlerini düzenleyen Motion Picture Academy'e ait olan 50 bin metrekarelik Academy Museum of Motion Pictures isimli büyüleyici müzede düzenlenen çok özel bir sergiye ve gala yemeğine katılma şansı yakaladım.Türkiye'nin en büyük markalarından, dünyanın üç büyük havayolu şirketinden biri olan Türk Hava Yolları (THY), bu özel mekanda Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla aralarında Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid'in de yer aldığı prestijli bir grubu ağırladı. Bizim Türkiye'de Spago restoranıyla daha çok tanıdığımız, Oscar Ödül Töreni yemeklerini de hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck bu özel gecenin yemeklerinden sorumluydu. Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü DJ'lerden Mahmut Orhan'ın set başına geçtiği gece THY'nin 90'ıncı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını da kutlama amacı taşıyordu."Peki bir sergiden bahsettin... Nedir bu sergi, anlat bize biraz" dediğinizi duyar gibiyim. Connect (Türkçe'ye bir araya getirmek, bağlamak ya da bağlantı kurmak olarak çevirebiliriz) isimli sergide post-it kağıtlar, neon ışıklar ve cam yüzeylerden ürettiği eserleriyle bilinen Türk çağdaş resim ve yerleştirme sanatçısı Ardan Özmenoğlu'nun THY için yaptığı ve Anadolu'nun zengin kültüründen esinlenerek hazırladığı Turquoise serisinden eserler sergilendi. "Peki neden bu gala ABD'de hatta Los Angeles'ta düzenlendi?" diye soranlara da hemen söyleyeyim, THY'nin öncelikli hedefi dünyanın ikinci büyük havayolu olmak. Bu yüzden Amerika kıtasından özellikle de ABD'den gelecek turist sayısını artırmak için kolları sıvamış durumdalar. Bu kapsamda ilki New York, ikincisi Miami olmak üzere tanıtım yolculukları yapıldı. Tanıtım yolculuklarının üçüncüsüyse Los Angeles'ta düzenlendi... "Peki neler konuşuldu bu galada? Anlat bize" diyenler eminim vardır. Bu özel gala etkinliğinde Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yönetim kurulu üyeleri ve pazarlama ekibi de bizlere eşlik etti. İşte size Bolat'ın bizlerle ve seçkin misafirlerle paylaştığı özel detaylar:Bu, Amerika'ya yaptığımız üçüncü programımız. Yıl bitmeden Chicago ya da Washington DC'ye de aynı tanıtım için gideceğiz.Geçen yıl 72 milyon yolcu taşıdık. Bunun aşağı yukarı 25-26 milyonu turistti. Bu sene 85 milyondan daha fazla yolcu taşıma hedefimiz var. Bunun hiç olmazsa 5'te 2'sini turiste çevirelim diye uğraşıyoruz.İşte bu yüzden THY dört bir koldan tanıtım atağında. Televizyon dizileri, sağlık turizmi, eğitim turizmi, inanç turizmi, yazılım ve taşımacılığın da dahil olduğu 10 ayrı meslek grubuyla işbirliği yapılıyor.Türkiye'ye gelen bir turist, ülkeye minimum 800- 900 dolar bırakıyor. Bu kişi, Amerika ya da Avustralya'dan geliyorsa aşağı yukarı 3 bin dolar bırakıyor. Yani bizim amacımız yolcu gelmesi değil; Türkiye'ye katkıyı artırmak, nitelikli turist kazanmak.Şu anda İspanyolca konuşan 80 milyon Amerikalı, Türk dizilerini izliyor. Türkiye'ye gelen turistler, Türk oyuncularını ve dizilerde geçen mekanları görmek için can atıyor. Bu yüzden yapımcılarla ve Türk oyuncularla da işbirliği yapıyoruz.Miami'ye giderken Cansu Dere'yi de davet ettik. Daha havalimanında fotoğraf çektirenler sıraya girdi. Meksika'da da Türk dizileri çok meşhur, Hilal Atınbilek dizisi çok izleniyormuş mesela, o da bizimle Meksika'da olacak. Kerem Bürsin ile reklam çekimlerine başladık. Engin Altan Düzyatan ile de reklam filmi sırada...Yurt dışında Türk dizilerine artan ilgi sonrasında Türkçe öğrenmek isteyen, Türkiye'yi tanımak isteyen yabancılar için Türk Hava Yolları olarak İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi ile anlaşılıp Türkçe eğitimi verilmesi ve bunu konaklama ve ulaşımla destekleyip bir paket halinde sunulması çalışmaları devam ediyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat şunları anlatıyor:"Her kur dört hafta sürecek. İsteyenler seviyesine göre yerleştirilecek ve birden fazla kur alabilecektir. İstanbul'daki bu proje için anlaşmalı otellerde kota ve müsaitliğe bağlı konaklanabilecek. Yolcular anlaşmalı otel sürecinden bağımsız olarak dilerlerse otellerinik endi isteğine göre ayarlayabilecektir. Yolcular detaylı bilgiyi Türk Hava Yolları Amerika satış ofislerinden alabilirler.""Mesela ev kadınlarına ya da emekli kadınlara 4 haftalık paket program hazırladık; 'Türkiye'ye gel, bir haftada Türkçe öğren, dizileri rahatça izle." İstanbul Üniversitesi ile işbiriği yaptık bunun için. Diyelim ki Meksika'dan kalkacak gelecek, bilet-otel dahil 3 bin dolar. 'Soft power'ı, 'super power' haline getiriyoruz bir anlamda"Ahmet Bolat, "Şu anda THY koltuk sayısı ve kilometre açısından dünyadaki üçüncü büyük havayolu. Bizim hedefimiz THY'yi ikinci sıraya getirmek. Çok yakında THY tek başına dünyadaki 59'uncu büyük ekonomi olacak. Bunun için çalışıyoruz işte; daha iyi bir THY, daha iyi bir Türkiye için" diyor.