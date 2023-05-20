Kupa, bir Türk’ün ellerinde yükselecek

Dünya tarihinin kadim şehirlerinden İstanbul; bir unutulmaz finale daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Pek çok spor organizasyonu için dünyanın farklı coğrafyalarından insanları ağırlayan İstanbul, bu kez İngiliz ve İtalyan sporseverleri misafir edecek. Futbolda marka değeri Premier Lig'le yarışan Şampiyonlar Ligi'nde bu seneki final, 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Finalde İtalyan ekibi Inter ile İngiliz temsilcisi Manchester City karşı karşıya gelecek. Inter, 13 yıl aradan sonra ikinci şampiyonluk; City ise ilk zaferi için sahaya çıkacak. Atatürk Olimpiyat Stadı ise ikinci kez İngiliz ve İtalyan takımlarının mücadelesine sahne olacak. 2004-2005 sezonundaki Liverpool-Milan finali, filmlere konu olacak şekilde, İngilizlerin zaferiyle sonuçlanmıştı.Türkiye'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde, aynı zamanda Devler Ligi kupasının, ilk kez bir Türk futbolcunun ellerinde yükselmesine şahit olacağız. İnter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile, Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan; Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ilk Türk olmak için sahaya çıkacak. Kart cezası ya da sakatlık yaşanmazsa İlkay Gündoğan ya da Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk olacak. Şampiyonlar Ligi kupasına çok yaklaşan dört Türk futbolcu, bu mutluluğa finale kadar gelmelerine rağmen ulaşamadı. 2013-14 sezonunda Arda Turan'lı, Atletico Madrid'in Real Madrid'e; 2012- 2013'te Nuri Şahin'li Borussia Dortmund'un Bayern Münih'e; 2009-10'da Hamit Altıntop'lu Bayern Münih'in, Inter'e; 2001-2002'de de Yıldıray Baştürk'lü Bayer Leverkusen'in Real Madrid'e yenilmesiyle Türk futbolcular Şampiyonlar Ligi kupasına ulaşamamıştı.