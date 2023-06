Bu yaz sahilleri deniz kızları basacak

İlkbaharın tam tadını çıkaramadık, sıcaklıklar tam istediğimiz gibi olmadı ve ne yazık ki sezon trendlerine uygun kıyafetlerimizin çoğu dolaplarımızda kaldı... Eğer bana "2023'te yaz aylarında neler trend olacak?" diye soruyorsanız size bu yazın en iddialı trendini tanıştırayım hemen: Mermaidcore ya da Türkçe ifade etmemiz gerekirse deniz kızı estetiği... Aslına bakarsanız bu trend yıl başından beri son derece emin adımlarla hayatımıza girmeye başlamıştı. Ancak mayıs ayı sonunda vizyona giren 'The Little Mermaid' filmi ve filmin kırmızı halı galaları ve tanıtım çekimleri için başrol oyuncusu Halle Bailey'nin giydikleri bu trendin tam anlamıyla patlamasına neden oldu... Uzun lafın kısası bu yaz hepimiz deniz kızlarından ilham alacağız ve içimizdeki deniz kızını dışarıya yansıtacağız... Hadi gelin o zaman şimdiden ABD ve Avrupa ülkelerini saran bu trendin detaylarını birlikte masaya yatıralım...Mermaidcore ya da Deniz Kızı Estetiği adıyla bilinen bu trend sosyal medya platformlarında özellikle de TikTok gibi platformlarda tabiri caizse patlamış durumda... Eminim daha deniz kızı der demez hepinizin gözlerinizin önüne belirli görüntüler gelmiştir... Mesela balık kuyruğu örgüler, uzun iri dalgalı saçlar, parlak dudaklar, sedef beyazı ya da parlak mavi farlar, inci tozlarına bulanmış tırnaklar gibi... İnci aksesuvarlar, mavi ve metalik pullu kıyafetler, fileler, balık kuyruğu etekler, incecik ipekler, fırfırlı etekler, heykelsi kalıplar, deniz kabukları ve transparan detaylar gibi... Neyse gelelim bu trendin ne kadar popüler olduğuna... Şu ana kadar TikTok'ta 'mermaidcore' kelimesinin aranma sayısı 14.5 milyarı bulmuş durumda... Trendalystics isimli istatistik sitesi haftada bu konu hakkında en az bin 218 arama olduğunu söylüyor. Yine aynı istatistik sitesi bu konu hakkında yapılan aramaların geçtiğimiz yıl aynı zamanlara göre yüzde 183.4 oranında artış gösterdiğini belirtiyor. Ve tabii ki tüm bu artışta en büyük etkinin vizyona giren filmde olduğunun da altını çiziyor... İşin güzel yanı bu trend pandemi sonrası yükselişini uzun süre devam ettiren, pullu payetli elbiseleri, disko trendini, 2000'ler modasını ve tabii ki yaza dair her şeyi de içinde barındırıyor."Peki bu trend bir filme dayalı, çok da mazisi olmayan bir trend mi?" diye soracak olursanız size gönül rahatlığıyla "Tabii ki hayır" diyebilirim... Moda tarihinde deniz kızından ilham alan o büyüleyici görüntüyü ilk hayatımıza sokan isim Fransız moda tasarımcısı Marcel Rochas... 1930'larda Rochas, kökeni mitolojiye dayanan deniz kızlarından ilham alarak tasarladığı koleksiyonunu 1930'larda moda dünyasına tanıttı. Onun ardından Jean Patou'nun denizden ve deniz kızlarından ilham alan koleksiyonu 1933 yılında bir moda dergisinin kapağını süsledi. Yıllar sonra deniz kızı ilhamının yavaş yavaş hayatımıza girecek olduğunun ilk sinyallerini ise Versace'nin 2021 ilkbahar-yaz koleksiyonu verdi. 2022 yılında Victoria Beckham'ın denizden ilham alan koleksiyonu da yine deniz kızlarına bir gönderme içeriyordu. Yani uzun lafın kısası bu trend ilhamını mitolojiden, Hans Cristian Andersen'in 1837 yılında yayınlanan 'Küçük Deniz Kızı' adlı eserinden ilham aldığı için oldukça köklü bir gelenekten geliyor. "Peki moda tarihinde geçmişi köklü... İşin içinde mitoloji de var masal da var... Ama biz bu trendi nasıl sokacağız hayatımıza?" diye soracak olursanız size kolay uygulanabilecek tüyolar vereyim hemen... Zaten şu an bir modaevinin butiğine de bir hızlı giyim markasının mağazasına da girseniz eliniz muhakkak taşlarla süslü file elbiselere, bluzlara gidecek... Doreler, metalik maviler, beyazlar, lameler... Bu yaz içinizdeki deniz kızını uyandırmak için bu elbise ya da bluzlardan bir tane muhakkak alın bir tane... "İdil nerde giyeceğiz biz bunu? Üç ay da tatil yapmıyoruz ya şehirde de böyle bir parça nasıl giyilir ki?" diye soracak olursanız cevap basit aslında... Askılı bir bluzun üstüne bu tarz bir parçayı tabii ki rahatlıkla giyebilirsiniz. Büyük kalıplı bir keten ceketin içine de taşlı bir file elbiseyi rahatlıkla kombinleyebilirsiniz... Ve tabii ki bu elbise ve bluzlar aslında plajlarda ve havuzlarda bu sezonun olmazsa olmaz parçası...Pullu, payetli bir mini elbise ya da etek bu sezonun yine olmazsa olmazı... Mavi ya da metali gri tonlarında olanlarını bu sezon her yerde göreceğiz... Ve bu pullu eteklerin en iyi yanı beyaz bir gömlekle ya da tişörtle de rahatlıkla kombinlenebiliyor oluşu... İnce bantlı topuklu sandaletlerle de, babetlerle de, espadril ve spor ayakkabılarla da yine bu tarz etekleri ve elbiseleri rahatlıkla giyebilirsiniz... İnciler, deniz kabukları bu sezonun olmazsa olmazı... Aksesuvarlarla dolabınızı renklendirmek istiyorsanız bu tarz birkaç parçaya yatırım yapmakta fayda var... Deniz kabukları ve pullarla süslü bir el çantası görürseniz bunu kesinlikle çanta koleksiyonunuza ekleyin... Metalik mavi ya da metalik ince bantlı hatta saten ve ince bantlı ayakkabılar bu sezonun olmazsa olmazları arasında... "İdil daha kolay bir şeyler söyle bize..." derseniz ise tabii ki bir trendi hayatınızın içine sokmanın en kolay yanı mücevherler, aksesuvarlar ve makyaj hileleriyle oluyor aslına bakarsanız... Sedefli bilezikler, dore saç bantları, parlak pembe rujlar ve sedefli mavi farlarla yapılan makyajlar da emin olun sizin bir anda bu trendi uygulamanızı sağlayacaktır."Halle Bailey'nin kırmızı halıda bu trendden ilham alarak giyindiğini söyledin. Haydi bize birkaç tane bu trendden etkilenerek giyinen ünlü isim söyle de onlardan ilham alarak kombinlerimizi tamamlayalım" derseniz benim aklıma ilk gelen Hailey Bieber olur... Onun iri payetli mavi ve gri tonlardaki mini elbisesi ve bu elbiseyle uyumlu ışıl ışıl makyajı bu trendin en iyi yorumlamalarından biri olsa gerek... Sonra Halle Berry'nin Oscar Ödül Töreni'nde giydiği bebek mavisi büyüleyici Dolce&Gabbana elbisesini söyleyebilirim... Heidi Klum'un bu yıl ki MET Gala'da giydiği elbise ve Amanda Seyfried'ın Emmy Ödül Töreni'nde elbisesi de yine bu trendin en iyi yorumları arasında bulunuyor.Trendin yükselmesi sonrası bu tarz kıyafetlere yönelenler için Bloomingdale'in hazır giyim departmanının moda sorumlusu Arielle Siboni, "2023 kesinlikle deniz kızlarının yılı olacak. Hem enerjik hem romantik. Hem 2000'lere hem 70'lerin disko tarzına gönderme yapıyor. Makyajından aksesuvarlarına kadar tam olarak yaz mevsimiyle uyumlu. Her sene doğal olarak yaz aylarına dair farklı bir trend ön plana çıkıyor. Bu trendin en keyifli yanı her yaştan kadının kendisini taze ve özgür hissetmesini sağlayacak olması" diye konuşuyor. Yani plajlara en uyumlu trend bu sene hayatımıza giriyor. Sizin de yapacağınız tek şey bu trende uygun parçaları alışveriş listenize eklemek.Moda haftalarının ana amacının zaten markaların nihai tüketiciye ürünlerini tanıtmak olduğunu hepimiz biliyoruz... Yani orada dergi yayın yönetmeninin, moda yazarının, sosyal medya içerik üreticisinin yer almasının ana hedefi sadece bu... Bir de moda haftalarında tabii ki satış noktalarının temsilcileri bulunuyor. Onları mağazaları aracılığıyla sonuçta ürünler son tüketiciye ulaşıyor bunu zaten biliyoruz. Bir de ünlü isimler, baştan ayağa markanın koleksiyonundan parçalar giyerek katılıyorlar bu haftalara... Onlar da yine canlı birer reklam platformu olarak ürünlerin daha da çok insana ulaşmasından mesuller. 'Ürünler' diyorum çünkü aslına bakarsanız moda dünyasını sadece eğlence ve keyiften ibaret çocuksu bir dünya sananlar yanılıyorlar. Dünyanın en büyük üçüncü endüstrisi sonuçta moda ve tekstil endüstrisi... Yani satışı gerçekleşmek için nihai tüketiciye ulaşabilmek için markalar her yolu deniyor. Bu kapsamda Forbes dergisi geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir haberde moda haftalarında yer alma prestijine sahip olmak isteyen son tüketicilerin nasıl markalardan yüklü miktar satın alma yaptığını hatta markaların bazı davet ve etkinliklerine bile girebilmek için ekstradan para verdiklerini yazdı.